Cines

007: SIN TIEMPO PARA MORIR

Con Daniel Craig y Rami Malek. Dir: Cary Joji Fukunaga. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Cas: 21.15 hs.

Showcase: Sub: 14.50, 18.10, 21.55, 22.25 hs.

A PUERTAS CERRADAS

Con Christos Loulis y Alexandros Bourdoumis. Dir: Constantin Costa-Gavras. ATP.

Cine El Cairo: Sáb 30, a las 21 hs.

CATO

Con Tiago PZK y Alberto Ajaka. Dir: Peta Rivero y Hornos. SAM 13 c/res.

Cinépolis: Cas: 20.30 hs.

Hoyts: Cas: 14.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.40 hs.

Showcase: Cas: 14.55, 17.25, 19.50 hs.

CHERNOBYL: LA PELÍCULA

Con Danila Kozlovsky y Oksana Akinshina. Dir: Danila Kozlovsky. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.10, 19.45 hs.

Cinépolis: Cas: 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 13.50, 22.20 hs. Sub: 19.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.15, 22.30 hs. Sub: 19.40, 22.00 hs.

Showcase: Sub: 22.15 hs.

CODA: SEÑALES DEL CORAZÓN

Con Eugenio Derbez y Marlee Matlin. Dir: Sian Heder. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.05, 17.15, 19.30 hs.

Hoyts: Cas: 22.30 hs. Sub: 16.50 hs.

Showcase: Sub: 15.15, 17.40, 20.10, 22.35 hs.

DUNA

Con Timothée Chalamet y Zendaya. Dir: Denise Villeneuve. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 14.45, 19.40 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 14.10, 17.15 hs. 4D Sub: 22.30 hs. 3D Cas: 18.45, 22.15 hs. 2D Cas: 16.00, 19.30, 23.00 hs.

Hoyts: 3D XD Cas: 15.00, 18.30, 22.00 hs. 2D Cas: 14.20, 18.00, 21.30 hs. 2D Sub: 21.45 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.10, 21.30 hs. Sub: 19.00 hs.

Showcase: Cas: 15.00, 15.40, 18.15, 18.55, 21.30, 22.10 hs. Sub: 15.20,16.00, 18.35, 19.15, 21.50, 22.30 hs.

El ÚLTIMO DUELO

Con Matt Damon y Adam Driver. Dir: Ridley Scott. SAM 16 años.

Nuevo Monumental: Sub: 18.20 hs.

Showcase: Sub: 21.35 hs.

HALLOWEEN KILLS

Con Jamie Lee Curtis y Judy Greer. Dir: David Gordon Green. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 20.40, 23.00 hs. Sub: 22.45 hs.

Hoyts: Cas: 22.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.30 hs.

Showcase: Cas: 15.05, 17.20, 19.40 hs. Sub: 22.05 hs.

LA VUELTA DE SAN PERÓN

Documental. Dir: Carlos Muller. ATP.

Cine El Cairo: Jue 28, a las 18 hs.

LOS LOCOS ADAMS 2

Animación. Dir: Greg Tiernan. ATP.

Cinépolis: Cas: 14.10, 16.15, 18.20 hs.

Hoyts: Cas: 17.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.10 hs.

Showcase: Cas: 15.00, 17.15, 19.30 hs.

PAW PATROL: LA PELÍCULA

Animación. Dir: Callan Brunker. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 14.50 hs.

RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS

Con Noémie Merlant y Adèle Haenel. Dir: Céline Sciamma. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.20, 19.40 hs.

RON DA ERROR

Animación. Dir: Sarah Smith y Jean-Philippe Vine. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.35 hs.

Cinépolis: 3D Cas: 16.15 hs. 2D Cas: 16.00, 18.20 hs.

Hoyts: 3D Cas: 19.10 hs. 2D Cas: 14.10, 14.50, 16.40, 17.40, 20.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.00, 15.45, 17.20, 18.00, 20.20 hs.

Showcase: Cas: 14.45, 15.05, 17.10, 17.30, 19.35, 19.55, 22.25 hs.

VENOM 2: CARNAGE LIBERADO

Con Tom Hardy y Woody Harrelson. Dir: Andy Serkis. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D Cas: 20.20 hs. 2D Cas: 14.10, 15.15, 16.20, 17.30, 18.30, 19.45, 20.45, 22.00 hs. 2D Sub: 23.00 hs.

