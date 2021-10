DOMINGO 24

TEATRO

Imprenteros La obra escrita y dirigida por Lorena Vega es un hecho escénico que intenta revisar el lugar perdido por tres hermanos. Aquella imprenta del conurbano bonaerense donde se criaron rodeados de papeles, tintas, etiquetas, envases y guillotinas, les fue arrebatada y no podrán volver luego de la muerte de su padre. Con papeles, carpetas, folletos, mapas, bailes, y fotos se intentará trazar un hilo que hilvane los sucesos que en desgracia llevaron a la imprenta a su desaparición. Actúan: Julieta Brito, Lucas Crespi, Juan Pablo Garaventa, Christian Garcia, Vanesa Maja, María Inés Sancerni, Mariano Sayavedra, Vivi Vazquez, Federico Vega, Lorena Vega y Sergio Vega. El espectáculo formó parte del evento 12° Festival Internacional de Buenos Aires - FIBA 2019.

A las 20.30, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Reservas en centroculturalconti.jus.gob.ar

MÚSICA

Marton Marton Con sus canciones climáticas y lisérgicas sobre el misterio de lo cotidiano, Marton Marton en formato banda, vuelve con toda su psicodelia para presentarse en vivo. Junto con el anunció de su flamante regreso, Marton Marton está reestrenando El silencio que nos trae todo el ruido, una sesión en vivo con una narrativa particular, a la manera de un mediometraje musical, que se filmó y lanzó en pleno confinamiento con la colaboración de Indie Fuertes y Niceto Club. Antes de aventurarse a una carrera en solitario, Marton Marton, álter ego de Martín Villulla, ya venía participando de forma activa en la escena musical de Buenos Aires: estuvo a cargo de los sintetizadores en la banda de shoegaze patagónico Atrás Hay Truenos, colaboró en proyectos solistas como el de Pantrö Puto (guitarrista de El Mató a un Policía Motorizado), y creó el sello Lagunera Discos.

A las 20, en Camping, Av. del Libertador 999. Entrada: $700.

Re Signados El duó integrado por Caro Ban y Gonzalo García Blaya se formó en 2017 y lleva dos EPs editados: La bola ciega y Bailando, más los 3 recientes singles "Oscura Pandemia" (2020) , "Pasado Presente" (2020) y "Anemone", cover de The Brian Jonestown Massacre recién editado. Si bien el sonido es difícil de etiquetar, se compone por altas dosis de darkwave, dreamrock, postpunk, con sólidas capas de sintetizadores, bajo y batería y con guitarras filosas y punzantes, letras que van de la oscuridad hacia la luz, con un show en vivo explosivo. Hoy la dupla será Caro Ban junto a Reno Gonzalez Della Vedova en reemplazo de Gonzalo que estará alejado de los escenarios por un lapso. Djs: Loló Gasparini y Choice.

A las 18, en Avant Garden, Av. Del Libertador 3883. Gratis.

Miguel De Caro En su primera presentación con público desde el inicio de la pandemia, el compositor, arreglador y saxofonista Miguel De Caro se presenta al frente de su trío con temas de su sexta producción musical, Saxo rioplatense (Acqua Records) y temas originales compuestos por el propio De Caro y Fernando Lighezzolo que abrevan en los ritmos ciudadanos clásicos de tango, milonga y candombe. También estarán presentes en esta oportunidad algunos clásicos del tango incluidos en sus producciones anteriores, interpretados con el particular estilo de jazz que le otorga la sonoridad del instrumento.

A las 20, en Bolivar 852. Entrada: $700.

LUNES 25

ARTE

Antonio Berni: 40 años, 40 obras En homenaje en el 40° aniversario de su muerte el 13 de octubre de 1981, la galería Cosmocosa presenta una selección de obras que celebran facetas claves y otras poco conocidas del artista nacional. Se verán algunas obras sobre papel que se vieron por primera y única vez en la muestra de papeles inéditos en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y que dejaron huella en la producción contemporánea. Se exhibe su serie de obras en Italia: un conjunto desarrollado para la municipalidad de Orbetello cuya obra principal en homenaje al movimiento de la resistencia italiana fue retomada por las artistas Deborah Pruden y Fernanda Laguna para realizar las obras de manifestación del 8M de 2017. Hasta el 30 de octubre de 2021

En Cosmocosa, Montevideo 1430. Gratis.

