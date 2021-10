TEATRO

Paisaje

Una pareja integrada por un ama de llaves y un chofer, empleados de un adinerado patrón y propietario de la amplia casa en el campo donde todos viven, se precipitan al abismo ante la muerte de este hombre mayor. Enfrentando la desolación y en una búsqueda desesperada por reencontrar un sentido y algunos acuerdos posibles para poder seguir adelante, van recurriendo, separada y torpemente, a diferentes posibilidades, estrategias o maneras de acomodar, repensarse íntegramente; llegando a modificar, ante esta necesidad ineludible, el presente, el futuro, e incluso también, el pasado. El estreno de esta obra inédita localmente de Harold Pinter (foto) servirá también como inauguración de Itaca, una nueva sala teatral ubicada en el barrio del Abasto. La dirección es de Diego Ferrando, luces de Ricardo Sica, y música y diseño sonoro de Jerónimo Duarte. Con Laura Cristal y Ernesto Falcke. A partir de noviembre.

Sábado a las 21 y domingo a las 20, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: $800.

Olvidate del matadero

Misky, el hijo de la criada, lee compulsivamente todo lo que se cruza en su camino. Vive en una casa repleta de palabras y ha aprendido a leer. Devora letras y palabras, pero no entiende. Un día por accidente lee sin permiso un cuento del patrón, llamado “El Matadero”. Don Esteban, enojado por el acto, le pide que olvide, pero a Misky se le hace imposible olvidar. Una relectura del clásico de Esteban Echeverría que habla de historia, del poder de quién escribe la historia y de la tensión entre la cultura ilustrada y la cultura popular. La dirección es de Claudio Martínez Bel y la asistencia de Adriana Yasky. Con Pablo Finamore.

Viernes a las 22.30, en el Teatro Del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $700.

MÚSICA

Hey Donco

Finalmente ha llegado a las redes la remasterización del que tal vez haya sido uno de los primeros discos totalmente digitales (venía en un archivo que contenía las tapas para imprimir, en el caso de que su poseedor decidiese armar su propio disco físico) del nuevo rock nacional, un encantador homenaje a Don Cornelio, que llevó adelante quince años atrás un grupo de –por entonces– nuevas bandas, integradas por Mentitas, Popdylan, The Giraldos, El Horreo, El Tío Pastafrola, Bulnes y muchas más. Cuentan sus responsables que la idea del remasterizado se encendió durante la pandemia, pero que la inesperada muerte de Palo Pandolfo terminó de acelerar los tiempos, para poder rendirle su propio homenaje. Atención con un jovencísimo Pablo Dacal (foto) reinventando “Realmente”, Mataplantas atreviéndose con “Cenizas y diamantes”, y Valle de Muñecas versionando “Una señal en el agua”.

Vicente Zito Lema...

...El Violinista del Amor & Orquesta Volátil. El nombre de sus autores y participantes es también el largo título de este disco para el que su productor y compositor, Nicolás Escalante –la fuerza detrás del grupo El Violinista del Amor & Los Pibes que Miraban--, convocó a la Orquesta Volátil para así conformar un grupo de doce intérpretes de diversos orígenes y estilos que aportan nuevos colores y texturas a la obra poética de Vicente Zito Lema. Al frente de su banda, desde hace doce años –y cuatro discos-- que Escalante se dedica a mezclar canciones e himnos celebrando revoluciones que no fueron (en los dos volúmenes de su disco Contra los fantasmas) con valses fantasmales, coqueteos con la música balcánica y swing gitano. Todos sus trabajos, incluso esta novedad, están disponibles para escuchar en el bandcamp del grupo.

ONLINE

The Kids in the Hall

Los memoriosos de cierta edad recordarán las emisiones locales en la señal HBO Olé, que muchos grababan en VHS para volver a ver sin presiones horarias. Ahora, sin previo aviso, como si no se tratara de un verdadero acontecimiento, Amazon Prime Video incorporó las cinco temporadas completas del programa canadiense que, de 1989 a 1995, renovó el concepto de sketch cómico con irreverencia, incorrección, mucho drag y surrealismo. Los 102 episodios protagonizados Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney y Scott Thompson están a disposición de una nueva generación, preparando el terreno para un regreso hacia finales de 2021 (el quinteto grabó a mediados de año ocho entregas producidas por el legendario Lorne Michaels, de Saturday Night Live). Por ahora, puede volver a disfrutarse del chanchito volador, los policías más torpes del mundo, los pendencieros, la sopa mierdosa, Íncubus, el tristemente célebre Chico Cáncer y otros cientos de creaciones imborrables e irrepetibles.

