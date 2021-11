Newell’s pateó un solo tiro al arco en el partido con Independiente. Fue en el último minuto y significó el gol para la victoria. El autor de la alegría fue Román Bravo, quien fue premiado ayer con la firma de su primer contrato. “Siento mucha felicidad, creo que es una recompensa que me debía a mi mismo después de haberla peleado tanto", expresó el delantero de 20 años nacido Rafaela. “Cuando vi que la pelota entró se me vinieron muchas cosas a la cabeza, no sabía cómo expresar la alegría que tenía. Es una de las cosas más lindas que me pasaron", reconoció Bravo. El delantero firmó vínculo con los leprosos por tres años, hasta fin de 2024. Como antecedente, Bravo había convirtido goles en todas las categorías del club, de novena división a Primera. Llegó a Newell’s en 2015. “Desde que llegué a la pensión me sentí muy identificado con el club, me tocó alentar a Newell's desde la tribuna y cuando me tocó entrar se me vino a la cabeza todo el esfuerzo que hice, mis viejos y el apoyo de mi mujer y mi hija”, subrayó Bravo.