“No quiero que todo pase”. Así comienza un extenso mensaje que publicó ayer el intendente Pablo Javkin en sus redes sociales para referirse a la cantidad de homicidios y hechos de inseguridad que viene registrando la ciudad y en el que planteó las limitaciones que tiene el municipio en materia de seguridad debido a falta de autonomía. Además, dejó un fuerte reclamo a las fuerzas policiales, a la Justicia y al Servicio Penitenciario. Mientras tanto, la ciudad sumó ayer un nuevo asesinato en la zona oeste y fueron tres durante el fin de semana (ver aparte).

Luego de una semana marcada por varios crímenes y una manifestación ciudadana contundente, Javkin eligió sus redes sociales para hacer un fuerte descargo sobre los hechos de inseguridad.

“Escribo desde un dolor que hoy es el de la familia de Joaquín pero antes fue la de Sandro, la del Oso, la de Bocacha, la del Trinche, la de cientos de madres y padres, de sus amores, sus hermanos, sus hijos. ¿Cómo levantarse de tantas tristezas? No, no hay modo. Sólo queda seguir adelante y transformarlas en reclamo, en lucha, en resiliencia”, expresó el jefe municipal, refiriéndose a los casos que tuvieron mayor impacto mediático y al dolor de las familias de las víctimas. En ese sentido, el intendente se hizo eco de la movilización que tuvo lugar el jueves pasado luego del asesinato del arquitecto Joaquín Pérez, quien fue baleado cuando le robaron el auto en el ingreso de una cochera en el barrio Arroyito.

Uno de los puntos en los que hizo hincapié Javkin fue sobre las limitaciones que tiene como Intendente debido a la falta de autonomía municipal. “Trabajo todos los días en lo que me comprometí: urbanizar barrios populares, iluminar, abrir calles, darles oportunidades sociales, deportivas y laborales a nuestros pibes y pibas para que no nos los gane la delincuencia”, descargó el jefe municipal. En otro tramo criticó que es “el Intendente de un municipio que no tiene autonomía, no tiene policía, no maneja fiscales, ni jueces, ni cárceles, que no tiene una sola persona a cargo que porte armas de fuego”. Por eso, expresó que le “gustaría poder responder por todo, solucionar todo” pero que “no es que no quiero sino que no tengo las armas”. Ante esto, reclamó: “Dennos autonomía. Déjennos disponer dónde y cómo deben desplegarse y actuar las fuerzas”.

Al marcar estos condicionamientos de la ciudad en materia de seguridad, consideró que mientras no haya autonomía “lo que puedo hacer, hago y haré es exigir, exigir y exigir”. En esa sintonía, dejó un fuerte reclamo a quienes manejan las fuerzas policiales: “Por favor, pónganlos a cuidarnos en serio. No hagan esos operativos enormes en zonas u horarios que no sirven para frenar delitos. Vayan a los lugares donde todas las semanas les pedimos que estén, con verdadera actitud de vigilar y actuar. En definitiva, cumplan con su deber”. Este pedido llega a una semana de que el gobierno nacional enviara 575 efectivos de Gendarmería Nacional para integrar una unidad móvil dedicada a la lucha contra el narcotráfico y el delito complejo.

A su vez, la Justicia y el sistema penitenciario no quedaron exentos de las críticas del Intendente rosarino: “En el supuesto de que se encuentre algún culpable aparecen los artilugios legales, la cárcel sin control, la salida rápida. Y lo más inaceptable: gran parte de estos hechos se ordenan y organizan desde las cárceles”. En el cierre del mensaje, el destacó que “esta es una ciudad de buena gente, que pide vivir y disfrutar sus calles, encontrarse”. Por eso, finalizó diciendo: “No quiero que todo pase, que se olvide, que se transforme en un mural más. No quiero que nos quedemos sin paredes donde un puñado recordemos cada tanto a los que perdimos. Quiero que podamos vivir en paz. Que el dolor que hoy tenemos sirva al menos para que haya Justicia. La Justicia trae Paz. Y Justicia y Paz necesitamos”.