En la búsqueda de Central por clasificar a Copa Sudamericana, el partido del sábado ante Racing se anuncia como relevante. Porque el canaya debe recuperar posiciones en la tabla y el conjunto de Avellaneda es un rival directo en la pelea por acceder al torneo internacional. El equipo de Cristian González entrena esta mañana en Arroyo Seco y la mayor decisión de cara el juego del sábado en el Gigante a las 20.15 sin dudas estará en la aparición de titular de Emiliano Vecchio, probablemente en lugar de Leandro Desábato. El diez no tiene reemplazo a su nivel en el equipo pero para el técnico no se encuentra en plenitud física. “Los ligamentos del tobillo son muy sensibles. Me doble el pie a poco de ingresar y por eso me costó un poco entrar en ritmo”, declaró ayer Vecchio, quien jugó la última media hora ante Platense. “Pero con el paso de los minutos el dolor se fue y me sentí bien. Me siento bien para jugar”, acotó el diez. La otra variante será la vuelta de Damián Martínez por Javier Torrent en defensa.