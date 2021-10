Bajo el lema "No hay un cerebro igual a otro", el médico pediatra e infectólogo Rubén Sosa y las organizaciones Brilla de azul y Asociación Civil Azulado convocaron para mañana a una barrileteada frente al Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de concientizar a la población sobre la importancia del concepto de "neurodiversidad" en la medicina y la ciencia.



Encuentros similares se realizarán también en el velódromo de Lanús (15 hs) y en el Paseo la Carbonilla (10.30 hs) de la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, y en las ciudades de Bolívar y Esquel.



El término neurodiversidad nació en los años 90, y fue concebido por las personas con autismo para desvincularse, en principio, de los trastornos mentales, señaló un comunicado de los organizadores.



"Esta definición es más amplia aún y aplicable para comprender por qué no hay un tipo o modelo humano. Con respecto a esto hay una frase que por repetida, quizás no se mida en toda su profundidad: Lo único que nos iguala son nuestras diferencias", afirmó Sosa, quien desde hace 35 años utiliza barriletes para concientizar sobre diferentes condiciones.



El médico aseguró que un neurodiverso "no está enfermo, ni está mal, ni es deficiente, sino que es una variedad del cerebro humano que tiene otras fortalezas y otros desafíos. Por esto debemos romper los falsos dilemas de educación integrada o educación especial. Una existencia integrada y de dignidad humana".