La muerte de la directora de fotografía en el set donde se grababa Rust, en Nueva México, Estados Unidos, sigue conmoviendo al mundo. En las últimas horas, trascendió que el actor Alec Baldwin, autor del disparo mortal, estaba ensayando una escena en la que apuntaba con una pistola de utilería al lente de la cámara cuando presionó el gatillo y ese disparo impactó de lleno en Halyna Hutchins.

La información fue confirmada por medios estadounidenses que tuvieron acceso a la declaración jurada del actor. El director de la película, Joel Souza, que estaba de pie detrás de Hutchins cuando se disparó el arma, dijo que escuchó lo que "sonó como un látigo y luego un fuerte estallido", según su declaración.

Baldwin estaba "sentado en un banco de iglesia del set, practicando un desenfunde en cruz. Joel dijo que estaba mirando por encima del hombro de Halayna" cuando oyó el disparo, relató la cadena NBC News.

Según la declaración jurada de Souza, Hutchins "se quejaba" de un dolor en el estómago en ese momento. "Joel también dijo que Halayna comenzó a tropezar hacia atrás y fue asistida hasta instalarla en el suelo", según la NBC. "Joel explicó que estaba sangrando por el hombro y que podía ver sangre en Halyna".

Hutchins, de 42 años, recibió el jueves un impacto en el pecho cuando Baldwin disparó la pistola de utilería -que le habían dicho que era segura- durante el rodaje del western de bajo presupuesto "Rust", en Nuevo México. Fue declarada muerta en el hospital horas después. Souza, de 48 años, fue tratado por los médicos y dado de alta.

Qué se sabe hasta ahora

De acuerdo con el expediente judicial, el director asistente de la película, Dave Halls, tomó una de las tres armas de utilería que presentó la armera de la producción, Hannah Gutierrez Reed. El informe dice que Halls luego le llevó el arma a Baldwin, que estaba vestido completamente como un viejo dentro del escenario de la iglesia, y "gritó, 'Cold Gun’” (arma fría), lo que indica que la pistola no tenía balas y estaba lista para usar.

El informe dice que Baldwin disparó la pistola de apoyo y golpeó a Hutchins y luego a Souza, que estaba detrás de ella. Agrega que Halls no sabía que había balas reales en el arma de utilería cuando se la entregó a Baldwin.

En las últimas horas, la atención se centró en el ayudante del director de la película, Dave Halls, y en la armera, Hannah Gutierrez-Reed, de 24 años. Sin embargo, hasta ahora no se presentaron cargos ni se llevaron adelante detenciones.

El incidente ocurrió después de una pausa para el almuerzo, dijo Souza en la declaración jurada, añadiendo que no estaba seguro de si se había comprobado de nuevo la seguridad del arma después de la pausa.

Baldwin se encontró con la familia de Halyna Hutchins

Baldwin se reunió con el marido y el hijo de 9 años de Halyna Hutchins el sábado por la mañana en un restaurante ubicado en la localidad de Santa Fe, Nuevo México. “Estaban definitivamente tristes”, sostuvieron los testigos que presenciaron el encuentro. Además, informaron que los tres se despidieron con un abrazo.

Matthew Hutchins, el marido de Halyna, compartió una foto de la mujer en su cuenta de Instagram con el mensaje: “¡Te extrañamos, Halyna!”.

“He hablado mucho con Alec Baldwin y me ha apoyado mucho”, dijo Matthew en declaraciones a The New York Post. Matthew y Halyna llevaban 16 años de casados y vivían con su hijo en Santa Fe, la localidad en donde se produjo el accidente.

Rodaje en pausa

En tanto, la producción de Rust informó que "retomarán el rodaje cuando la investigación judicial esté completa". "Mientras atravesamos esta crisis hemos tomado la decisión de terminar el rodaje hasta que se completen las investigaciones", informaron los productores en una carta enviada al sitio especializado The Hollywood Reporter.

Advirtieron sin embargo que se trata de "una pausa en lugar de un final" de la producción, aunque no se proporcionaron mayores detalles sobre el futuro del proyecto.

El proceso de cierre temporal del rodaje responde también a que las autoridades a cargo de la investigación retiraron del set evidencia como cámaras, equipos, cintas, discos duros, tarjetas de memoria, hardware de computadora, armas de fuego, municiones y todo el papeleo relacionado con armas de fuego, ropa, incluidos disfraces y más.