CINE

Una casa sin cortinas Tras participar de la Competencia Argentina en el 22° BAFICI, donde obtuvo el Premio Flow, llega a las salas Una casa sin cortinas, documental de Julián Troksberg que indaga en la figura de Isabel Perón, una desconocida bailarina que se transformó en la primera presidenta mujer de América, y cuya historia, sin embargo, permanece en el olvido. María Estela Martínez, más conocida como Isabel Perón o Isabelita, logró lo que no pudo Evita: transformarse en la primera presidenta mujer de América. Sin embargo, esta desconocida bailarina que se casó con Juan Domingo Perón, integró la fórmula más votada de la democracia argentina, soportó la cárcel y el exilio, fue olvidada y borroneada de la memoria popular.

A las 19.30, en Espacio INCAA Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $100.

ARTE

Las oferentes Como seres mitológicos que regresan para realizar un antiguo ritual, los personajes del bestiario que Carla Grunauer reúne en esta primera exposición individual en un museo transmiten la presencia mágica de dioses arcaicos, mitad humanos y mitad animales, reencarnados en nuevas formas modernistas que les otorgan una extraña y sugerente luminosidad. Tras una trayectoria centrada en el dibujo y la pintura, Grunauer desarrolla un trabajo escultórico inédito, con piezas en las que las formas biológicas parecen recrear el proceso vital de criaturas blandas en constante trance y metamorfosis. Junto con una serie de pinturas realizadas con fibra sobre tela de polietileno de las que parecen surgir partes de esqueletos o restos óseos, la exposición reúne un conjunto de obras en las que la fragmentación y la transformación orgánica de los cuerpos componen una imagen potente de ofrenda y sacrificio.

En el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Av. San Juan 350. Entrada: $50.

Simbiología Se trata de una extensa exposición que reúne cerca de 170 obras de arte argentino contemporáneo que exploran nuevas vinculaciones y simbiosis entre lo humano y lo no humano. Dicha exploración emerge en una época en que la crisis de habitabilidad del planeta suscita profundos cuestionamientos de los modelos dominantes de acción, conocimiento y sentimiento, y obliga a replantear los modos de pensar y estar en el mundo. La exhibición, que cuenta con la curaduría de un equipo dirigido por Valeria González, se desarrolla a través de seis ejes: Ecología política, Catástrofes y Cuidados, Interagencias, Animismo, Simbiontes, Derechos no humanos.

En el Centro Cultural Kirchner - CCK, Sarmiento 151. Gratis.

MARTES 26

CINE

CineMigrante La 12° edición del Festival Internacional CineMigrante se desarrollará del 26 de octubre al 3 de noviembre de forma online y presencial. Este año las cinco salas de exhibición virtual funcionarán de 18 a 24 transmitiendo en vivo más de ochenta películas de su programación presentada a través de sus secciones centrales, retrospectivas, charlas, encuentros con directorxs y conferencias. A eso se sumarán las exhibiciones presenciales todos los días y al aire libre. La inauguración del festival será hoy a las 19 en la explanada del Cultural San Martín con la proyección de la película de apertura, Juste Un Mouvement, de Vincent Meessen, un film ensayo que combina la vida del militante senegalés Omar Blondin Diop, muerto en prisión en 1973, con una relectura actual de La Chinoise, de Jean-Luc Godard, película en la que Diop actuó.

