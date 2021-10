Un ex vicejefe de la comuna de Luis Palacios cayó detenido este viernes sospechado de integrar una banda que en el último mes y medio se alzó con una suma superior a los $5 millones con robos perpetrados, uno a mano armada y un escruche. De acuerdo a la investigación, el ex funcionario actuó en complicidad con el playero de una estación de servicios asaltada en septiembre en la ruta 34 y con el dueño de una ferretería de Granadero Baigorria. El ex dirigente utilizó ese dinero asaltado para hacer reformas edilicias en su casa. En total, la Fiscalía de San Lorenzo ordenó la detención de cinco personas, todas mayores. El lunes serán imputadas por robo calificado cometido en poblado y en banda en dos hechos, y encubrimiento agravado en un hecho, que involucra al propietario del comercio ubicado en Granadero Baigorria. Habría más hechos que podrían involucrar a esta banda desbaratada.