Tras la fallida presentación a declaración indagatoria del expresidente Mauricio Macri por el espionaje a familiares de tripulantes del ARA San Juan, Juntos por el Cambio dejó expuesta la interna entre sus principales dirigentes luego de que muchos integrantes de la coalición ni siquiera asistieran a la convocatoria para respaldar al exmandatario.

El principal exponente de esta distancia fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, quien insistió con sus cuestionamientos al acto político realizado el jueves en Dolores y reveló que "muchos en el PRO tampoco comparten el acto de Macri, pero no lo dicen".

"No lo comparto, más allá de que me solidarizo con Mauricio porque creo que esa causa va a caer por su propia arbitrariedad", expresó el mandatario provincial en diálogo con radio La Red.



Y continuó: "Pero me parece que no podemos actuar como el kirchnerismo. Yo hubiera esperado que Mauricio fuera solo con su abogado, diciendo que somos diferentes y no hacemos un acto para que un juez se sienta presionado".

Además, dejó al descubierto al resto de dirigentes que estuvieron ausentes: "Yo digo las cosas, pero hay gente que no las dice. Hubieron muchos del PRO que no estuvieron (en Dolores) y piensan lo mismo que yo, pero yo digo las cosas como las veo".



"Yo lo respeto mucho a Mauricio y le creo cuando dice que no hizo lo que se dice que hizo. Pero si somos diferentes tenemos que expresarlo en actitudes de verdad. Vi lo de ayer y me cayó tan mal", concluyó Morales.

El gobernador jujeño no fue el único radical ausente a la movilización en apoyo a Macri. Siguieron sus pasos figuras importantes del espacio como Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, Mario Negri, Ernesto Sanz y Martín Lousteau.

Asimismo, la Unión Cívica Radical encabezó un acto en el club Ferrocarril Oeste este jueves, en donde los líderes del espacio hicieron hincapié en que “el radicalismo puede ofrecer un candidato a presidente", al recalentar la interna de cara a 2023.

Pero la lista de ausentes a la convocatoria la integran también otras figuras relevantes de la coalición, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la candidata a diputada en la ciudad, María Eugenia Vidal, el candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, así como el excandidato a vicepresidente macrista, Miguel Ángel Pichetto y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Si bien publicaron mensajes de apoyo en redes, no llegaron a acercarse a Dolores. En el caso de Vidal y Santilli, la razón que esbozaron estuvo ligada a cuestiones de la campaña electoral.

Rodríguez Larreta: "Soy de los poquitos que siempre estuvieron con Mauricio Macri"

Para justificar el faltazo, que incluyó a diferentes representantes del Pro en la ciudad, Rodríguez Larreta esbozó un discurso en respaldo a Mauricio Macri en el marco de la causa y recordó que hizo una "declaración pública de apoyo" el miércoles previo a la citación.

"Yo trabajo con él desde el año 2002, soy de los poquitos que siempre estuvieron con Mauricio Macri", subrayó Larreta. En este sentido, afirmó que "en algunos temas podemos tener diferencias de visión, pero eso no significa que haya una pelea de poder o una puja por candidaturas que ni siquiera están planteadas todavía".

El jefe de Gobierno porteño consideró que Macri es un "perseguido" en la causa que lo investiga por supuesto espionaje ilegal a familiares de los fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017 y reafirmó su "apoyo" al expresidente.

"En esta causa no hay ninguna duda de que Macri es un perseguido. Cuando el juez lo llama a indagatoria no estaba ni mencionado en la causa. Además, de algo que sucedió con todo dolor para la Argentina hace un par de años, lo llama justo a 15 días de la elección", dijo Larreta esta mañana en declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos.

En la misma línea, calificó la citación a indagatoria del expresidente como "una payasada" y sentenció que "el juez no puede no saber que Macri no puede declarar sobre temas de inteligencia; es una barbaridad".

Elisa Carrió: "No fui a Dolores porque con 40 grados no voy a ningún lado"

Otra de las grandes ausentes fue la exdiputada Elisa Carrió, quien se excusó por cuestiones relacionadas al clima: "No fui a Dolores porque yo con 40 grados no voy a ningún lado. Soy chaqueña, no hay papá que me movilice, con 45 grados se duerme la siesta".

Sin embargo, aclaró que mantuvo contacto con Macri: "Si hablé con Mauricio después. Le hice saber que la indagatoria fue todo un éxito. La conversación fue maravillosa. Siempre estamos como amigos y nos llamamos constantemente. Somos así".

Sobre este tema, la líder de la Coalición Cívica opinó sobre la suspensión de la declaración indagatoria y sostuvo que "el papelón del juez fue un éxito para Mauricio Macri. Más que seguro".

"Su error no hizo más que demostrar su absoluta subjetividad, incapacidad e incompetencia. Es normal, es un juez hiper kirchnerista que comete irregularidades siempre", declaró sobre el juez Martín Bava.