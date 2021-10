En 110 años de la justicia federal en la provincia ningún gobernador de Santa Fe se acercó hasta la Cámara Federal de Rosario para participar en una mesa de trabajo. Ayer, Omar Perotti fue el primero en lo que el propio presidente del tribunal, Anibal Pineda, calificó como una “reunión histórica” porque puso en agenda la “estructura raquítica y saturada” del fuero federal, donde hace 40 años que no se crea una Fiscalía y 30 años un Juzgado. Es más: las vacantes no se cubren, falta tecnología, el sistema acusatorio que pone la investigación en cabeza de los fiscales se demora, la reforma que crea esos juzgados y fiscalías tiene media sanción del Senado de la Nación, pero está cajoneada en la Cámara de Diputados por el bloque de Mauricio Macri. Perotti no sólo escuchó las demandas de Pineda –y hasta le prometió donar un equipo tecnológico para pericias de celulares que hoy se demoran entre seis y ocho meses- sino que asumió el desafío político de la “urgencia” de movilizar los cambios para afrontar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. “El trabajo conjunto es lo único que puede cambiar el humor social ante la inseguridad”, dijo Perotti. “A la gente no le importa si el problema depende de la provincia, de la Nación, del Congreso, de la justicia o del Poder Ejecutivo. Quiere respuesta. Y esto depende de nosotros, de remover todos los obstáculos que sean necesarios” para responderle a la sociedad.

El gobernador participó ayer en una “reunión histórica” -como la llamó Pineda- con todos los jueces, fiscales y defensores federales de la provincia, a la que se sumaron el ministro de Seguridad Jorge Lagna, el secretario de Justicia Gabriel Somaglia y el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe Roberto Falistocco. “Una reunión importante y provechosa, que es histórica porque nunca en la vida institucional de la justicia federal en Santa Fe, un gobernador en ejercicio se hizo presente en una mesa de trabajo”, dijo el presidente de la Cámara.

En el diálogo -siguió Pineda-, "pudimos comentarle al gobernador las necesidades” y “falencias” del fuero federal en Santa Fe, al que definió como una “estructura raquítica que está saturada”. Y ofreció “datos objetivos que son muy elocuentes”.

*Hace 40 años que no se crea una Fiscalía Federal en Rosario. Hay tres Fiscalías de instrucción, pero sólo dos fiscales porque uno subroga al otro. Mientras que en el mismo departamento hay 90 fiscales provinciales. “¿Cómo se explica esto?”, se preguntó el magistrado.

*Lo mismo ocurre en otros planos. Hace 30 años que no se crea un Juzgado Federal en Rosario. Las vacantes no se cubren –entre ellas el fiscal general ante la Cámara-. Se demora la puesta en marcha del sistema acusatorio. Y la reforma –que crea esos juzgados y fiscalías- está varada en el Congreso por el bloque de Macri.

*La falta de equipos es increíble. “Cuando secuestramos un celular para poder peritarlo hay que mandarlo a Buenos Aires a la Policía Federal o Gendarmería y nos dan turnos de seis a ocho meses”, reveló Pineda. Ese es el tiempo de demora en las investigaciones. “Recién podemos tener la información del teléfono seis u ocho meses después de incautado”. Para solucionar el problema, el juez le pidió a Perotti la “donación de un equipo para hacer las pericias de celulares en Rosario”, es un sistema de desbloqueo similar al que el gobierno de Santa Fe “ya le donó a los fiscales provinciales. Una herramienta tecnológica muy importante”. El gobernador le dijo que sí.

La reunión fue el comienzo de una tarea común ante las demandas de justicia y seguridad. “De esto se sale con más trabajo, más coordinación y colaboración entre todos los que tenemos responsabilidades institucionales”, expresó el mandatario. “Y así como me escucharon reclamar más efectivos federales porque la Argentina no puede permitir lo que sucede en Rosario, lo mismo pasa con la justicia federal. Así como está tenemos menos herramientas y posibilidades para dar esa batalla” contra el narcotráfico y el delito complejo. “Para eso es necesario cubrir las vacantes y tratar la reforma judicial que tiene media sanción del Senado, pero cuando pasó a Diputados como (el Frente de Todos) no tiene mayoría, el proyecto quedó ahí”, bloqueado por el macrismo. “Eso nos dejó sin nuestra estructura”, agregó.

“Sin duda hay reclamos de una mejor justicia federal en todo el país, pero no creo que haya urgencias o prioridades tan marcadas como las de Santa Fe. Entonces, de la misma manera que le hemos dicho al presidente (Alberto Fernández) que lo que pasa en Rosario no puede suceder en la Argentina, también le reclamaremos al Congreso de la Nación que apruebe la estructura de la justicia federal que necesitamos en Santa Fe”, planteó Perotti.

“El trabajo conjunto es lo único que puede cambiar el humor social. A la gente no le importa si el problema depende de la provincia o de la Nación, quiere respuestas. Entonces, hay que remover todos los obstáculos para responder a esa demanda”, concluyó el gobernador.