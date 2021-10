Lisandro Cavatorta, candidato a concejal por el Frente de Todos propone que los concejales además de legislar se involucren más en solucionar los problemas de los vecinos. “Para resolver los problemas de la gente no hay que querer entrar al Concejo, hay que ser concejal y al otro día salir e ir a su encuentro”, señaló Cavatorta. “No quiero ser la voz de los rosarinos, la gente tiene su propia voz, sólo hay que escuchar y gestionar la solución de sus problemas”.

Propone un rol diferente con “más territorio y menos escritorio”. “Si somos 28 concejales, debemos dividir a Rosario en 28 zonas y que a cada uno nos toque un determinado sector donde tengamos que ir a rendir cuentas al menos una vez a la semana. El objetivo es entrar al Concejo pero no para quedarme en la oficina, sino para salir e ir al encuentro de los vecinos y sus problemas”, indicó. Cavatorta remarcó: “Debemos cambiar la forma de representatividad de los concejales, no ser acumuladores de proyectos que nunca se cumplen".

"Hay que legislar sobre temas que sean importantes y ser más resolutivos en cuanto a los problemas concretos de los rosarinos”, insistió.

Por último, el candidato a concejal contó que “a lo largo de los años como periodista he visitado todos los barrios de la ciudad, los vecinos me decían que a los políticos los ven únicamente unos meses antes de las elecciones, y que la gran mayoría después no vuelve; y eso hay que cambiarlo, a los barrios no hay que ir, hay que volver”.