Hoyts: DBOX 3D Cas: 15.10, 17.30, 20.30, 22.50 hs. 3D Cas: 15.10, 17.30, 20.30, 22.50 hs. 2D Cas: 14.00, 14.30, 17.00, 19.30, 20.00, 22.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.15, 16.20, 18.25, 20.30, 22.40 hs.

Showcase: Cas: 14.50, 15.10, 17.05, 17.25, 19.25, 19.45, 22.00 hs. Sub: 15.30, 17.45, 20.05, 21.40, 22.20 hs.

YOUR EYES TELL (TUS OJOS DICEN)

Con Kyôsuke Yabe y Ryûsei Yokohama. Dir: Takahiro Miki. SAM 13 años c/res.

Hoyts: Sub: 19.30 hs.

ZETA

Con Keegan Connor Tracy y Jett Klyne. Dir: Brandon Christensen. SAM 13 años c/res.

Showcase: Cas: 21.45 hs.

Hoyts: Cas: 17.10, 23.00 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

El CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE CINEMAS

Alto Rosario Shopping.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL HUMBERTO DE NITO

Parque Urquiza.

Ciro y Los Persas. La banda de Andrés "Ciro" Martínez vuelve a Rosario. Hoy y mañana, a las 20 hs.

La Cotolengo. La murga rosarina estilo uruguayo presenta su espectáculo celebración “La Cotolengo, 10 años de murga (la década cantada)” junto al destacado murguero y cantautor uruguayo Alejandro Balbis. Sáb 30, a las 19 hs.

Chano. El ex Tan Biónica hará un recorrido por todas sus canciones e interpretará sus nuevos temas. Sáb 6 de nov, a las 21 hs. Dom 7 de nov, a las 20 hs.

AUDITORIO FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

David Lebón. El cantante repasará clásicos de todas sus bandas emblemáticas y presentará algunos temas del nuevo disco “Lebón & Co. Vol. 2”. Vie 29, a las 21 hs.

Vicentico. El cantante brindará un show con sus mayores éxitos y temas de su nuevo disco "El Pozo Brillante" . Sáb 30, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Nick Schinder. El cantautor presenta el show "Piano Bar Session" con una carta amplia de 400 artistas internacionales. Hoy, a las 21 hs.

Gringo. Cuarteto rosarino que propone un repertorio con obras con sonidos de rock y de pop. Mañana, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Experiencia Queen. Los mayores éxitos de Queen en una sola noche, reviviendolos cómo si estuvieras en uno de sus legendarios conciertos. Jue 28, a las 21 hs.

Nahuel Pennisi. El cantante presenta "A solas, concierto íntimo". Vie 5, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

La Cofradía del Santo Reproche. El tributo a Joaquín Sabina celebra 15 años de carrera con un concierto especial. Vie 5 de nov, a las 21 hs.

Festival BlueArt. El sello discográfico celebra sus 20 años con las actuaciones de Ernesto Jodos, Rocío Giménez López, Pablo Socolsky y Mariano Ruggieri. Dom 21 de nov, a las 20 hs. Anticipadas en Paraphernalia (Rioja 1070).

C. C. GÜEMES

Güemes y Ovidio Lagos.

Adrián Berra. El cantautor tocará en vivo todas sus canciones en un show reprogramado por la pandemia. Vie 29, a las 20 hs.

Iván Noble. El artista versionará canciones de su carrera solista y también algunos clásicos de su grupo Los Caballeros de la Quema. Sáb 30, a las 22 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Trío Orfeo. Una velada de música y poesía con la pianista Ana Victoria Chaves, el violinista Federico Moujan y la voz de Santiago Kovadloff. Mañana, a las 20 hs.

Mariano Loiácono Quinteto. Con la participación de Rubén "Chivo" González como músico invitado y abriendo la noche como anfitriona la pianista Rocío Giménez Löpez. Vie 5 de nov, a las 21 hs.

ESTACIÓN EMBARCADEROS

Vélez Sarsfield 164.

Rosario Suena a Tango. Más de 120 artistas estarán en escena para interpretar lo mejor del movimiento tanguero rosarino. Sáb 30 de oct, a las 18 hs.

GALPÓN DE LA MÚSICA

Estévez Boero 980.

Maia Basso. La cantautora presenta en vivo La Pregunta Última, disco debut como solista en un show que contará con la apertura de Di Berto. Sáb 30, a las 20 hs.

HIPÓDROMO DE ROSARIO

Parque de la Independencia.

