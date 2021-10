El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anunció que "con el sector empresario se abrió un compás de espera de 12 horas" para seguir negociando y alcanzar un acuerdo de congelamiento de precios por un período de 90 días sobre la base de los valores vigentes al 1 de octubre pasado. "Hubo muchas declaraciones en favor del acuerdo por parte de los empresarios que participaron de la reunión", dijo Feletti luego de la reunión.

El Gobierno apunta a confeccionar un listado amplio de bienes de la canasta básica que llegaría a un total de 1650 productos, aunque incluidos 670 de Precios Cuidados y 67 de Súper Cerca. Es decir, del listado original de 1247 artículos nuevos con acuerdo de congelamiento de precios quedarían 913 productos. Los empresarios presionan para limitar lo más posible el abanico de productos incluidos en el congelamiento.

Feletti espera llegar a un acuerdo para este martes al mediodía y advirtió a las empresas que si no hay entendimiento el Gobierno puede avanzar con una resolución. "Nos motivan tres cuestiones: la inflación de septiembre, la aceleración de precios de octubre y el deterioro del salario. Si no hay acuerdo vamos a sacar una resolución como la de Precios Máximos. No hay mucho más tiempo", dijo el funcionario.

En tanto, Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA y presidente de la Copal, entidad que agrupa a las empresas alimenticias, dijo luego del encuentro que “se estableció una metodología, la Secretaria de Comercio mandará una lista y se va a emitir esta noche. Mañana las compañías van a formular sus propuestas concretas. Esto lo hacen compañía por compañía, no hay un criterio único”.

“Fue en muy buen tono la reunión, hay buen nivel de diálogo. No puedo decir si todo esta cerrado, depende de cada compañía. Aspiramos a llegar a un acuerdo. La lista se modificó porque hay productos que ya no están en circulación. Se han incorporado en el listado productos de Precios Cuidados y Más Cerca”, agregó el empresario.

El escenario de la inflación

El último dato disponible que difundió el Indec, correspondiente a septiembre, cortó una racha de cinco caídas consecutivas al anotar un 3,5 por ciento mensual, su mayor valor desde marzo. En nueve meses, los precios acumulan un alza del 37 por ciento, mientras que la comparación anual arroja una suba del 52,5 por ciento. En particular, la comida se encareció 36,6 por ciento en lo que va del año y 53,4 por ciento en relación a septiembre del año pasado.



En lo que va de octubre, los precios de los productos básicos en supermercados ya acumulan un alza del 3,1 por ciento frente al mes anterior, según el relevamiento semanal del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO). Las mayores subas se registraron en alimentos secos, alimentos frescos, bebidas y electrodomésticos.

El nuevo congelamiento de precios genera una obvia tensión con el sector privado por varias razones. La regulación aparece justo cuando se tenía que actualizar la lista del acuerdo Precios Cuidados, previsto para los primeros días de octubre, y en medio de una autorización de aumentos para algunas firmas líderes que había aprobado la gestión previa a Feletti y que ahora quedó en la nada.

Por otro lado, el freno a los aumentos se aplica en un contexto de relativa estabilidad esperada en el dólar oficial y las tarifas. Sin embargo, la situación de los precios internacionales es totalmente anormal, con aumentos muy fuertes en todos los rubros que se utilizan en forma local como insumos y bienes finales importados. Estos incrementos impactan en los costos y estarán cada vez más seguido en la mesa de la discusión.

Otras voces empresarias

Previo al encuentro en la Secretaría de Comercio, Juan Fera, director de la cadena Marolio, dijo a Radio Nacional que "necesitamos que el consumidor tenga un poder adquisitivo interesante para poder vender lo que nosotros producimos. Por eso vamos a acompañar la medida estos 90 días. Consideramos importante que nos propusieron de trabajar en conjunto para averiguar de dónde vienen los aumentos de precios y analizar la cadena de valor".



En tanto, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, responsabilizó a las empresas proveedoras: "Estoy convencido que han exagerado con los aumentos. Estoy disgustado con los monopolios, porque lo que hicieron con nosotros es imperdonable", dijo. "Si en tres meses la Secretaría no va a hacer un plan estratégico para salir del congelamiento, volvemos por donde comenzamos", advirtió Savore.