Programación completa en en https://cinemigrante.org/

ARTE

Laura Spivak La serie de pinturas que Laura Spivak presenta en Siesta, su nueva exposición individual, “comenzó antes de la pandemia pero no puedo dejar de sentir que algo se pronunció desde entonces. Tal vez el encierro, la espera y la imposibilidad de irnos a ninguna parte agudizó la mirada inmediata sobre lo cotidiano y provocó el hueco para experimentar otro tipo de goce, tal vez más calmo, íntimo y menos exhibicionista como sucedía con los personajes de sus series más icónicas que mostraban su desnudez, erotismo y gracia. Los objetos que enfoca Laura en un close up furioso, se personalizan tanto como flotan en una indeterminación genérica”. Curaduría y texto Jimena Ferreiro. Hasta el 26 de noviembre.

En Tokonoma, Arenales 1239. Gratis.

Delfina Estrada La última muestra individual de Delfina Estrada se titula Tener un collar de pequeñas defensas vale tanto. La exposición muestra los trabajos que Delfina realizó en los últimos años en paralelo a su emprendimiento Fábrica de Estampas (del cual es co-fundadora y responsable). Inspirados en su interés por los ríos, arroyos, accidentes fluviales y costeros de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, la muestra comprende una serie de aguafuertes y gofrados como también la edición de un poemario con poesías e ilustraciones de su autoría. Hasta fin de año.

En Atocha Galería, Batalla del Pari 613. Gratis.

Hombre flecha Exposición antológica dedicada al artista uruguayo Rafael Barradas, un pionero de la vanguardia internacional. Reúne más de 130 obras, entre óleos, acuarelas y obras sobre papel junto a una selección de importantes préstamos de colecciones privadas y públicas de Montevideo y de Buenos Aires. La muestra abarca uno de los períodos más fructíferos en la producción del artista, de 1913 a 1923, durante su estadía en Barcelona y Madrid. A lo largo de estos años, Barradas presentó las bases de su concepción estética: el vibracionismo, en el que el artista descompone las escenas geométricamente para plasmar el dinamismo de la ciudad moderna, siguiendo las direcciones del cubismo y del futurismo.

En el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $400.

MIÉRCOLES 27

CINE

DocBuenosAires La edición número 21° de la muestra internacional de cine documental tendrá su sede central en la Sala Lugones del Teatro San Martín y también ofrecerá funciones virtuales con películas estarán disponibles por 48 horas. Se llevará a cabo del miércoles 27 al domingo 31 de octubre presentando nuevamente una selección de las mejores producciones nacionales e internacionales del cine documental de creación. El viernes 29 de octubre se realizará un homenaje al productor y director David Coco Blaustein en la sede presencial de DAC y en DocuDAC online. Las películas de apertura serán IA at War, de Florent Marcie; y Plastic Semiotic, de Radu Jude; mientras que las películas de cierre serán 35combro5, de Raúl Perrone; y Caricaturana, de Radu Jud.

Más información en http://vivamoscultura.buenosaires.gob.ar/ y www.complejoteatral.gob.ar

ETCÉTERA

Grandes éxitos Esta exposición presenta piezas notables del Museo Histórico Nacional agrupadas de acuerdo a diferentes temas. Se puede ver la famosa “bandera de Macha” junto a los primeros símbolos patrios. En una serie de destacados manuscritos, se encuentra el texto original del "Martín Fierro". También se destacan, entre un conjunto de objetos que cambiaron la historia, el petitorio del 25 de mayo de 1810, los tinteros con los que se firmaron el acta de la Independencia y la constitución nacional de 1853, la mesa en la que Lavalle firmó el fusilamiento de Dorrego y varios más. Otros dos ejes concentran piezas referidas a aspectos fundamentales de la experiencia humana: el entretenimiento y la muerte. Además, se podrá recorrer una historia de cómo cambió la técnica de producción de imágenes en el siglo XIX. De miércoles a domingo.

En el Museo Histórico Nacional, Defensa 1600. Gratis.

