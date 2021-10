De The Wire a Gambito de dama. En el medio están los dragones de Game of Thrones, algunas animaciones, unas poquísimas producciones de habla no inglesa y un podio inexpugnable. Tal es el ranking confeccionado por la BBC con las 100 mejores series del nuevo milenio. El listado, publicado en el día de ayer, fue elaborado a partir del criterio y la subjetividad de 206 expertos de 43 países de todo el mundo. Más allá de su conjunto, subjetividad y omisiones, permite entender el porqué detrás de la fascinación por el relato en la pantalla chica en este siglo.

¿Es la ficción en televisión y streaming el arte definitorio de los últimos 21 años? El medio británico no tiene dudas. “Donde una vez, con o sin razón, fue patrocinado en gran medida como el hermano más joven, más rudo y listo del cine, hoy su credibilidad artística es indudable, mientras que el advenimiento de las plataformas de streaming también le ha dado a los programas la capacidad de llegar a audiencias globales sin precedentes”, se señala en el artículo que acompaña a la selección.

La trifecta está conformada por la serie de David Simon, seguida por otro producto de HBO como Mad Men y culmina con otro invencible como Breaking Bad. El primer puesto es tan lógico como meritorio. Policial adusto, documento social, postal de época y laboratorio narrativo. Todo eso fue The Wire cuyas cinco temporadas sirvieron para retratar las diversas problemáticas de la ciudad de Baltimore. Así se ahondó en el tráfico de drogas, los sindicatos portuarios, la política, el sistema educativo y los medios de comunicación. Además de plasmar personajes complejos (el agente Jimmy McNulty y el criminal Omar Little en el tope), sus creadores tuvieron el arrojo para romper los cánones de cómo se relata en el medio. Ahí está la icónica secuencia del “fuck”: más de cinco minutos en los que la dupla de policías recorre una escena de crimen, y va puntuando cada descubrimiento pronunciando esa única palabra.

“La televisión y nuestra visión de ella comenzaron a cambiar a principios del siglo XXI y ahora, dos décadas después, se ha transformado por completo”, aseguran en la nota. ¿Qué ha pasado para que las series hoy dominen la cultura pop?, preguntan y dan como respuesta el paso de relatos episódicos a lógicas de una temporada, un nuevo estándar de calidad técnica, la aparición de personajes “multidimensionales y que no siempre son fáciles de agradar son ahora la norma y no la excepción”. Tanto Walter White como Don Draper cuadran exactamente con la descripción.

El recorte, aunque amplio, es desvergonzadamente anglófilo. La primera serie que rompe el tándem Estados Unidos-Gran Bretaña es la danesa The Bridge (34) acompañada por Borgen (40) y The Killing (78), La casa de papel (43), Dark (58), Babylon Berlin (75), The Killing (78) y cierra Narcos (84). Otro detalle es la aparición de series animadas tan divergentes como Bojack Horseman (11), Avatar: The Last Airbender (61), Rick & Morty (76) y Steven Universe (99). También se destaca la mención a ese experimento singular que significó la vuelta de Twin Peaks (13) hacia 2017. La flema feminista es otra nota significativa. Con el sello de creadoras como Phoebe Waller-Bridge, Michaela Cole e Issa Rae, se cortan Fleabag (4), I May Destroy You (6) e Insecure (83).

¿Y dónde están Los Soprano? Muy simple. Tony y su pandilla de Nueva Jersey brilla por su ausencia. La justificación es que el recorte se ubicó en primeros episodios emitidos a partir del 1° de enero de 2000. Pese a haber culminado en 2007 tras seis gloriosas temporadas, la obra de David Chase comenzó a emitirse en enero de 1999.



Mad Men, en el segundo puesto.





La lista completa

1 The Wire (2002-2008)

2 Mad Men (2007-2015)

3 Breaking Bad (2008-2013)

4 Fleabag (2016-2019)

5 Game of Thrones (2011-2019)

6 I May Destroy You (2020)

7 The Leftovers (2014-2017)

8 The Americans (2013-2018)

9 The Office (UK) (2001-2003)

10 Succession (2018-)

11 BoJack Horseman (2014-2020)

12 Six Feet Under (2001-2005)

13 Twin Peaks: The Return (2017)

14 Atlanta (2016-)

15 Chernobyl (2019)

16 The Crown (2016-)

17 30 Rock (2006-2013)

18 Deadwood (2004-2006)

19 Lost (2004-2010)

20 The Thick of It (2005-2012)

21 Curb Your Enthusiasm (2000-)

22 Black Mirror (2011-)

23 Better Call Saul (2015-2022)

24 Veep (2012-2019)

25 Sherlock (2010-2017)

26 Watchmen (2019)

27 Line of Duty (2012-2021)

28 Friday Night Lights (2006-2011)

29 Parks and Recreation (2009-2015)

30 Girls (2012-2017)

31 True Detective (2014-2019)

32 Arrested Development (2003-2019)

33 The Good Wife (2009-2016)

34 The Bridge (2011-2018)

35 Fargo (2014-)

36 Downton Abbey (2010-2015)

36 Band of Brothers (2001)

38 The Handmaid's Tale (2017-)

39 The Office (US) (2005-2013)

40 Borgen (2010-2022)

41 Schitt's Creek (2015-2020)

42 Peep Show (2003-2015)

43 La casa de papel (2017-2021)

44 Community (2009-2015)

45 The Good Fight (2017-)

46 Homeland (2011-2020)

47 Grey's Anatomy (2005-)

48 Inside No 9 (2014-)

49 The Bureau (2015-)

50 Halt and Catch Fire (2014-2017)

51 Small Axe (2020)

52 This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53 Call My Agent! (2015-2020)

54 Happy Valley (2014-)

55 The Shield (2002-2008)

56 The Big Bang Theory (2007-2019)

57 The Young Pope (2016)

58 Dark (2017-2020)

59 The Underground Railroad (2021)

60 House of Cards (2013-2018)

61 Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62 The Good Place (2016-2020)

62 Pose (2018-2021)

64 Detectorists (2014-2017)

65 Orange is the New Black (2013-2019)

66 Mare of Easttown (2021)

67 RuPaul's Drag Race (2009-)

68 Stranger Things (2016-)

69 24 (2001-2010)

70 Battlestar Galactica (2004-2009)

71 Enlightened (2011-2013)

72 Gilmore Girls (2000-2007)

73 Planet Earth (2006)

74 Utopia (2013-2014)

75 Babylon Berlin (2017-)

76 Rick and Morty (2013-)

77 American Crime Story (2016-)

78 The Killing (Dinamarca) (2007-2012)

79 Mindhunter (2017-2019)

80 House (2004-2012)

81 OJ: Made in America (2016)

82 Big Little Lies (2017-2019)

83 Insecure (2016-2021)

84 Normal People (2020)

84 Narcos (2015-2017)

86 How I Met Your Mother (2005-2014)

87 The Comeback (2005-2014)

88 The OA (2016-2019)

89 Dexter (2006-2013)

90 It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91 Westworld (2016-)

92 Show Me a Hero (2015)

93 Treme (2010-2013)

94 Louie (2010-2015)

95 Luther (2010-2019)

96 Catastrophe (2015-2019)

97 Hannibal (2013-2015)

98 Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99 Steven Universe (2013-2020)

100 The Queen's Gambit (2020)