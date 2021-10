Desde Santa Fe

El ministro Daniel Erbetta llevó ayer al acuerdo de la Corte Suprema de la provincia lo que adelantó en público horas antes, que los “aprietes” de los legisladores al Poder Judicial “son inaceptables” y por lo tanto, el máximo tribunal debe pronunciarse sobre esta cuestión que tiene una “gravedad institucional inusitada” y plantearla ante los otros dos poderes: el gobernador Omar Perotti y la Legislatura. Erbetta alertó sobre el último hecho: la conducta del senador de la UCR Lisandro Enrico, quien apenas el director del Organismo de Investigaciones del MPA Marcelo Sain presentó una acción de amparo -para defenderse de una denuncia del propio Enrico- le advirtió al juez laboral Nº 2 de Rosario Fabián Vega, que si admitía el recurso del amparista lo denunciaría ante el Tribunal de Enjuiciamiento. “Es la amenaza directa a un juez que si no falla de determinada manera se le va a pedir juicio político. Esto no pasa en ningún lugar del mundo. La Corte tiene que pronunciarse”, reclamó el magistrado.

Erbetta adelantó –a medios de Rosario y Santa Fe- que tenía previsto plantear el asunto a sus pares en el acuerdo de la Corte que se realizó ayer. “Lo que pasa tienen una gravedad institucional muy grande”, dijo. Y mencionó “el caso de un senador (Enrico) que ante la interposición de un amparo, que no sé cuál será la suerte del recurso, no sé si Sain tiene razón o no y si eventualmente llega a la Corte lo estudiaré, en su momento. Pero lo que no se puede aceptar ni naturalizar es que ese legislador (Enrico) advierta a la justicia que si la justicia no falla como él cree que debe fallar va a pedir el juicio político de ese juez. Esas cosas no hay que dejarlas pasar, son graves, tienen gravedad institucional”.

“Esto es totalmente anormal, una suerte de patología institucional de una gravedad inusitada”, la definió Erbetta. “No es común. Es algo que no debemos naturalizar. Es una afrenta superlativa al equilibrio institucional, a la división de poderes y a la República. No es la mejor forma honrar la República con este tipo de actitudes. De modo que no se pueden dejar pasar”.

Ya el viernes, el Colegio de Magistrados de la provincia (Zona Sur) denunció que las declaraciones de Enrico estaban “dirigidas a intimidar a magistrados del fuero laboral” en una “causa de trascendencia pública”, que es el amparo que presentó Sain ante el juez Vega. Un hecho de “suma gravedad institucional por cuanto pretende interferir el normal funcionamiento del Poder Judicial”, planteó.

Erbetta coincidió con el pronunciamiento del Colegio de Magistrados. “Es excelente”, dijo. Pero la conducta de Enrico, “cruzó una línea, esto compromete institucionalmente al Poder Judicial. La Corte no puede seguir sin decir nada sobre esta cuestión. Porque acá hay una amenaza directa a un juez, que si no falla de determinada forma, se le va a pedir juicio político. Esto no pasa en ningún país del mundo”.

"Esto es una sucesión de hechos", dijo Erbetta. Y recordó la serie:

*1º de octubre de 2020. La Legislatura -en una sesión conjunta de ambas Cámaras- criticó el fallo de la Cámara Laboral de Rosario (Sala 2) que había declarado "inconstitucional" el control legislativo a los fiscales y suspendió el proceso disciplinario al fiscal Adrián Spelta. En el debate, Enrico y su colega Armando Traferri señalaron a los camaristas que firmaron la sentencia con “nombre y apellido”.

*El 25 de febrero de 2021. El Senado facultó a la vicegobernadora Alejandra Rodenas para que le “haga saber” al juez Carlos Leiva que debía archivar la causa contra Traferri que investigan los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. “La vicegobernadora que no es parte en el proceso, representando al Senado, que tampoco es parte, pidieron el archivo de una causa que trataba un juez”, precisó Erbetta.

*5 de julio de 2021. Otros legisladores amagaron con pedirle "el juicio político al juez (José Luis) Mascali porque falló en determinado sentido", dijo Erbetta. Mascali dictaminó que los fueros no pueden impedir la investigación judicial del senador Traferri, un asunto que ahora debate la Corte.

*22 de octubre de 2021. "Y ahora tenemos un senador (Enrico) que advierte que si un juez (Vega) no falla en determinado sentido le van a pedir juicio político", repasó Erbetta. "Esta es una situación de bullying institucional que no se puede permitir. Yo personalmente me hago cargo de lo que digo como ministro de la Corte Suprema. Es inaceptable. Es una conducta inapropiada de estos legisladores",

"Lo que me preocupa -siguió Erbetta- es que los pares (de Enrico y compañía) no digan nada. Me preocupa que la Legislatura, la presidenta de la Cámara de Senadores (Rodenas) y el presidente de la Cámara de Diputados (Pablo Farías) guarden silencio. Y como contrapunto -destacó-, la actitud del diputado (Leandro) Busatto y del ex diputado Roy López Molinas, que se han pronunciado de manera inmediata frente a las manifestaciones del senador Enrico. Salvo Busatto y Roy López Molina, en esta sucesión de hechos, yo no escuché a ningún otro legislador y ellos también tienen responsabilidad. ¿O acá hay un poder del Estado que no tiene ninguna responsabilidad? Esto no pasa en ningún lugar del país", concluyó.