ARTE

34 artistas argentinos La exposición colectiva Adentro no hay más que una morada reúne el trabajo de 34 artistas argentinos, recorriendo la escena local con obras recientes de creadores y creadoras jóvenes provenientes de distintas regiones del país que manifiestan la voluntad de canalizar y potenciar su vínculo con el entorno, ya sea este material, intangible o espiritual. Mientras algunos de los trabajos de la exhibición buscan hacer reconocible en los objetos y espacios la figura del cuerpo y las huellas del pulso vital, otros los evidencian en su tendencia a reordenar objetos que se acumulan en el caos de lo cotidiano y que cargan de valor afectivo y ritual. Gran número de los artistas recurren también a materiales naturales y encontrados como un canal fundamental mediante el cual manifestarse y expresan un interés por retomar formas de producción artística que investigan lo ancestral y se apoyan en saberes heredados y aprendidos en comunidad.

En el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $50.

El canon accidental Hasta el 7 de noviembre se podrá visitar la exposición El canon accidental: mujeres artistas en Argentina (1890-1950). Con la curaduría de la investigadora Georgina Gluzman, reúne más de 80 pinturas, dibujos, grabados, fotografías y esculturas realizadas por 44 artistas, muchas de ellas ignoradas o desconocidas. “El recorte que propone la muestra permite asistir a la emergencia paulatina de las artistas plásticas en un período que conoció grandes jornadas de lucha por la reivindicación de la mujer. En el apenas más de medio siglo que explora la muestra, se constituyeron los primeros movimientos feministas, que fueron cobrando potencia al abarcar diversos grupos sociales, hasta lograr la adquisición de plenos derechos ciudadanos, lo que abrió un nuevo panorama” (Andrés Duprat).

En el Museo Nacional de Bellas Artes, Av. del Libertador 1473. Gratis.

JUEVES 28

CINE

Treplev El documental de Lautaro Delgado Tymruk y Esteban Perroud da cuenta de una gira teatral que realizó por Francia el elenco de Los hijos se han dormido, versión de La gaviota de Anton Chejov que escribió y dirigió Daniel Veronese. La Compañía estuvo integrada por María Figueras, María Onetto, Claudio Da Passano, Ernesto Claudio y Lautaro Delgado Tymruk (quien interpretó a Treplev). Lo que empieza como una bitácora de viaje se transforma en un duelo de puntos de vista: el de la cámara de Perroud versus el de "el actor que hace de Treplev". Con música original de Daniel Melingo, Treplev se estrenó en el FIDBA 2019 y podrá verse de jueves a domingo durante tres semanas como parte del ciclo Espacio Documental. Una película de Lautaro Delgado Tymruk y Esteban Perroud.

A las 20, en El Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $100.

TEATRO

Budín inglés La lectura es una actividad tan íntima que, desarrollada a lo largo del tiempo, va armando una especie de ecosistema de quien lee, que involucra la personalidad, la apreciación personal del mundo, la manera de hablar, de relacionarse, de accionar, de ser pasivo, de querer, de mentir, de sentir celos. Podríamos decir que distintas maneras de leer componen diferentes personalidades de lectores. Muchos de los textos que aparecen en la obra fueron tomados de entrevistas a personas reales: Marilís Serra, Adela Rozas, Mara Pescio y Mariano Llinás. Los textos producidos por ellos en las entrevistas han sido utilizados para crear una ficción y para eso fueron deliberadamente sacados de contexto. En el marco de la retrospectiva dedicada a la autora, directora y actriz Mariana Chaud, se presenta una nueva versión de Budín inglés. El elenco está integrado por Maitina De Marco, Marcos Ferrante, Santiago Gobernori, Laura López Moyano y Elvira Onetto.

A las 20, en el Teatro Sarmiento, Av. Sarmiento 2715. Entrada: $800.

El amo del mundo Una compañía teatral está a punto de estrenar El amo del mundo de Alfonsina Storni. Gabriel, el director, y Mara, la actriz protagónica, son pareja hace quince años. La pieza muestra a Márgara, una mujer soltera en la Buenos Aires de 1930 y su relación con Claudio, un hombre que busca la pureza en la mujer por sobre todas las cosas. Mientras el ensayo general se desarrolla de manera accidentada; el vínculo de Gabriel y Mara se transforma bajo el influjo de las palabras de Alfonsina. Pieza basada en la obra de Alfonsina Storni, con dramaturgia y dirección de Francisco Lumerman. El elenco está integrado por Paula Ransenberg, Lautaro Delgado Tymruk, Fiamma Carranza Macchi, Rosario Varela, Adriana Ferrer, David Subí, Franco Quercia.

