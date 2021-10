Boca buscará este miércoles alimentar su ilusión de pelear el campeonato cuando reciba a Godoy Cruz, uno de los equipos más destacados de las últimas fechas de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se jugará en la Bombonera, desde las 21.15, con televisación codificada de TNT Sports.

El equipo de Sebastián Battaglia (27 puntos) se ubica tercero, aunque a una distancia considerable del líder River (36) y su escolta Talleres (32), que se medirán el jueves en Córdoba. Claro que esto no es responsabilidad exclusiva del joven DT xeneize, quien agarró al equipo en la posición 24 del torneo. Desde su llegada, Boca conquistó siete triunfos, dos empates y una caída: sólo un equipo sumó más durante esas diez jornadas, el River de Gallardo, con 26 unidades.

Aunque nadie le saca las esperanzas de campeonar, más sensata parece su lucha por meterse entre los tres lugares de la clasificación anual que entregan pasaje para la Copa Libertadores. En esta tabla, Boca (49) se ubica por detrás de River (57), Vélez (56), Talleres (52) y el ya clasificado Colón (51). Claro que si Talleres o River son campeones del torneo, o el mismo Boca, se abrirá un cupo, al igual que si boquenses o cordobeses lo hacen con la Copa Argentina, ambos ya instalados en semifinales.



En relación a lo futbolístico, Boca mostró un mejor funcionamiento con las salidas de los lesionados Nicolás Orsini y Edwin Cardona durante el choque del sábado pasado con Huracán (3-0). La entrada del prometedor Aaron Molinas le dio otra dinámica al mediocampo y se notó en la cantidad de opciones de gol con las que contó el equipo en Parque Patricios.

Sin embargo, la mejora física de Juan Ramírez, uno de los que llegó en el último mercado de pases, abrió la incógnita con el propio Molinas y también con el volante externo juvenil Rodrigo Montes. El que sí está confirmado es Luis Vázquez, uno de los más pedidos por los hinchas, goleador del ciclo Battaglia con cuatro tantos en 11 partidos.

El panorama es otro en Godoy Cruz (23), que sueña con la Copa Sudamericana y con engrosar su promedio desde la llegada del entrenador Diego Flores, con el que todavía no conoce la derrota tras nueve encuentros. De la mano del exasistente de Marcelo Bielsa, el Tomba suma cuatro triunfos y cinco empates entre Liga y Copa Argentina -se medirá con Talleres en semis-, pero con una baja en el rendimiento tras un espectacular arranque de ciclo: tras anotar 16 goles en sus primeros cinco juegos, la cifra cayó a tres en los últimos cuatro.



En el Tomba habrá una vuelta: Ezequiel Bullaude. Y es una gran noticia para Flores porque contará con el segundo goleador del equipo, con cuatro tantos, solamente por detrás de Martín Ojeda (10).

San Lorenzo vs. Lanús

En el otro encuentro más atractivo de la jornada, San Lorenzo (17) recibirá a Lanús (27) con la continuidad del uruguayo Paolo Montero en duda, a cuatro días de jugar el clásico con Huracán en el Palacio Ducó.

En un Nuevo Gasómetro de probable clima tenso, el encuentro comenzará a las 16.45 y transmisión de Fox Sports Premium. San Lorenzo cayó el domingo pasado ante River en Núñez (1-3), sufrió la segunda derrota consecutiva y la séptima en los últimos 12 partidos, mientras que suma sólo dos éxitos en ese lapso.

"Sentimos la confianza de los dirigentes y los jugadores, asumo la responsabilidad y nunca lo negué. En ningún momento le dije ni a Cetto ni a nadie que me quiero ir, yo no me tiro del barco", avisó Montero tras la caída en el Monumental.



Por su parte, Lanús intentará capitalizar el desconcierto de su rival para volver a lograr una victoria, después de sumar 4 puntos de los últimos 15 en juego. El sábado pasado empató de local el clásico ante Banfield (1-1) y fuera de casa llega de perder 0-1 vs. Arsenal y 2-4 frente a Boca.

Estudiantes vs. Atlético

Desde las 19, Estudiantes y Atlético Tucumán se enfrentarán en La Plata (televisa TNT Sports) con el foco puesto en el debut como entrenador de Pablo Guiñazú por el lado del Decano.

El pincha suma 26 puntos y, aunque no tan alejado de la pelea por el título pero inmerso en una racha de cuatro partidos sin ganar (tres empates), mira la clasificación a la Copa Libertadores 2022 como gran objetivo en una lucha con Boca y Talleres. Por su parte, Atlético tiene 19 unidades y viene de superar a Argentinos Juniors por 4-3 bajo el mando del interino Martín Anastacio.



Banfield vs. Huracán

En un choque de necesitados, Banfield (15) será local de Huracán (22) desde las 19 en el estadio Florencio Sola (por Fox Sports Premium). El Taladro suma apenas dos triunfos en el torneo y viene de empatar como visitante (1-1) en el clásico ante Lanús, mientras que el Globo cayó por goleada de local (0-3) ante Boca, finalizando una seguidilla de tres éxitos seguidos.

Arsenal vs. Gimnasia

Arsenal (13) recibirá a Gimnasia La Plata (21) en el estadio Julio Humberto Grondona desde las 14.30 (por TNT Sports). El local, dirigido por Israel Damonte, está en el puesto 25 entre 26 equipos, con 13 puntos y dos triunfos, mientras que el visitante, con Pipo Gorosito al mando, viene de superar a Newell's por 1-0 y se coloca por mitad de tabla.