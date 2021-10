A un día del anuncio de la vuelta presencial del Quilmes Rock en 2022, que tiene en Gorillaz a su primer artista internacional confirmado, el Lollapalooza Argentina reveló este jueves su nueva edición. O más bien su postergada edición. En 2020, a pocos días de que se llevara adelante su versión más ambiciosa, ya que hubiese sido la primera vez que se realizaría durante tres jornadas, el avance del coronavirus en el país obligó a su reprogramación. Aunque los organizadores esperaron hasta último momento para ver si se podía revertir la situación. Pero no hubo caso. Entonces, en septiembre del año pasado, se fijó como nueva fecha el 26, 27 y 28 de noviembre de 2021. Sin embargo, para darle mayor margen al control de la pandemia, el evento terminará sucediendo finalmente el 18, 19 y 20 de marzo próximo, en el Hipódromo de San Isidro, predio que lo cobijó en sus seis encuentros anteriores.



La reprogramación impuso que hubiera cambios con respecto a la propuesta original. Sobre todo en las cabezas de cartel. Guns N’ Roses, Lana del Rey, Gwen Stefani, Travis Scott, The Strokes y Martin Garrix eran los nombres fuertes del Lollapalooza local 2020, de los que sobrevivieron en este recálculo los dos últimos. A los que se sumarán Foo Fighters, Miley Cyrus, Doja Cat, Machine Gun Kelly y el controvertido rapero A$AP Rocky. “Este festival es un hermoso mensaje de amor, creatividad y felicidad”, dijo Perry Farrell en el comunicado de prensa. El músico y creador del festival también será partida en la grilla junto a su legendaria banda, Jane’s Addiction: uno de los 30 actos internacionales que tendrá esta edición. Al igual que sucedió con los headliners, la segunda línea de la artística foránea se vio mellada por la variación de las fechas.

Si anteriormente iban a estar Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Rita Ora, Brockhampton, James Blake, Charli XCX, Kali Uchis, Cage the Elephant, Mika, Madeon y The Lumineers, sus ausencias serán solventadas por el grupo de punk Turnstile, los DJs Chris Lake, Deorro, Alan Walker y Alesso, y la cantante indie Phoebe Bridgers. En esa línea, fueron todo un acierto las inclusiones del cantante y trapero español C Tangana (dueño de unos de los grandes discos de 2021, El madrileño), el grupo psicodélico australiano King Gizzard & The Lizard Wizard, el productor y DJ canadiense Kaytranada, el reguetonero boricua Jhay Cortez, la heroína mexicana del R&B Girl Ultra, y la rapera inglesa 070 Shake y su colega estadounidense Chapter Tres. En tanto que los únicos artistas internacionales que se mantuvieron de la programación inicial fueron LP, Idles, A Day to Remember y Chris Lake.

La dilación del Lollapalooza afectó incluso a la delegación nacional original. Si bien El Mató a un Policía Motorizado, Pabblo Vittar, Las Ligas Menores, Axel Fiks, Natalie Pérez, Wiranda Johansen y Ainda dijeron presente, no estará Nathy Peluso. Tampoco Los Fabulosos Cadillacs. Cuota icónica que ocuparán Babasónicos, Litto Nebbia y Emmanuel Horvilleur. A los que les vino bastante bien este hiato recitalero fue a la avanzada de la música urbana argentina, porque llega a esta edición más fortalecida. Para muestra está la internacionalización de Nicki Nicole, secundada por las de Duki y Bizarrap. Wos prepara nuevo álbum, mientras que Acru, Khea, Taichu, Tiago PZK, Saramalacara y Dillom atraviesan su mejor momento artístico. Aunque todo los focos estarán puestos en el pilar del estilo RKT: L-Gante. Mientras que la sorpresa la podría dar Simona, mendocina establecida en Barcelona.

Los organizadores de la versión local del festival creado en Estados Unidos, que entre fines de julio y comienzos de agosto materializó su vuelta en su sede en Chicago, advirtieron que reanudarán la venta de las entradas a partir de las 10 de la mañana del próximo 16 de noviembre. En el caso del público que desee devolverlas o solicitar el cambio de los tickets que fueron adquiridos por día, la gestión se debe desarrollar en la web del festival y en el de la ticketera (AllAccess), siguiendo el procedimiento descrito en ambos sitios. Ahí se podrá pedir el reembolso y el cambio de fechas. Esto último será de acuerdo al orden en que fueron recibidas las solicitudes y hasta agotar el stock. A razón de la gran cantidad de mensajes y consultas, desde Lollapalooza Argentina invitaron a tener paciencia y aseguraron que ninguna pregunta quedará sin ser atendida.