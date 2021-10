El intendente Pablo Javkin anunciará mañana la reversión de algunas de las medidas de emergencia en el sistema del Transporte Urbano de Pasajeros que se tomaron en enero por la pandemia y que se implementarán a partir de la semana próxima. Mientras los equipos técnicos del municipio terminaban de consensuar con las empresas los cambios, Javkin adelantó que varias líneas que se habían fusionado volverán a separarse, y en otras habrá mejoras en los recorridos y la frecuencia, como la 115, 138 y 139, que están al tope de las quejas. "Recibimos a diario los reclamos de los vecinos, los tenemos sistematizados. En función de eso y de la revisión de frecuencias, vamos a tomar las medidas", dijo el intendente, quien además confirmó que a partir del lunes los Centros Municipales de Distrito volverán a atender normalmente sin turnos previos. "La idea es ir normalizando las actividades, tenemos que recuperar la habitualidad. Por suerte estamos en otra etapa y queremos consolidarla en todos los niveles", planteó.

Con el fin de las restricciones, la ciudad retoma su movimiento habitual por lo que más personas se suben a los colectivos. "Hubo un período de emergencia absoluta donde el transporte llevaba al 20% de las personas que lo usaban con anterioridad. Por suerte estamos empezando a revertir ese cuadro. Por primera vez estamos arañando los 300 mil pasajeros, de 450 mil nos falta un tramo pero no son los 110 mil que tuvimos", precisó ayer Javkin tras participar de un acto de presentación del Plan de Transformación de Barrios Populares en Villa Banana.

También subió el malhumor de los pasajeros por el retraso de las frecuencias. Atento a los reclamos, el municipio anunciará mañana formalmente cómo funcionarán los servicios desde la semana que viene. "La primera será separar algunas de las fusiones que habíamos tenido que hacer, y probablemente también con un trabajo de mejoramiento de algunas líneas, por ejemplo, la 115, que tiene enormes problemas de frecuencia, tanto en la zona del Aeropuerto y el noroeste como en la llegada a La Siberia, y las del 138/139, que están en el pico de los reclamos", adelantó el intendente.

Javkin explicó que en la emergencia fusionaron servicios para que, ante la falta de pasajeros, el recorrido no quedara sin atender. "Ahora está atendido pero con muchos problemas de frecuencia", reconoció, y luego señaló que hará los anuncios mañana para que los usuarios se adapten y la semana próxima estén en marcha: "Entendemos que es una prioridad hoy, pero queremos ser claros en esto. Hay medidas que se tuvieron que tomar porque al no tener las actividades habilitadas no había recuperación. Nosotros dijimos que cuando recuperemos la presencialidad plena vamos a poder revertir algunas de estas medidas".

Los anuncios fueron realizados al tiempo que la Federación Universitaria de Rosario (FUR) reclamaba en la puerta del Comedor Universitario en Berutti y Riobamba que retornen las líneas que por la fusión dejaron de llegar hasta La Siberia. En ese sentido, el intendente indicó: "La presencialidad plena se está empezando a recuperar, tenemos el inconveniente que dentro de un mes seguramente la presencialidad volverá a revertirse, por eso estamos pensando un esquema de normalidad".

Javkin también se refirió al reclamo por la falta de taxis en la ciudad a la noche los fines de semana. "Claramente tenemos un problema grave. Estamos terminando de intimar y notificando a cada uno de los que tiene que prestar el servicio, hay sanciones que se están aplicando, pero el impacto del aumento que generó la intimación no es el que queríamos", explicó el intendente, quien aseguró que se vienen ocupando del tema. "Hace dos meses que venimos trabajando sobre la problemática y vamos a tomar medidas más fuertes, las que sean necesarias para que haya más coches en las calles, lo que queremos es que contraten choferes", concluyó.