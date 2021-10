A partir de un ciclo de debates organizado por el portal de noticias Cuarto.com, el candidato a diputado nacional del Frente de Todos, Emiliano Estrada, reflexionó acerca de la necesidad de “entender a la sociedad”, ya que si eso no sucede la derecha seguirá ganando, por tener mejor articulada a esa relación.

Justamente el título del debate era “Mientras subestimemos, seguirán sumando”, y contó con la apertura del director del medio, Daniel Ábalos, que se lamentó de la recurrente altura moral en la que caen el progresismo y la izquierda, que los lleva a no debatir, por considerar que lo que expresan los sectores de derecha son cosas sin sustento que la sociedad no las toma, cuando no siempre es así.

También describió esta nueva vuelta de tuerca de la sociedad que parece haber virado a posiciones más cercanas a la derecha. “Existe una reivindicación del individuo, que piensa que hasta el propio Estado lo jode y atenta contra las libertades, llegando al extremo de cuestionar el propio concepto de democracia”, en Salta la graficó con la aparición de la candidata del PRO, Inés Liendo.

También a manera de diagnóstico señaló que tanto la izquierda como el Keynesianismo le hablan a un sujeto del siglo pasado, al empleado registrado formal, cuando en realidad la nueva figura que emerge, no solo desde lo conceptual sino también desde lo estadístico, es el emprendedor.

Por último Ábalos advirtió que el progresismo debe dejar de pensar en que con tener la razón alcanza, sino que también debe que tener fuerza para imponerse.

La directora del Observatorio contra la Violencia de Género, Ana Pérez Declercq, remarcó que en el país existen leyes de avanzada en lo que a progresismo se refiere, pero reconoció que la derecha está más activa al momento de aplicar esas leyes. Para ello usó el ejemplo de la médica de Tartagal que tuvo problemas judiciales por practicar una interrupción legal del embarazo. “Esa fue una típica movida de sectores de derecha para disciplinar al personal de salud.

Otro que participó del debate fue el periodista Franco Hessling que hizo eje en la cuestión ambiental, y allí también destacó que existen muy buenas leyes, pero sin el financiamiento necesario, como la Ley de Glaciares o la de Bosques.

“El progresismo debe dejar de tener buenas intenciones y avanzar en políticas, así como hace la derecha, que por ejemplo, con Donald Trump dice sin complejos que el cambio climático no existe y se retira del Acuerdo de París”, señaló Hessling.

“Primero hay que solucionar lo económico”

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Emiliano Estrada que primeramente reflexionó sobre el peronismo al cual calificó como una tercera posición, y lo definió como una “identidad cultural”, que contiene muchas facetas y muchas aristas.

También ilustró que el problema que tiene la derecha argentina es que no es nacionalista, es entreguista de los recursos nacionales, y la diferenció de por ejemplo la derecha chilena.

Estrada indicó que generalmente es difícil debatir con los referentes de la derecha por la pobreza de argumentos que tienen, pero que los sostienen de manera firme aunque estén evidentemente errados. Pero eso no constituiría un problema para ese sector al momento de conseguir votos porque “el 80 por ciento de los argentinos no habla asiduamente de Política”.

Por eso la derecha trabaja principalmente con lo emocional, busca despertar el odio, y en épocas de crisis se encarga de señalar siempre a un culpable, más que de buscar una solución, señaló el candidato del FdT.

Igualmente indicó que el proceso actual es netamente económico y que primero hay que resolver ese punto para después abordar otros temas: “Eso en un contexto de crisis es imposible. Solo se puede hablar de poner el plato de comida en la mesa”.

De ahí que concluye en que fue el proceso de crecimiento económico que se vivió durante gran parte del gobierno kirchnerista lo que permitió medidas progresivas como la ampliación de la jubilación, las netbooks a los estudiantes, la Asignación Universal por Hijo, el matrimonio igualitario, entre otras. “Ese crecimiento económico permitió ampliar la agenda”.

Y como metodología a futuro señaló que a la sociedad primero se debe interpelarla, luego concientizarla y recién ahí avanzar, “porque sino se la entiende se va a perder”, y en ese contexto indicó que actualmente la derecha tiene mejor articulada a la sociedad.

Con emprendedores en Orán

Estrada, recorrió en los últimos dos días el departamento Orán, donde se reunió con emprendedores, dirigentes locales y productores.

Tras esas actividades señaló que: “La realidad del interior es compleja y es importante que el Estado esté presente para ofrecer todas las herramientas que tenga a su alcance para que quienes tengan el interés y el compromiso de estudiar, no encuentren impedimentos económicos ni de distancia a los centros de capacitación”. Y agregó que es “este un desafío de todos los que tenemos responsabilidades políticas.

Además indicó que “el Estado está para generar oportunidades en cada región de la provincia, con una infraestructura adecuada, surgirán las condiciones propicias para su desarrollo y crecimiento. Sin dudas, debe haber políticas públicas para potenciarlos y en eso ya estamos trabajando para llevar al Congreso propuestas concretas que los contemplen como un eslabón importante de la actividad económica y productiva de la provincia".