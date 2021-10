En un acto encabezado por el intendente Pablo Javkin, referentes de diferentes espacios comunitarios se dieron cita en el Mercado del Patio para constituirse formalmente como Puntos Cuidar. "Este es un trabajo en red y horizontal. Todos tenemos que aprender del otro, todos quienes estamos en el Estado, las propias organizaciones sociales, o clubes, trabajamos para cuidar en nuestros barrios a nuestros pibes y pibas. No hace falta explicar mucho porque surge de los trabajos de los grupos cuál es la prioridad. Construir una ciudad más justa implica, sobre la base de todo lo que venimos haciendo en este tiempo, a lo largo de los años, en los centros de salud, los centros de convivencia barrial, cada organización que fue surgiendo en ese vínculo, multiplicarlo para que no se nos escape ningún pibe ni ninguna piba en Rosario, y que no deje de tener la oportunidad de escuchar un cuento, de sentir afecto, de poder transitar su formación, de poder aprender un oficio, de que todas sus inquietudes emocionales poder armarlas según un plan de vida, y después insertarse en un trabajo y armar su propia familia", dijo Javkin.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, expresó: "Hoy, más de 500 organizaciones adhirieron a esta gran red de cuidados para posibilitar, de esta manera, que sea un plan para toda la ciudad, para trabajar con personas de todas las edades, y por eso hoy en esta jornada discutimos las problemáticas pero también las soluciones que cada organización puede aportar junto al municipio".

El encuentro, además de habilitar la adhesión a la Red de Cuidados, fue una jornada de trabajo que permitió que las diferentes organizaciones pudieran darse un espacio de articulación e intercambio con otras instituciones del mismo distrito.

A través de mapas que permitieron georreferenciar cada Punto Cuidar, se pudo visualizar su ubicación en el territorio, con la finalidad de favorecer el acceso a los recursos a disposición en cada zona de la ciudad y potenciar las redes de cuidado existentes.

Como resultado de la puesta en común y el trabajo entre referentes distritales, se redactó un documento que da cuenta de las necesidades y particularidades de cada territorio, que servirá como guía de trabajo conjunto entre las organizaciones y los equipos territoriales de la Municipalidad.

Asimismo, durante el evento, las y los referentes de cada institución que se constituyó como Punto Cuidar recibieron la cartelería que permitirá señalizar e identificar cada edificio como parte de la Red de Cuidados de Rosario.