American Horror Stories

La diferencia está en el plural. Derivada de la saga de relatos unitarios de largo aliento American Horror Story, la nueva serie de Ryan Murphy y Brad Falchuk desembarca en Star+, justo a tiempo para Halloween. La diferencia está también en el formato, más clásico: cada episodio encarna en una historia independiente, a la vieja usanza, con secuencia de títulos original incluida. Los siete cuentos de horror y misterio incluyen una visita a la “casa de la muerte” de la primera temporada de AHS, un film censurado que provoca la locura en quienes lo ven, un Papá Noel asesino interpretado por Danny Trejo, un videojuego definitivamente mortal y un demonio antiquísimo que regresa a hacer de las suyas.

CINE

Por el dinero

Luego de su paso por la Berlinale la nueva película de Alejo Moguillansky se está exhibiendo en la Sala Lugones del Teatro San Martín. Rodada en Buenos Aires y en Cali, la historia sigue a una troupe de actores y bailarines intentando parar la olla con una obra de teatro independiente. Invitados por un festival en la ciudad colombiana, el grupo descubre la posibilidad de ganar un premio en metálico, pero todo termina en tragedia, como lo anuncia la primera escena del film. El director de Castro, El loro y el cisne y La vendedora de fósforos configura una comedia de tonos agridulces y ritmo hiperquinético, con un uso notable del doblaje y de los elementos musicales. “En nuestras vidas siempre hay dos economías: una que gana el dinero y otra que lo despilfarra en proyectos que rara vez la devuelven. Este film es la historia de eso mismo. Es la película la que gana el dinero y quien lo derrocha”, escribe el realizador en el programa de mano. Últimas funciones hoy y el martes 26 a las 15 y 18.

Vivir su vida

Jean-Luc Godard está de reestreno: su cuarto largometraje, uno de los más bellos y tristes de su filmografía, sigue en cartel en Buenos Aires y Rosario en copias restauradas. La musa godardiana Anna Karina interpreta a Nana, una chica que decide dedicarse a la prostitución en las calles de París. Como siempre en el director de Sin aliento y Pierrot el loco, la excusa narrativa en el trampolín para reinventar el cine. Con la ayuda en la fotografía de Raoul Coutard y Michel Legrand aportando su sapiencia musical, Vivre sa vie recorre la vida de Nana a lo largo de doce “cuadros”. El film incluye la célebre visita al cine para ver La pasión de Juana de Arco de Dreyer y el baile en el salón de billar.

TV

Succession

Una de las series más justamente reverenciadas de los últimos años llega con su tercera temporada, retrasada durante un año como consecuencia de la pandemia de covid-19. La saga de la familia Roy, creada en estado de gracia por Jesse Armstrong, vuelve a conjugar de manera magistral el drama familiar y empresarial con dosis negrísimas de sátira. Los tejes y manejes de los miembros del poderoso clan, dueños del conglomerado de compañías internacionales Waystar RoyCo, retoman el final de la S02 con las acusaciones de abusos en los cruceros amenazando la estabilidad de los negocios, y el joven Kendall (Jeremy Strong) traicionando al patriarca Logan (Brian Cox) frente a las cámaras de tevé, en vivo y en directo. Nuevamente dividida en dos grupos que intentan mantener el poder, los Logan y sus asistentes cercanos están preparados para continuar con su notable juego de tronos. Las incorporaciones al reparto incluyen a Sanaa Lathan, Linda Emond y la cantante surcoreana Jihae.

Domingos a las 22, por HBO.

Angela Black

La descripción oficial de esta serie británica afirma que la vida de la protagonista, Angela Meyer (Black es su apellido de soltera), es prácticamente ideal: una casona en una barrio coqueto de Londres, trabajo voluntario sin demasiado esfuerzo, dos hijos estudiosos y responsables y un esposo tan trabajador como querido por propios y ajenos. Pero… gran pero: Angela es víctima de violencia doméstica. Pero ese es apenas el punto de partida para un relato con algo de hitchcockiano y otro poco de gótico moderno. El guion fue escrito por Harry y Jack Williams, los mismos de The Missing, y la encargada de darle vida a la protagonista es Joanne Froggatt (Downton Abbey).

Lunes a las 22, por OnDirecTV.