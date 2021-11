El delantero Carlos Auzqui, uno de los titulares habituales en Talleres de Córdoba, se entrenó este martes de manera diferenciada debido a un problema muscular que padece en uno de sus muslos, y sería baja este sábado en la visita a Godoy Cruz de Mendoza, por la vigésima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).



La lesión del "Perro" Auzqui sería un desgarro o una fuerte contractura, dado que desde el club aún no confirmaron el diagnóstico.



De ser un desgarro, el ex River y Estudiantes de La Plata estaría afuera al menos por tres semanas, lo que significa que tampoco podría estar el próximo viernes 12, cuando los cordobeses se midan otra vez con el Tomba, pero por la semifinal de la Copa Argentina.



De esta manera se encendieron las alarmas en el cuerpo técnico del uruguayo Alexander Medina, ya que Auzqui estuvo en 18 de los 19 juegos de la T en la LPF, y sólo se perdió un encuentro por acumulación de amonestaciones.



Juan Cruz Esquivel fue quien lo reemplazó en el partido del sábado pasado ante Huracán, y en principio sería el elegido por el "Cacique" Medina para jugar desde el inicio por primera vez desde su llegada a Talleres de Córdoba, que suma 36 puntos y es el único escolta de River, puntero de la LPF con 43.



Además, los cordobeses no tendrán el próximo fin de semana a Nahuel Tenaglia, otro de los habituales titulares, ya que el lateral derecho sumó su quinta amarilla y deberá purgar una fecha de suspensión. Su lugar sería ocupado por Julián Malatini.