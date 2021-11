Tras la jubilación de Viviana Nardoni, directora por concurso desde 2015, la Comisión Directiva del Museo de la Memoria manifestó su "preocupación por la falta de llamado a concurso para cubrir la Dirección", de acuerdo a lo establecido por Ordenanza 6506. En la comunicación que firman les integrantes de la Comisión plantean también que el intendente Pablo Javkin nunca respondió las solicitudes de reunión que hicieron "en reiteradas ocasiones". "No hemos obtenido respuesta alguna, lo que nos llama la atención puesto que ha sido una tradición mantener encuentros con los distintos Ejecutivos locales", dice la nota que firman Oscar Lupori, Martha Díaz, Lisandro Rodríguez Araya, Elida Luna, Ingrid Schgtel, Lelia Ferrarese, Viviana Della Siega, los siete integrantes de la Comisión Directiva del Museo.

Nardoni anunció en sus redes sociales, el último día de octubre, que el Museo quedará "en buenas manos, las de sus laburantes, las que lo hacen todos los días". La gestión de Nardoni deja una huella indeleble en el Museo. Trabajó para ampliar los públicos del Museo, como así también para hacerlo eco de problemáticas contemporáneas como la violencia institucional.

Desde la Comisión Directiva consideran que lo adecuado -y lo normado- es convocar a concurso. "No dudamos de la capacidad e idoneidad del personal para llevar adelante sus tareas, pero todo organismo necesita de la debida conducción para asegurar su funcionamiento académico y administrativo", dice la nota donde se plantea: "No podemos menos que dudar de la importancia que el Ejecutivo municipal da al Museo si es que no considera como necesario brindarle todo el apoyo para asegurar su eficacia".

"En todo este tiempo entendimos que la pandemia no era motivo alguno para no sustanciar el concurso ya que se podría haber hecho de manera virtual como tantas otras actividades", escribieron desde la Comisión Directiva y recordaron que "hemos sido designados de acuerdo a la normativa vigente y es nuestro deber velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución".

El Museo de la Memoria se creó en 1998 y funcionó durante unos años en una sede provisoria hasta que, en diciembre de 2010, se mudó al edificio de Córdoba y Moreno, donde funcionó el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército durante 25 años.