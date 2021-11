En Central, los protagonistas se miran entre sí y nadie toma aún la decisión sobre el futuro del equipo. Cristian González espera que lo llamen para renovar contrato, los directivos quieren un contexto deportivo más propicio para anunciar la continuidad del entrenador y los jugadores intentan influir en las decisiones con la búsqueda de una clasificación a Copa Sudamericana que por ahora les es esquiva. Entre tanto, en nombre del plantel, el líder del grupo ayer fue tajante: “Estamos a muerte con el Kily González, su trabajo y su idea”, aseveró Jorge "Fatura" Broun. “Pueden decir lo que quieran que no nos molesta, el grupo está fuerte”, desafío el uno canaya.

Cristian González aún no se hizo un lugar de identidad entre los entrenadores del fútbol argentino. Su modelo como técnico aún está en construcción. Pero exige a los dirigentes definir su renovación de contrato como si en la mesa tuviera ofertas por desafíos deportivos más tentadores que estar al frente de Central. Y los directivos, que no dudan en su permanencia, esperan por una racha positiva del canaya para anunciar su renovación.

En el medio de la puja en Arroyito quedaron los jugadores y Broun ayer fue claro en la posición de los futbolistas. “Nosotros, quedó demostrado en más de una ocasión, estamos a muerte con el cuerpo técnico, con la idea que tienen”, enfatizó Broun. “Me parece raro todo lo que se gesta alrededor del Kily y de su cuerpo técnico, donde hay cosas que no son ciertas, o relaciones que habría dentro del plantel que tampoco son ciertas. Intentan desestabilizar. Pero nosotros estamos comprometidos con su idea y el plantel está más unido que nunca porque está compuesto por muy buena gente”, aseveró ayer el arquero canaya. “Todo lo que tiran de afuera para molestar no nos afecta. El plantel está muy unido y fuerte. Pueden decir lo que quieran que no nos van a molestar”, recalcó Broun.

El Kily necesita orientar al equipo a algunos de los objetivos planteados, y el que queda entre manos es clasificar a Copa Sudamericana. Tras la caída ante Unión las opciones están comprometidas, aunque Broun rescata una mirada positiva para las últimas seis fechas del año: “Lo importante es que que seguimos dependiendo de nosotros. Eso es lo que hablamos. El grupo está bien, se hicieron partidos muy buenos y otros no tanto. No sé si va a ser un fracaso si no clasificamos a la Sudamericana. Porque hay muchas cosas positivas este semestre, cosas que no se ven, que por ahora lo tapa lo deportivo, como el saneamiento económico del club y el crecimiento de los chicos”, planteó el arquero.

"No es un desastre todo lo que hicimos. Debemos dar vuelta la página pero sabemos que hay cosas para corregir. Vamos a ir al partido del viernes a conseguir los tres puntos. Somos un equipo que hace mucho hincapié en lo ofensivo y quizá por eso nos llegan mucho. Hay detalles tácticos por seguir trabajando, y lo trabajamos, pero a veces en los partidos eso no sale", agregó Broun.