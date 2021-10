Lo intentó en todo el segundo tiempo, generó situaciones, falló en algunas y en otras las resolvió el arquero Devecchi. El esfuerzo que hizo Newell’s por vencer a Aldosivi quedó reflejado en cancha. Pero su muy mal momento no permite sacar nada bueno para un equipo que no gana, ni siquiera de local, donde cedió puntos en los últimos seis partidos. Adrián Taffarel hizo algunos cambios tácticos en ofensiva y contagió de ganas al equipo, entre lo que destaca de su debut como entrenador leproso.

El primer tiempo Newell’s lo dejó pasar sin darle mayor importancia. Si Castro no profundiza en sus pases, el equipo dependió de las corridas de Sordo. Scocco jugó más retrasado y gravitó cuando se encontró con Castro, pero recién en el segundo tiempo. Aldosivi priorizó mantener al rival lejos de su área. Lo poco que dejó la primera parte, además de la temprana lesión muscular de Lema, fue un tiro libre de esquina de Castro que no terminó en gol olímpico porque desvió Devecchi y una combinación entre Cristaldo y Scocco que el ídolo leproso no llegó a conectar de cabeza.

En la segunda parte Newell’s fue más productivo en ataque a partir del ingreso de Francisco González. El juvenil perdió un mano a mano con Devecchi, tampoco pudo Comba con el arquero visitante e Iñiguez cortó a tiempo una pelota que le quedaba cómoda a González.

El público reclamó por una victoria. Hasta la última pelota, todo Newell’s se mantuvo en ataque. Y hasta pudo perder si no fuera por buenas atajadas de Macagno. Los silbidos cayeron con el pitazo final. Pero Scocco fue claro al finalizar el partido: “El hincha debe entender que el club viene de siete años de desastres dirigenciales”.

0 Newell’s

Macagno

Compagnucci

Lema

Canale

Negri

Castro

Cacciabue

Comba

Sordo

Scocco

Cristaldo

DT: Adrián Taffarel

0 Aldosivi

Devecchi

Lucero

Quintana

Miers

Román

Gil Romero

Maciel

Lodico

Braida

Hauche

Cauterucci

DT: Martín Palermo

Cambios: PT: 7m Capasso por Lema (N). ST: 5m González por Sordo (N), 12m Iñiguez por Lucero (A), Gino por Gil Romero (A) y Grahl por Lodico (A), 31m Pérez por Braida e Insua por Miers (A) y 35m Sabbag por Cristaldo (N).

Arbitro: Pablo Dóvalo

Cancha: Coloso del Parque