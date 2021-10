Por razones que no escapan a mediciones de percepción pública, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sorprendió en las últimas horas con un diagnóstico del problema inflacionario que coincide con la lectura que hizo hace unos días el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti. El alcalde pidió "ir contra los monopolios" y no sólo recibió chicanas del Gobierno, sino una embestida aún más dura de los libertarios y un ruido fuerte en la interna de Cambiemos. Sobre todo porque su partido encaraba el último tramo discursivo pre legislativas con un eje claro en que los problemas del oficialismo en la lucha contra la inflación responden, básicamente, a niveles de emisión monetaria supuestamente más altos que lo recomendable.

"Hay que ir contra los monopolios, los monopolios no ayudan a bajar la inflación. En general, sin hablar de una industria en particular", analizó Larreta en una nota con Urbana Play. Agregó que "hay un tema de no tener plan económico, no hay estabilidad, no se invierte y no aumenta la oferta. La manera de controlar los precios es con un aumento de la oferta, pero no hay inversión en la Argentina porque cambian las reglas de juego de un momento para el otro y eso tampoco ayuda". Días atrás, el propio Feletti expresó algo similar al afirmar que "es muy difícil sostener una política de ingresos si no hay una regulación fuerte de los monopolios de alimentos”.

El secretario de Comercio, aprovechando la pelota picando en el área chica, citó en Twitter las declaraciones de Larreta sobre ir contra los monopolios con la leyenda "Sabés que SÍ", un juego de palabras con la apelación de campaña del Frente de Todos.

Según confiaron a Página I12 fuentes de Cambiemos, el cambió de Larreta se produjo en muy poco tiempo y se decidió en una mesa de no más de tres personas. De hecho, el martes por la noche, en una entrevista en el canal TN en la que participó junto a Diego Santili, se expresó sobre la cuestión de precios en la línea que ya venían teniendo. Luego, este miércoles por la mañana, se dio el virage. Cuentan en el entorno que la mesa chica vio algo vinculado a la percepción pública del tema precios, que obligó a un corrimiento del lugar de jugar con casi el mismo discurso de las empresas.

"Si María Eugenia (Vidal) y Diego (Santilli) dicen que es la emisión, y él dice que no, es un problema", consignó un economista del grupo más cercano al alcalde, que viene elaborando una idea general para pegarle al Gobierno por el alza de los precios, que lejos está de hacer base ya no en un apoyo al congelamiento de precios, sino al combate a los monopolios, un paso bastante más importante. Es que las expresiones de Larreta, más allá de darle en parte la derecha al Gobierno, le pegan de lleno a un electorado que buscan seducir para crecer en volúmen en las generales: la referencia es para los partidos de ultra derecha y libertarios, que más allá de no coincidir con el kirchnerismo, corren por derecha a Cambiemos con este y otros temas.

"Y este quiere ser Presidente demostrando semejante ignorancia supina sobre el orígen monetario de la inflación? Mamita", escribió el libertario José Luis Espert en Twitter. El candidato a diputado bonaerense por Avanza Libertad, agregó además que "tenés un bloque de más de 100 diputados en el Congreso para transformar por el ley el Mercosur en su simple tratado de libre comercio, abrir la economía a todo el mundo y hacer desaparecer los monopolios. Pero no, vos sos un liberal de izquierda. Oxímoron total".

También lo criticó el economista ultra liberal Roberto Cachanosky, quien le espetó que "todo mal decis Larreta. Con Macri se emitió, y si hay monopolios empiecen por cerrar Aerolíneas". En este conglomerado y en el sector empresario es donde más pegó el monopolio gate, con una diferencia: los libertarios no están dispuestos a soportar corrimientos, los ceos, en tanto, se abrazan al Larreta 2023 que sólo será cuestionado si recrear al macrismo, más que a medidas de gobiernos peronistas.