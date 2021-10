A tres semanas de las elecciones la campaña electoral no tardó en colarse en la sesión y convirtió las primeras horas del debate en un ring de cruces y chicanas entre oficialismo y la oposición.



Juntos Por el Cambio, que se negó desde un principio a aplazar los homenajes y cuestiones de privilegio para agilizar la jornada, aprovechó el marco del recinto para atacar al Gobierno nacional y repetir varios de los ejes discursivos con los que está haciendo campaña.

El FdT acusó a la oposición de estar realizando un "circo en pos de un show electoral", y varios legisladores del oficialismo tomaron la posta y aprovecharon para apuntar contra el expresidente Mauricio Macri.

A las 12,45, les diputados del oficialismo y la oposición se sentaron en sus bancas para dar el quórum que no se había logrado hace dos semanas y dieron inicio al primer debate presencial desde el comienzo de la pandemia.

El contexto electoral y la abstinencia de no haber sesionado desde hace más de tres meses, sin embargo, se pudieron palpar rápidamente. Y es que no habiendo logrado llegar a un acuerdo en Labor Parlamentaria, poco después de haber iniciado la sesión, el FdT y JxC comenzaron un debate técnico sobre la posibilidad o no de aplazar los homenajes y las cuestiones de privilegio para el final de la sesión para agilizar el tratamiento del temario.

"Las cuestiones de privilegio se utilizan como manifestaciones políticas y hay gente afuera esperando la sanción de estas leyes", advirtió Cecilia Moreau antes de proponer una moción de orden para aplazar ese debate hasta el final de la sesión. Si bien la moción fue aprobada, el show de las cuestiones de privilegio fue reemplazado por el show de los apartamientos de reglamento, herramienta que técnicamente sirve para proponer incorporar nuevos proyectos al temario sobre tablas y que, en este caso, fue utilizado como plataforma de JxC para embestir contra el Gobierno nacional durante más de tres horas.

Ficha limpia, conflicto mapuche, coparticipación de Chubut y un tuit del ministro Aníbal Fernández: estos fueron algunos los temas que se colaron en el debate con la excusa de introducir nuevos proyectos en el temario.

"La sensación en la zona es de desprotección, desamparo, cuando no de complicidad. Protejan a la sociedad de estos grupos violentos", se indignó el chubutense Gustavo Menna (UCR) en referencia al conflicto que se está desarrollando en varios puntos de la Patagonia, reflotando el discurso de campaña de JxC que busca asociar una serie de incendios intencionales al accionar de un grupo "terrorista" mapuche.

Fueron varios los legisladores de la oposición que aprovecharon, con la excusa de reclamar la convocatoria al comité de crisis que contempla la Ley de Seguridad Interior, para criticar a diferentes figuras del gobierno argumentando que "no estaban haciendo nada" para frenar a "los terroristas pseudo mapuches".

Hubo, inclusive, un pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad por un tuit que le dirigió al caricaturista Nik: "Yo viví en Sicilia y Calabria y sé que es así como funciona la mafia", argumentó el diputroll Fernando Iglesias.

"Etiquetado y el proyecto para personas en situación de calle son dos proyectos que generan mucho interés en gran parte de la sociedad y es evidente que JxC, además de hacer su show electoral, está tratando de impedir que discutamos de cara a la gente estos temas. Evidentemente la presión de los poderes concentrados que vimos estos días están haciendo efecto en ellos", denunció Rodolfo Tailhade, afuera del recinto.

El FdT también aprovechó el ring para tirar unos golpes. "Tenemos que terminar con el mecanismo de fuga capitales y con los empresarios como el expresidente Macri, que dice que nadie gana dinero pagando impuestos", disparó el diputado oficialista Pablo Carro, al proponer debatir la Ley Nacional de Prohibición de Ayuda Económica a Empresas Domiciliadas en Paraísos Fiscales.

Por otro lado, la diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, también intentó incorporar su proyecto de ley para declarar área protegida marina "Agujero Azul" al lugar donde se encuentran los restos del submarino ARA San Juan, propuesta que, al igual que la veintena de iniciativas que se presentaron durante más de tres horas, fue rechazada.

Noticia en desarrollo.