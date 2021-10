La presidenta de Aysa, Malena Galmarini, definió esta noche que su postura política es "más de centro, más prudente", y sostuvo que hay que desdramatizar las discusiones al interior del Frente de Todos, donde se discuten, "matices", pero no el rumbo. También aseguró que llegar al acuerdo que propone su marido, Sergio Massa, no es una cuestión de grietas ni antinomias, ni solo de la política, sino de toda la dirigencia.

En el programa Identidades por IP, dijo que el gobierno en este momento está expectante: "Estamos viendo cómo reencausamos los proyectos que planteamos en el 2019 y cómo retomamos todo aquello que tuvimos que suspender".

Frente de todos

"El armado fue un proceso que duró casi dos años. Siento que era lo que había que hacer, que había que juntarse independientemente de las personas, que había que juntar todo el espacio nacional y popular. Hoy siento que es un espacio que puede expresar muchas cosas en las que acordamos todos, pero también muchas cosas en las que tenemos diferencias. Hay ejemplos sobrados en la Argentina de alianzas que fracasaron. Los cuatro años del gobierno anterior, claramente fracasó. Ni hablar de la alianza con De la Rúa a la cabeza. Sin embargo, lo importante es cuál es tu agenda, cuál es el objetivo y si vamos todos hacia ahí. Entiendo que muchas veces esto pareciera que nos vamos a romper. Tenemos bien claro el rumbo y seguimos por el mismo camino. Podremos ir un poquito más sobre el carril derecho, sobre el carril izquierdo, más sobre el centro. Yo siempre voy por el centro, porque creo que el 80 por ciento de las argentinas y los argentinos lo que esperan es una posición más de centro, más moderada, más prudente".

La derrota de las PASO.

"Parece que es multicausal. Creo que la gente había pasado muy mal los cuatro años del gobierno anterior y nosotros habíamos generado mucha expectativa. Tuvimos tres meses y después vino esta pandemia que nos tomó por sorpresa. Y por supuesto, hay cosas que tenemos que resolver. La inflación es un tema".

El Acuerdo que propone Massa

"Sergio hace dos décadas que plantea que hay que ir a un pacto estilo La Moncloa a poner cuáles son los 5, 10, 15, 20 ejes, de dónde nos vamos a correr. Cuando comenzó el gobierno también había acuerdos con todos los gobernadores, incluido el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sobre cómo gestionar la pandemia. Si hay algo que tiene este gobierno y este presidente es que se sienta a dialogar con todos. A la oposición les conviene decir que es por la elección o por la coyuntura. Seguramente vamos a estar en desacuerdo respecto de cuáles son los sectores a los que hay que acompañar porque ya probamos cuatro años, ellos ya mostraron cuál era el modelo de país al que querían ir. Llegar a acuerdos no es un problema ni de grietas ni de antinomias. No es un problema de oposición o de gobierno. Es un acuerdo de toda la dirigencia. Es más, pediría para comenzar con los partidos políticos, pero para desarrollar y terminar en el Consejo Económico y Social".

Tarifas

"Las tarifas de agua vienen muy retrasada respecto de las otras. Ya desde el momento de los tarifazos del gobierno anterior, estos dos años se tomó la decisión, entre otras cosas, de no aumentar la tarifa del agua. Hubo ahí una decisión de seguir acompañando a las familias y que no recayera sobre la economía familiar. Ahora, lo cierto es que en algún momento vamos a tener que empezar de a poco. Yo no creo en los grandes tarifazos de un día para el otro, que de un mes a otro te aumentan 50 por ciento. Cuando llegamos teníamos aprobado un aumento del 20 por ciento, a partir del primero de enero del 2020 y del 30 por ciento a partir del primero de marzo del 2020. Sea en tres meses aumentaba en 50 por ciento la tarifa".

Acto del 17 de Octubre

"Con (Amado) Boudou dejé de tener cosas en común hace mucho tiempo, pero con quienes estaban en la plaza tengo mucho que ver, con esa marea de gente que fue a expresarse, a acompañar al gobierno, a reencontrarse, que tiene no solamente una historia común, sino que creemos que tenemos un estilo de un destino común".

Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA)

Sobre el estado en el que estaba Aysa cuando ella asumió, Galmarini remarcó: "En AYSA se tomaron obligaciones negociables por 500 millones de dólares, que se pagan dos cuotas de los intereses anuales y hay que pagar el capital, todo junto en febrero del 2023. La empresa estaba endeudada, desfinanciada y con obras paradas. Pero además, cuando fuimos a ver qué habían hecho con esos 500 millones de dólares, lo gastaron en gasto corriente".

Amistad con empresarios

"Mis amigos saben que entre lo público y lo privado yo siempre elijo lo público, porque estoy convencida. Y Sergio está convencido que solo una comunidad que crece permite que crezca cada uno de sus individuos, de sus ciudadanos. Entonces, a mí nadie me viene a pedir algo que sabe que no le voy a poder dar, no me van a poner en esa situación. Y en algún momento, incluso tanto Jorge Brito como Daniel Vila perdieron plata por decisiones que Sergio tomó o por proyectos que impulsó. Y es así, la amistad no es un problema de plata, no es un problema de poder. No me erotiza el poder. De hecho, Mauricio Filiberti perdió plata respecto de lo que había generado durante la presidencia anterior de la empresa porque le cambié la forma de pago, cuanto paga Aysa por tonelada (de cloro). Era lo que tenía que hacer para que la empresa saliera adelante".

Kirchnerismo

"Si yo no volví al kirchnerismo porque en el 2013 conformamos el Frente Renovador. Nosotros no somos parte del kirchnerismo, en esos términos. Creo que además, tanto Cristina como Máximo hoy como referentes de este espacio, si hay algo que le respetan a Sergio es que cuando él tuvo diferencias primero las planteó adentro y después, cuando tuvimos que retirarnos o fundar otro espacio político, lo hicimos cuando ellos estaban en el poder. No fuimos a pegarles en el piso como hicieron otros dirigentes o dirigentes del espacio que se fueron post derrota 2015. Me costó más algunas cuestiones más personales, pero yo hago política y no importa mucho que me pasa a mí. Hoy estoy contenta estando en este Frente tan unido por un lado, tan diverso por el otro, me permite llevar a dos servicios tan esenciales como es el agua potable, las cloacas. Yo creo en la fuerza del universo, por algo terminé en Aysa"

Cristina

"No hay una relación más que ocasional con Cristina. Y está muy bien. Ella es una de las mejores. Con Alberto creo que le habré mandado en estos dos años, tres whatsapp y me habré reunido dos veces".