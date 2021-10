Candelaria Botto es economista, coordina Economía Feminista y tiene un don -muy entrenado- para hacer accesible un mundo opaco desde los medios de comunicación y las redes sociales: en Instagram tiene más de 63 mil seguidores, a quienes explica y responde preguntas. “Más que una postpandemia, estamos viviendo una nueva normalidad, donde hay muchos cambios que se profundizaron a partir de la covid 19, pero también se profundizó la desigualdad en términos de género y también de clase. Entonces, la pregunta es ¿qué tanta prosperidad puede haber en un futuro?”, dice sobre la charla que brindará hoy, a las 18.30, junto a Juan José Mendoza, con el título “Prosperidad ¿hay futuro en común?”. Sumará todo su bagaje académico, en conjunción con su soltura pedagógica y mediática, al ciclo “En común”, que comienza en el Centro Cultural Parque de España, con la moderación de Pablo Makovsky.

“Hubo un aumento de la desigualdad, porque hubo una concentración mayor de ingresos, que los concentran mayoritariamente varones y hubo una pauperización de las condiciones de vida de las grandes mayorías y los sectores más vulnerados, donde la mayoría son mujeres”, plantea Botto sobre los desafíos para pensar el futuro. “Esto no lo desencadena la pandemia, sino que lo profundiza. Desde Ecofeministas decimos que no queremos volver a la otra normalidad porque también estaba atravesada por la desigualdad”, dice con claridad, y señala que el año pasado, al principio de la pandemia, había “cuestionamientos más profundos sobre cómo nos organizamos socialmente, de los impactos que tenían para las personas que no se podían aislar o en qué condiciones tenían que mantener la cuarentena. Pero esos cuestionamientos más profundos, más sistémicos, se fueron abandonando”.

Lo que ve en la actualidad es “una adaptación”. “El tema es que esa adaptación se hace con registros mucho más altos de desigualdad, no sólo en la Argentina, sino mundialmente”. Y es allí donde le interesa plantear la pregunta: “Si parece que siempre se recrudece la desigualdad y la concentración, ¿qué futuro podemos pensar”.

Si algo demostró la pandemia fue la centralidad del trabajo reproductivo y de cuidados en el funcionamiento de la vida. Justamente, Economía Feminista lanzó a la consideración pública -antes del Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de 2017- que el 75 por ciento de los trabajos reproductivos no remunerados en la Argentina los realizan mujeres.

La responsabilidad social para la democratización de esas tareas es una cuestión económica de primer orden, pero brilla por su ausencia en los debates del rubro. Candelaria se pregunta “cómo se pasa de un 2020 donde, en la Argentina, la palabra cuidados fue muy importante, donde había una noción de cuidados y de cuidado colectivo que estaba mucho más presente, también a partir del Ingreso Familiar de Emergencia, a un 2021, que iba a ser el año de presentación del anteproyecto del sistema integral de cuidados, y eso no sucedió. El discurso viró para otro lado”.

La economista recibida en la Universidad de Buenos Aires considera que “hay ciertos ciertos indicios de esta falsa dicotomía entre economía y salud, pero también entre economía y vida, que es lo que venimos a traer las economistas feministas. Lo que vuelve es la insostenibilidad de la vida, esta falta de perspectiva dentro del campo económico de pensar una economía que valore la vida, no sólo que la valore, sino que lo sostenga. ¿Qué tan sostenible es la vida si vos no podés garantizar los pisos mínimos?”.

Las demandas de igualdad vienen de una construcción colectiva, y allí también la pandemia hizo de las suyas. “En la Argentina, como feminista, también creo que no haber estado en las calles nos sacó una herramienta de construcción política, sobre todo para los feminismos, que tanto se construyeron en las calles, en los encuentros plurinacionales y demás. Esto es una herramienta de construcción política que nos falta”, agrega.

Quedó claro que “en este año electoral, la agenda feminista no se ve tan instalada como se vio en las elecciones pasadas, con la demanda del aborto como hecho concreto. Creo que es un momento para pensar el presente en clave de construir un futuro. No hay futuro posible sin la construcción de un presente, que está más en interrogantes que otra cosa”.

Ante esa urgencia, Botto recuerda que la pandemia no termino. “Si bien Argentina tiene buenos niveles de vacunación, mundialmente seguimos con nuevas olas y demás. Y no superamos la causa de lo que fue la pandemia, que es un problema zoonótico, que tiene que ver con la planificación y la desplanificación de la producción y no superamos la desigualdad en términos de género, de racialización, de orientación sexual y de todas estas perspectivas que tenemos que tener en cuenta”.

Candelaria conversará hoy con Juan José Mendoza, doctor de Letras de la UBA, estudió Literatura en Rosario y Filología en Madrid y es Doctor en Letras de la UBA. Es uno de los impulsores de la iniciativa para defender el Cupo socioambiental en los debates políticos. Su último libro es Homo Búnker.

El ciclo En común seguirá mañana con una charla entre el periodista científico Federico Kukso y la directora de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Nacional de Rosario, Soledad Casasola sobre “Planeta, bien común”. El sábado, siempre a las 18.30, el docente e investigador especializado en literatura, pedagogía y filosofía Carlos Skliar conversará con la doctora en Psicología y Directora de la Maestría en Psicopatología y Salud Mental de la UNR, Marité Colovini sobre “Personas. Horizonte común”. Todas las charlas serán moderadas por el periodista Pablo Makovsky y son gratuitas, con inscripción previa en la página del CCPE.