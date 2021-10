Con un sentido editorial inicial en el que habló de "el recuerdo, la nostalgia, la emoción que provoca la desaparición física y la entrada en la leyenda de la política argentina de Néstor Kirchner", Víctor Hugo Morales realizó este miércoles una transmisión especial de La Mañana, su clásico espacio en AM 750, en directo desde el Centro Cultural Kirchner.



Se trataba de un día especial, el 11er. aniversario del fallecimiento del ex mandatario argentino, y ello ameritaba la presencia de Víctor Hugo y el equipo que conforman Lourdes Suazo, Fernando Borroni, Alan Longy y Adrián Stoppelman. El programa incluyó una conmovedora recopilación de sus discursos, testimonios emotivos y el momento en el que se conoció la noticia de su muerte: "No lo podía creer, quería confirmar todos los detalles antes de anunciarlo", sostuvo el periodista, quien imaginó "cómo sería el país hoy con Néstor", y sostuvo un jugoso diálogo con Gustavo Campana, autor del libro No les tengo miedo.