A las 20, en el Teatro Regio, Av. Córdoba 6056. Entrada: desde $600.

MÚSICA

Diego Schissi Quinteto Durante los jueves de octubre, Diego Schissi Quinteto regresó a los escenarios para reencontrarse con su público después de más de un año y medio sin conciertos presenciales. La agrupación ofrecerá un recorrido por diferentes obras de Te, su reciente trabajo discográfico inspirado en la canción “Por” de Luis Alberto Spinetta, a las que se sumarán algunos de los temas que fueron parte de sus discos anteriores. Habrá además un adelanto de su nuevo material: las versiones que el quinteto ha realizado de diversas músicas de Astor Piazzolla. El grupo está conformado por Diego Schissi (piano y composición), Santiago Segret (bandoneón), Guillermo Rubino (violín), Ismael Grossman (guitarra) y Juan Pablo Navarro (contrabajo).

A las 21.30, en Virasoro Bar, Guatemala 4328. Entrada: $1000.

VIERNES 29

MÚSICA

Carca Doce años después de su último disco de canciones nuevas, Carca se prepara para un nuevo lanzamiento que aún no tiene título, pero que ya presenta en vivo. Desde su irrupción en los 90, el lugar que ocupa en el rock argentino se desmarca siempre de cualquier definición. Aunque siempre asociado a Daniel Melero y Babasónicos, también rescató el blues argentino, el glam, reivindicó a Juanse cuando nadie lo hacía y a Calamaro cuando no pasaba por su mejor momento. El nuevo disco, que presentará hoy, tiene colaboraciones de Javier Martínez, Julieta Venegas, Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, la armoniquista Ximena Monzón, Alambre González, Daniel Melero, Pablo Hadida, Graciela Borges y la familia completa de los Babasónicos.

A las 21, en La Usina del Arte, Agustín R. Caffarena 1. Entrada: desde $800.

Santiago Vázquez Continúa presentando el ciclo “Conciertos íntimos”. Después de muchos años, Santiago Vazquez vuelve al ruedo con una propuesta solista, un ciclo de dos presentaciones por mes hasta fin de año en donde compartirá su costado más íntimo. Rodeado de sus instrumentos favoritos, como la mbira, el berimbao, la guitarra, algo de percusión y su propia voz, Vazquez invita en cada concierto a un viaje diferente, con repertorio distinto cada vez. Se suman al ciclo artistas de diversos estilos con quienes desarrollar diálogos musicales íntimos y libres, con el juego y la improvisación como eje de ese encuentro. Todo esto sucederá en los jardines del Museo Larreta. La invitada para el concierto de hoy será Lola Membrillo.

A las 19, en Museo Larreta, Mendoza 2250. Entrada: $900.

Tambor Fantasma En la segunda fecha del Festival No Convencional, la agrupación Tambor Fantasma ofrecerá Le noir de l´etoile, de Gérard Grisey, una obra emblemática basada en un fenómeno astronómico. Está escrita para seis percusionistas que rodean al público interpretando ritmos derivados de las frecuencias de oscilación de dos pulsares: “Vela” y “0359-54”, cuyas emisiones, al ser captadas desde la Tierra y transformadas en señales acústicas, producen ritmos sorprendentemente estables que Grisey integra a su composición. Previamente, la astrofísica Gloria Dubner brindará una introducción al respecto.

A las 20, en Parque Tres de Febrero, junto al Planetario, Av. Iraola y Av. Infanta Isabel. Gratis.

