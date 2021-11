Central está a dos puntos de clasificar a Copa Sudamericana. Pero su rendimiento es el que le quita la ilusión al hincha. Cristian González, en cambio, se aferra a las posibilidades matemáticas, a seis fechas del final de la temporada, y se propone sorprender el viernes a Defensa y Justicia, un rival directo en la pelea. Para eso, el plantel retomó los entrenamientos con los deseos del entrenador de recuperar para el juego en Florencia Varela a Emiliano Vecchio, además de otras variantes esperadas que se plantearán en defensa y el mediocampo. Aunque la vuelta del diez es díficil que se concrete.

Central acumula 42 puntos en la tabla general, Defensa y Justicia 43, y el último en acceder a plaza de Sudamericana es Racing, con 44. Es decir, Central tiene chances aún de mantenerse en la pelea, incluso porque si no termina noveno en la general debe buscar la décima posición, dada la alta posibilidad de que algunos de los clasificados a la Sudamericana acceden luego a la Libertadores y liberen una plaza para el club que se ubique una posición más abajo de los clasificados.

Pero ninguna especulación será válida si Central juega como lo hizo el domingo ante Unión, en derrota por 3 a 1. Las expectativas de recuperar el mejor nivel descansan en la posible vuelta de Vecchio, además de Gastón Avila y Emmanuel Ojeda. Avila, luego de cumplir una suspensión por tarjeta roja ante Racing, reemplazará seguramente a Ricardo Garay, a quien se lo vio perdido en muchas jugadas en el partido ante el tatengue. Mientras que Ojeda, también ausente por suspensión en el 15 de Abril, sustituirá a Leandro Desábato, de baja además por lesión muscular.

La situación de Vecchio, en cambio, no está tan clara. Es que no está la certeza de que el diez recupere condición física para el juego del viernes a las 19. Por eso hoy será evaluado por primera vez para definir si se entrena con los titulares, aunque el pronóstico médico no es alentador. Es probable que su regreso deberá aplazarse una semana más, cuando Central reciba a Atlético Tucumán en el Gigante de Arroyito. El Kily González anticipó que priorizará la vuelta de Vecchio, más aún por el intrascendente partido que jugó Michael Covea ante Unión, pero sus deseos chocarán con la realidad física del diez.