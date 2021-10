La búsqueda del concepto “armas de utilería” subió bruscamente en Google luego de que se conociera que el actor estadounidense de cine y televisión Alec Baldwin mató a la directora de fotografía Halyna Hutchins, de 42 años, durante la simulación de un tiroteo para la película Rust en Nuevo México. Actualmente, la investigación está en curso y no hay detenidos.



Según informó un portavoz de Baldwin en un comunicado, “el accidente involucró la falla de disparo de una pistola de utilería con cartuchos de fogueo. “La producción se ha detenido por el momento. La seguridad de nuestro elenco y equipo sigue siendo nuestra principal prioridad”, dijeron los responsables del rodaje.

En la tragedia también resultó herido el director Joel Souza, de 48 años, quien fue internado en el Centro Médico Regional Saint Vicente y ya se encuentra fuera de peligro, según confirmó en un posteo de Twitter una de las actrices de la película, Frances Fisher.

Cartuchos de fogueo

El perito balístico Rubén Martín explicó a GO Noticias que “en las filmaciones usan cartuchos de fogueo, que son iguales a un cartucho de bala común pero sin la punta, cerrando su extremo, para producir así el sonido del disparo”.

“En sustitución de la bala, se cierra como si fuera un repulgue la punta del cartucho. Por encima de los dos metros de distancia, no hay riesgo de que mates a alguien. Si es un cartucho de fogueo de alta potencia, si lo apoyas en un tejido blando, te puede provocar la muerte”, agregó.

Según informó la BBC, las armas de fuego reales se utilizan a menudo en una filmación y se cargan con cartuchos de salva sin balas que crean un destello y una explosión sin disparar un proyectil.

Agregan que los incidentes con armas de utilería son inusuales, ya que su uso en el set se encuentra sujeto a estrictas normas de seguridad y esto se debe a que, a pesar de parecer inofensivas, las armas que usan cartuchos de fogueo pueden ser peligrosas si no se toman los recaudos necesarios.

Según explicó al New York Times Larry Zanoff, un armero de películas que trabajó en la película Django Unchained, “en general, en las películas solo se permiten cartuchos de salva, cartuchos sin bala”.

“Las producciones a veces usan armas de utilería, como pistolas de goma o réplicas de pistolas, pero a menudo usan armas de fuego reales que disparan salvas. Una producción generalmente establece reglas para mantener una distancia segura del arma, que generalmente es de unos seis metros, agregó.

Estas armas con balas de salva no contienen proyectil, es decir, no eyectan nada una vez son detonadas por el percutor del arma. Sin embargo, sí llevan pólvora y suenan igual que si fueran balas reales, por lo que es común el uso de las mismas en el cine.

Otras tragedias durante rodajes

Si bien el caso está siendo investigado, si realmente fueron balas de fogueo las que tenía cargada la pistola que disparó Baldwin, se cree que el hecho únicamente podría haber ocurrido si Baldwin hubiera disparado a una corta distancia tanto de Hutchins como al director de la película.

No obstante, este tipo de de pistolas y armamento pueden dar la sensación de falsa seguridad. No es la primera vez que se da una situación similar, ya que en 1984 el actor estadounidense Jon-Erik Hexum cargó un revólver con una bala de fogueo, apuntó la pistola a la sien “en forma de broma” y se disparó. Si bien no fue el proyectil el que la causó la muerte, falleció en consecuencia a la fuerza de la explosión generada.

En 1993, Brandon Lee, el hijo de la estrella de artes marciales Bruce Lee, murió durante una filmación luego de recibir un disparo accidental con una pistola de utilería, que tenía por error una bala falsa cargada, mientras grababa una escena de muerte para la película The Crow.