TEATRO

Yo no soy la hija de Nina Simone Un viaje sonoro al pensamiento y a la memoria de una mujer llamada Nina. Su madre la llamó así por la cantante Nina Simone, y ese nombre se convirtió en una herencia, en un faro para encontrar su camino como mujer, su vida, su propia libertad. Esta noche, en la habitación de un motel, a pocos pasos del bar donde Simone comenzó su carrera como cantante, esta mujer habla para responder al hombre que está junto a ella. Habla porque hasta entonces él ha hablado demasiado. De un extremo a otro de la noche, se convertirá en otra. Ficción sonora de Julie Gilbert, traducida por Ingrid Pelicori y dirigida por Juan Parodi, estrenada en el 13° Festival Internacional del Mercosur realizado en Córdoba. Estará disponible online hasta enero del año próximo. Con Malena Solda.

Disponible en la web y las plataformas de audio de Proyecto Prisma. Gratis.

SÁBADO 30

CINE

Medium Margarita Fernández toca el intermezzo número 3 opus 117 como sello de una larga amistad con el director Edgardo Cozarinsky, elegida por ambos. La melodía surca toda la película, y hacia el final se extiende hasta la ciudad de Baden Baden, en las puertas de la Selva Negra alemana. Allí está la casa donde vivió Brahms y pasó largos veranos componiendo, hoy convertida en museo. Visita sus cuartos, su longevo piano, sus fotos y grabados. Margarita le habla ahora al realizador del film: recuerda que se conocieron en 1974, cuando él era un simple asistente del Grupo Acción Instrumental que actuaba en la televisión de Baden-Baden. En esos días hicieron la excursión hasta la casa de Brahms. Fue el principio de una larga amistad, que hoy culmina en la realización de este film.

A las 20, en el Museo de Arte Latinoamericano - MALBA, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $200.

MÚSICA

The End La banda en homenaje a Pink Floyd celebra 30 años de continuidad. Este show estará basado en un repaso por lo mejor del repertorio de la banda inglesa. The End interpreta lo mejor de Pink Floyd desde 1991, con una gran cantidad de presentaciones que incluyen lugares como el Luna Park o los teatros Gran Rex, Obras, Ópera y Coliseo, y numerosas presentaciones en el interior y exterior del país. Además de las presentaciones con The Wall, se destacan los shows con orquestas sinfónicas y giras por el país y Sudamérica con músicos originales de Pink Floyd (Jon Carin, Guy Pratt, Durga McBroom y Lorelei McBroom).

A las 20.30, en el Teatro Gran Rex, Av. Corrientes 857. Entrada: desde $800.

Con puño de mujer El concierto narra de forma apasionante la historia del continente latinoamericano a través de canciones de compositoras representativas de los años 60 y 70 y poemas que develan aquel universo. Con canciones de María Elena Walsh, Eladia Blazquez, Chabuca Granda, Violeta Parra, Isabel Parra, Gloria Martin y Sara González que hicieron vibrar la América de aquellos años, conmovida por un contexto social de procesos revolucionarios y dictaduras y de un feminismo incipiente, pero de convicciones profundas. Músicas que van entrelazadas con poemas de Nicanor Parra, Alfredo Zitarrosa y Tania Valsecchi. Con Tania Valsecchi en voz y dirección general, Damiana Zanini en piano, Seva Castro en guitarra, Aldana Bozzo en flauta traversa, Solana Biderman en contrabajo, Agustín Lumerman en percusión y Natalia Pioppi en actuación.

A las 21, en El Gutiérrez Casa Taller, Araoz 683, Banfield. Entrada: $800.

TEATRO

Siervos Un día de caza de ciervos en una estancia de la Pampa Húmeda argentina es el pretexto que reúne a cinco personas muy disímiles. Un rayo misterioso cae y los millones de voltios que descarga hace que sus cuerpos transmuten, renazcan en otras anatomías preparadas para materializar deseos postergados, para liberar temores reprimidos. “La obra habla de nuestra época desde una maquinaria grupal heterogénea. El equipo de trabajo es binacional (Argentina y Colombia). Dos de las actrices son precursoras en el arte performático Drag King en Argentina. A Siervos le Interesa dejar hablar a esa nueva Argentina impura, migrante, queer y mestiza”. Una obra de Pedro Gundesen y Enrique Lozano.

A las 21.30, en Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556. Entrada: $500.

