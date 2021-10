Volver a la cancha. Esa es la consigna con la que los radicales organizan un acto en Ferro para la próxima semana. La consigna tiene un obvio doble sentido: el principal es que la UCR quiere volver al centro del partido y dejar de esperar en el banco a que termine de jugar el PRO. Al frente de la movida estará el neurocientífico Facundo Manes, cuya derrota ante Diego Santilli en las PASO no cambió en nada sus planes de transformar las relaciones de poder dentro de Juntos por el Cambio y volver a poner al radicalismo al frente. El acto de Ferro será una de las muestras de esa voluntad, que también plantean dirigentes del radicalismo como el presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, o el senador Martín Lousteau.



El acto de los radicales será el jueves 28 de octubre en el microestadio de Ferrocarril Oeste, en Caballito. El objetivo será destacar el nuevo rol que piensa ocupar el centenario partido dentro de la alianza opositora, luego de las primarias, donde resultó esencial en la victoria en la mayoría de las provincias. De hecho, Manes al día siguiente de la elección destacó que, sin el millón de votos que obtuvo su lista, no hubieran podido derrotar al Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.



El acto se hace dos días antes de que se cumpla un aniversario de la victoria de Raúl Alfonsín en 1983, una fecha poderosa en la historia del radicalismo, por lo que habrá un homenaje al ex presidente radical. Y la marcada intención de volver a tener un candidato propio que pueda resultar victorioso en una elección presidencial.



El acto fue convocado formalmente por la UCR bonaerense, aunque probablemente estén presentes los dirigentes nacionales de la UCR, así como sus diputados y senadores. Todos fueron invitados. El acto, que empezará a las 18, tiene como el lema "Volver a la cancha" con el doble sentido obvio, y un condimento extra: es volver a la cancha donde Alfonsín hizo sus mitines de campaña en los 80. Toda la épica girará en torno a volver a tener candidatos propios y taquilleros y a una UCR que lidere la alianza electoral, en lugar de ir detrás de otro candidato.



Por ahora, los oradores confirmados son Manes y Abad, aunque no se descarta que la lista crezca con el correr de los días, y que sume a dirigentes de la UCR nacional o porteña. Manes buscará con este acto no perder protagonismo frente a Santilli, que --luego de ganarle la interna-- lo relegó a algunas recorridas conjuntas y a algunas fotos de campaña. Está claro que el neurocientífico quiere más y no se resigna a perder el centro de la escena.