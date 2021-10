Emiliano Vecchio no recupera su mejor condición física y no podrá jugar mañana ante Unión en la capital provincial. Si bien Cristian González ya lo puso de titular al diez en el encuentro con Racing a pesar de su falta de plenitud física, ayer el volante tampoco pudo entrenar, quedando abierta las puertas para el ingreso de Michael Covea. El Kily no confirmó la alineación dado que también está la opción, en menor medida, del ingreso del chico Julio Luques por el diez.

Vecchio no está lesionado. Ayer se sometió a un estudio por imágenes y se descartó cualquier problema muscular. Pero acusa aún molestias, no entrenó ayer, tampoco lo hizo el jueves, y a pesar de que el técnico anticipó que lo quiere poner incluso si esta disminuido físicamente, como sucedió ante Racing, Vecchio no está en condiciones de ser titular mañana en el 15 de Abril a las 15.45.

González ensayó en la semana con el chico Luques en el mediocampo junto con Leandro Desábato, dado que Emmanuel Ojeda no jugará por suspensión. Pero hoy lo probable es que González se incline por el ingreso de Covea por Vecchio, para así mantener el perfil de juego ofensivo que mostró el equipo ante Racing, principalmente en el segundo tiempo.

En defensa ingresará Ricargo Garay por el expulsado Gastón Ávila. El equipo hoy hará fútbol por la mañana en Arroyo Seco y luego se trasladará a la capital provincial para quedar a la espera del encuentro con Unión. Sin confirmar, la formación sería con Broun; Martínez, Garay, Almada, Blanco: Zabala, Infantino, Desábato, Covea; Gamba, Ruben.

En el orden institucional, ayer Claudio Tapia asumió su segundo mandato al frente de la Asociación del Fútbol Argentino y Central estará representado por su vicepresidente segundo, Ricardo Carloni, como ocurrió durante todo el primer mandato de Tapia. Los canayas, por medio de Carloni, asumieron el lugar de vocal titular en el nuevo Comité Ejecutivo, en ceremonia que tuvo lugar ayer al mediodía en el predio de Ezeiza que tiene la casa rectora del fútbol argentino. Mientras que Ignacio Astore, presidente de Newell's, fue designado como vocal suplente del nuevo comité.