El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció el fin de la obligatoriedad del uso del barbijo al aire libre y otras medidas sanitarias para la Ciudad de Buenos Aires en el contexto de la pandemia. Entre ellas, el transporte público deja, a partir de este martes, de tener un límite en su capacidad.

Rodríguez Larreta hizo el anuncio durante una recorrida por el vacunatorio que funciona en las instalaciones del club River Plate.

A fines de septiembre, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, informó junto al jefe de Gabinete Juan Manzur que el barbijo ya no sería obligatorio en espacios al aire libre, siempre y cuando no se estuviera en aglomeraciones o con personas que no forman parte de la misma burbuja.

Sin embargo, el Gobierno porteño se desmarcó de esta iniciativa y el ministro de Salud Fernán Quirós argumentó que recién cuando se llegara al 70 por ciento de porteños vacunados con las dos dosis, se anunciaría el barbijo no obligatorio al aire libre. Cifra que la Ciudad de Buenos Aires alcanzó este martes.

"La experiencia internacional demuestra que una vez que se supera ese número, la circulación viral baja significativamente, lo que permite flexibilizar las políticas sanitarias", sostuvo Rodríguez Larreta en la conferencia de prensa.



Una por una, cuáles son las nuevas medidas

El tapaboca deja de ser obligatorio en los espacios públicos. Seguirá siendo obligatorio en espacios cerrados, ya que la posibilidad de contagio es mayor, en lugares abiertos con alta concentración de personas donde no esté garantizada la distancia social y en eventos masivos.

Seguirá siendo obligatorio en espacios cerrados, ya que la posibilidad de contagio es mayor, en lugares abiertos con alta concentración de personas donde no esté garantizada la distancia social y en eventos masivos. Pese a que los indicadores sanitarios marcan un escenario favorable, las autoridades recomiendan mantener las medidas de cuidado como el uso del alcohol en gel, la distancia entre personas, la ventilación de los espacios cerrados y los testeos siempre que sea necesario.

Deja de ser requisito la toma de temperatura antes de ingresar a espacios cerrados como escuelas o locales comerciales.

como escuelas o locales comerciales. Se habilita el uso de los espacios abiertos en establecimientos escolares, tanto públicos como privados, donde los chicos van a poder realizar actividades sin usar tapabocas. Dentro del aula, el uso del tapabocas sigue siendo obligatorio.

tanto públicos como privados, donde los chicos van a poder realizar actividades sin usar tapabocas. Dentro del aula, el uso del tapabocas sigue siendo obligatorio. Se quitan las restricciones de capacidad máxima para el transporte público. Al tratarse de espacios cerrados, continuará siendo obligatorio el uso de tapaboca y se recomienda, siempre que sea posible, mantener las ventanillas bajas para optimizar la ventilación.

La vacunación a niños en CABA

Quirós justificó que todavía no se abrió la inscripción para vacunar a los niños de 3 a 11 años en la Ciudad ya que falta terminar con la aplicación de las dosis para adolescentes de entre 12 y 14 años y los menores con comorbilidades. Después de eso, dijo, se procederá a la vacunación de los niños sin enfermedades de base.

También dijo que en la medida que el gobierno nacional tenga acceso a más vacunas, se evaluará la posibilidad de arrancar con la tercera dosis de refuerzo a los grupos priorizados, algo que de todas maneras no ocurrirá antes de fin de año.

En la Ciudad ya recibieron la primera dosis de la vacuna unas 2.410.632 personas, esto es el 78,8 por ciento de los porteños. De ese total, el 2.125.074, que representan el 69,11% de la población, completaron la inmunización con el segundo componente o recibieron CanSino (monodosis). Con los turnos programados para la jornada de este martes, el distrito alcanzaría el 70 por ciento de la población vacunada con dos dosis.