Nonpalidece. Una de las bandas referentes del reggae nacional vuelve a la ciudad para presentar su sexto disco de estudio. Vie 29, a las 20 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

“Cholo” Montironi. La leyenda del bandoneón rosarino presenta su último trabajo discográfico con la participación especial del guitarrista Martín Tessa y de la cantante Agustina “China” Roldán. Vie 29, a las 21 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985.

Juana Molina. La cantante y actriz regresa a Rosario para brindar un concierto donde repasará los temas más importante de su carrera. Vie 29, a las 20 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Don Osvaldo. La banda liderada por el ex cantante de Callejeros, Pato Fontanet, recorrerá todos los éxitos de su carrera. Vie 16 y sáb 17, a las 20 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Fede Riva. Presentación del guitarrista rosarino. Vie 29, las 21.30 hs. Capacidad limitada.

SALA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Los Rayos + Frankie Vinci. Show en vivo de la agrupación juvenil musical de zona sur y del proyecto solista del músico rosarino Franco Vinciguerra. Mañana, a las 21 hs.

Kabusacki + Sevilla + Pietrafesa + Samalea. Tres guitarristas y un baterista para una hora y media de canciones propias y ajenas. Jue 28, a las 21 hs.

Paris Jazz Club. La banda creada y dirigida por Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca presenta Jazz Cartoons. Vie 29, a las 21 hs.

USINA SOCIAL

Jujuy 2844.

San Telmo Lounge. La banda presenta su séptimo y último trabajo discográfico con músicos invitados. Vie 12 y sáb 13 de nov, a las 20 hs.

VORTERIX ROSARIO

Salta 3519.

Miranda. La banda electropop regresa a la ciudad en el marco del Tour Entres las Dos. Sáb 30, a las 20 hs.

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

El oficial Gordillo. El comediante Miguel Martín presenta el nuevo show de su personaje, en un espectáculo lleno de humor para toda la familia. Vie 29 y sáb 30, a las 20.30 hs.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

Ansaldi vs. Gioia. Comedia basada en la compleja amistad de dos seres con notorias diferencias y que recorre episodios de su larga vida en común. Con Liliana Gioia y Héctor Ansaldi. Sáb de oct y nov, a las 21 hs.

CEC

Paseo de las Artes y el río.

Quantum, the time is now. Espectáculo performático multimedia musical de Osquria, uno de los mayores exponentes del «Arte Drag» y teatral de Rosario. Jue 28, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Madame Butterfly. Opera en tres actos con música de Giacomo Puccini y libreto en italiano de Giuseppe Giacosa y Luigi Illica. Producción completa con primeras figuras de la lírica nacional. ​Jue 28, a las 20 hs (abono). Sáb 30, a las 20 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Esta máquina no era Dios. Actúan Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado con la dramaturgia y dirección de Romina Mazzadi Arro. Vie y sáb de oct, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Atempo. Obra de la compañía Gato Blanco Gato Negro que conjuga circo y teatro en un espectáculo que reúne humor, acrobacias y malabares. Con Paula Zapata y Javier Casali. Jue 28, a las 20 hs.

Bienvenidos al Show. Espectáculo cómico musical con las actuaciones de Gachy Roldán, Roberto Moyano, la cantante Laura Ross y la participación especial de Juan Junco. Sáb 30, a las 21 hs.

LA ESCALERA

9 de Julio 324.

Odaluza Vasca. El grupo rosarino Teatro Tren II presenta su nueva obra basada en la historia del navarro Guillermo Larregui, más conocido como El Vasco de la Carretilla. Con Lilián Rudolf y Vladimir Lasaga. Dir: Mauricio Caturelli. Sáb de oct, a las 22 hs.

SALA CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

Las Juanas, una herejía cósmica. Obra inspirada en las vidas de Juana Manso, Juana La loca, Jean D’Arc, Juana Azurduy, La Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarboreau y Sor Juana Inés de la Cruz. Con dramaturgia y actuación de Agustina Toia. Sáb de oct y nov, a las 20 hs.

La Moribunda. Dos hermanas cuidan a la mayor que agoniza al otro lado de la casa. Mientras esperan su muerte, se permiten jugar con el tiempo. Con Leandro Doti y Aquiles Pelanda. Vie de nov, a las 21 hs.

SALA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

Frankestein, un amigo diferente. Adaptación teatral infantil de la clásica novela de Mary Shelley. Con Luciano Temperini y Claudia Simón. Dir: Simonel Piancatelli. Sáb 30, a las 15 hs.

Bimbo. La humorista presenta Diez años de chistes, para celebrar sus 10 años de stand up. Sáb 30, a las 21 hs.