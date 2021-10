El cumpleaños de Charly García no pasará inadvertido; se llevarán a cabo en Buenos Aires varias actividades en las instalaciones del Centro Cultural Kirchner, Tecnópolis y el Teatro Colón. Será una oportunidad única para celebrar la vida y obra de un artista que trascendió la cultura rock para transformarse en icono de la música popular argentina y latinoamericana. Aunque la ocasión también tomará un matiz terrenal porque, como pocas veces sucede, colegas y público podrán homenajearlo en vida. Se espera que el cantautor haga acto de presencia en alguno de los recitales que revisitarán su trayectoria. Sin embargo, en el universo García todo es posible: incluso quedarse en casa viendo la TV mientras recrean su repertorio. Y es que supo hacer del desconcierto una de sus mejores performances.

Sus fans se apostaron desde la madrugada del miércoles a las afueras del CCK, donde sucederá la propuesta más ambiciosa. Si bien la distribución de los tickets estaba anunciada para las 10, la Plaza del Correo explotaba de público a esa hora. Poco después de la apertura de puertas, mientras algunos jóvenes enfilaban hacia el subte con silla playera en mano, felicitándose por asegurarse un lugar en el festejo, otros se tomaban una selfie con su entrada (sólo se podía sacar una por persona para cualquiera de las actividades, todas gratuitas), que tenía estampado el logo Say No More. Charly cumple es el principal atractivo del programa: cuatro recitales temáticos con un centenar de músicos contemporáneos, al igual que artistas que bebieron de su legado en años posteriores.

“Uno de los grandes desafíos a fue pensar en cómo abordar una obra tan poderosa y actual como la de García”, explicó Verónica Fiorito, Directora del CCK. “Por eso desde el Kirchner apostamos por una mirada amplia, inclusiva y multidisciplinaria. Charly es música en estado puro, es riesgo, es actitud, es emoción, la banda sonora de nuestras vidas. La programación incluye reflexión sobre su obra a través de conversatorios con académicos, periodistas y artistas; performances y conciertos con más de cien figuras de rock, tango, jazz y folklore en escena”. El primero de los cuatro recitales en el Auditorio Nacional comenzará a las 14, y ofrecerá una perspectiva académica a cargo de una orquesta de cámara y con arreglos realizados por Julián Caeiro y Pablo Salzman.

Si el primer bloque ahondará en Sui Generis, Serú Girán y en sus dos primeros discos solistas, así como en La hija de la lágrima e Influencia, el Bloque 2 reflejará el impacto del artista en el jazz, el tango y el folklore. Además de Santiago Vázquez, Mariano Otero, Hernán Jacinto y Sergio Verdinelli, Sof Tot será parte de este segmento. “Elegí hacer ‘Amo lo extraño’”, advierte la también integrante del trío de neofolk Fémina. “No es muy conocida. La descubrí por Fabi Cantilo, y luego Charly la incluyó en un disco de Sui Generis. Aún de adulta, sigo descubriendo sus facetas. Eso me conmueve, me parece fascinante que su obra me pueda seguir sorprendiendo”. Eso sucederá a las 16. El Bloque 3, pautado para las 18, y el Bloque 4, previsto para las 19.30 hs, estará destinado a recorrer la historia musical de Charly en clave de pop y rock.

Ambos recitales estarán sostenidos por una banda conformada por Fabián Von Quintiero en teclados, Fernando Samalea en batería, María Eva Albistur en bajo y Fernando Kabusacki en guitarra. Nadie mejor que ellos para representar la obra de Charly, debido a que lo acompañaron en alguno o varios de los tramos de su carrera solista. Pero también serán de la partida otros cómplices como María Rosa Yorio, David Lebón, Richard Coleman, Christian Basso, Hilda Lizarazu, Raúl Porchetto, Pablo Guyot, Alfredo Toth y Rosario Ortega. La hija menor de Palito, amén de convertirse en una aliada fundamental desde la última vuelta a los escenarios del artista, fue asimismo partícipe de los shows Algo de Charly que organizó el ministerio de Cultura porteño en el San Martín el 14 y 15 de octubre, junto a Zorrito, Samalea, Hilda Lizarazu, Lito Vitale y Benito Cerati.

“Lo del San Martín lo organizó Lito”, cuenta Ortega. “La idea era que participáramos músicos que tocamos con Charly, con el agregado de Benito. Fue muy emocionante porque armamos una lista explosiva, con pocos instrumentos. Lo del sábado será diferente porque también estarán artistas más actuales”. Si bien Rosario estará entrando y saliendo, Joaquín Levinton y Leandro Lopatín, integrantes de Turf, fueron convocados en el cuarto Bloque para hacer “Piano bar”. “Es un tema que solíamos tocar con Charly cuando lo conocimos, a fines de los '90. Era una época en la que él no estaba para nada de moda, y para nosotros era una obra de arte viviente”, evoca Lopatín, que compartirá esa tanda con Fernando Ruiz Díaz, El Príncipe Idiota, Sara Hebe, Celeste Carballo, Leo García y Emmanuel Horvilleur. “Ya estuvimos en el ensayo. Es una locura de gente la que habrá”.

Además, en el CCK se realizarán dos conversatorios y la experiencia performática “Trip”, con la fotógrafa Nora Lezano, la cantante Lidia Borda y el pianista y arreglador Daniel Godfrid. Las entradas para las actividades presenciales están agotadas (el CCK habilitó 7 mil localidades), pero el evento será transmitido por Nacional Rock y por los canales de YouTube y Facebook del CCK y del Ministerio de Cultura. Tecnópolis también se sumará a la “Estación García”: a las 17, Charly cumple se proyectará en su Microestadio. A manera de previa, a las 18, en el escenario Juana Azurduy se hará el concierto Nuevos trapos, con figuras del indie, el pop, el R&B y el trap argentino, entre los que destacan Axel Fiks, Dillom, Julián Baglietto, An Espil y Abril Olivera.

A manera de corolario, Fito Páez se subirá al escenario del Teatro Colón, a las 20, para repasar el cancionero de García. Desde hace 15 días, el músico rosarino prepara el espectáculo Charly BA x Fito, en el que le acompañará su banda y la Say No More Orchestra. En su cuenta de Instagram posteó un retrato con el que testimonia los ensayos. Como el espectáculo es gratuito (las entradas se podían sacar ayer), y tributa a uno de sus mentores artísticos, Paéz no sólo pidió no aparecer en las piezas gráficas alusivas, sino que no cobró por esta actuación. Tampoco lo hizo su equipo de trabajo. Sólo se les pagará a los músicos y técnicos que participan, algo que confirmó el ministro de Cultura de Buenos Aires, Enrique Avogadro. Buenos Aires se rinde ante uno de sus ídolos. Al maestro con cariño.