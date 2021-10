El jefe de asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, habló de cara a las elecciones legislativas de noviembre. “Estamos haciendo una campaña más peronista, cara a cara con la gente, y la percepción es que electoralmente todo va a mejorar”, opinó.



Además, aseguró que el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, “se quedará después de las elecciones”, ya que el Gobierno provincial está “totalmente conforme con su trabajo”. “Sergio es una referencia política histórica y tiene derecho a opinar”, señaló Bianco, al tiempo que admitió no estar de acuerdo “en ciertos puntos con él”.

Al ser consultado sobre las medidas económicas tomadas y, particularmente, por el control de precios, el funcionario opinó que es “necesario y temporal”. En ese sentido, explicó que “El Secretario de Comercio quiere estabilizar los precios para recuperar la tendencia hacia la desinflación”.

La inflación, el problema que el oficialismo intenta solucionar, trajo también las opiniones de todos los sectores de la oposición. "No sé si [María Eugenia] Vidal me indigna o me causa gracia", dijo al respecto de la crítica hacia la emisión de divisas. "En ningún lugar del mundo hay economistas serios que digan que la causa de la inflación es la emisión", concluyó.

Por otro lado, lamentó que algunas cámaras “no hayan colaborado en el acuerdo de control de precios” y que eso haya derivado en una decisión unilateral. “Los comercios no fueron afectados por los cierres. Por la caída de la demanda, sí. Pero no como otros sectores”, indicó Bianco.

Al ser consultado sobre el relanzamiento del gabinete de ministros de la Provincia luego de las PASO, el jefe de asesores respondió: “Mi imagen pública estaba muy desgastada porque me tocó ser un ministro de Guerra. Fue muy sabia la decisión de darme otras responsabilidades”.

