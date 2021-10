Desde Santa Fe

El Partido Justicialista de Santa Fe ratificó ayer su apoyo a Omar Perotti “en la lucha contra las mafias”, el “narcotráfico” y la “inseguridad” en la provincia y bancó su decisión política de no ocultar los problemas y afrontarlos, como ocurrió en la marcha al Monumento a la Bandera por el asesinato del arquitecto Joaquín Pérez, donde se topó con insultos y abucheos de manifestantes. “El gobernador fue a la dar la cara, aceptó la invitación de los familiares de Joaquín, se acercó a acompañarlos con absoluto respeto por ellos y todos los presentes y por el legítimo reclamo”, a sabiendas de que “no iba recibir aplausos porque su firme decisión es honrar su palabra”, dijo el PJ. “Un gobernador peronista no se esconde, no gestiona atrás de un escritorio, permanece junto al pueblo y busca respuestas a las demandas”.

En la misma línea, el bloque de senadores Lealtad –cercano a la Casa Gris- expresó su acompañamiento a Perotti por las “agresiones sufridas en la marcha del miércoles en Rosario”. “Entendemos su presencia en ese lugar, en tan difícil momento, por conocer sus convicciones que tiene que ver con dar la cara y ponerse al frente de cada uno de los problemas que aquejan a Santa Fe. Más, cuando había comprometido su participación a la familia de Joaquín”.

“El peronismo se caracteriza por su cercanía con el sentir y las necesidades del pueblo”, señaló el PJ santafesino al explicar por qué el gobernador asistió a la marcha, a pesar de los riesgos. “Su presencia y accionar implican un fuerte compromiso para que santafesinos y santafesinas puedan vivir en paz y tranquilidad. Para eso, Perotti trabaja fuertemente desde su primer día de gobierno”.

“Un gobernador peronista no se esconde, no gestiona detrás de un escritorio, permanece junto a su pueblo. Los peronistas enfrentamos los problemas, le ponemos el cuerpo y buscamos la solución”, agregó.

“La seguridad es una responsabilidad compartida. Por eso, desde el PJ planteamos la necesidad de buscar una solución conjunta y articulada entre los distintos actores institucionales de la provincia”.

“El gobierno de Perotti está dando señales claras de cambios profundos en las estructuras del delito y en ese camino debemos estar más unidos que nunca en la lucha contra la inseguridad”. “Sabemos de la incansable búsqueda de soluciones ante esta problemática que nos atraviesa como sociedad”. Por lo tanto, “desde el Partido Justicialista de Santa Fe nos solidarizamos con la familia de Joaquín y cada familia santafesina víctima de la delincuencia y reafirmamos nuestro apoyo al gobernador en la lucha contra las mafias y el narcotráfico”, apuntó.

En sintonía con el PJ, el bloque de senadores más cercano a Perotti también convocó “a todos los actores de la sociedad civil a construir una solución conjunta a un problema que nos atraviesa como comunidad. Que nuestro gobierno y en particular, nuestro gobernador, está dando señales claras de cambios profundos en las estructuras del delito y que en ese camino debemos estar más unidos que nunca, acompañando cada uno desde nuestro lugar en la lucha contra el flagelo de la inseguridad y el delito”, concluyó.