Celebrando la medida nacional de reabrir a partir del primero de noviembre dos corredores sanitarios para recibir a extranjeros, el ministro de Turismo, Mario Peña y su par capitalino, Fernando García Soria, reconocieron que el Aeropuerto Internacional, Martín Miguel de Güemes necesita inversiones para seguir creciendo en conectividad.

Los dos lugares habilitados a través del Boletín oficial de la Nación son el aeropuerto y el paso fronterizo al Estado Plurinacional de Bolivia de Salvador Mazza- Yacuiba. Allí, el gobierno de la provincia instaló puestos sanitarios para recibir a las personas de cualquier parte del mundo que quieran ingresar a la provincia y hacer cumplir la normativa, que entre otras solicita el esquema completo de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país.

Pero también deberán presentar una declaración jurada electrónica 48 horas antes, incorporando un test de PCR negativo en origen con toma de muestra hasta 72 horas previas, o un certificado médico de alta si hubieren contraído el virus SARS-CoV-2 en los últimos 90 días. Posteriormente se les solicitará un análisis de PCR entre el quinto y séptimo día desde su llegada.

El titular de la cartera de Turismo provincial aseguró que ya venían trabajando al respecto y promoviendo el turismo provincial en países limítrofes como Paraguay, Bolivia y Uruguay para fomentar el arribo de visitantes desde aquellos lugares pero también recordándole al mundo que el país y la provincia ya están abiertos al turismo internacional. Sin embargo, aún no pudieron hacer lo mismo con Chile debido a un nuevo brote de coronavirus que se vive en aquel país y a las restricciones que aún existen en el país cordillerano.

Por otro lado, Peña celebró la reapertura internacional del aeropuerto, y se explayó en cuanto a los avances que se hicieron en la materia para recuperar algunas conexiones, como la de Perú, Bolivia, o Panamá. Explicó que poner a punto todo ese movimiento de logística y personal les llevará a las empresas aéreas que prestan esos servicios al menos unos 90 días, por lo que supuso que los turistas extranjeros por vía aerea directa recién estarían arribando a Salta durante los primeros meses de 2022.

Añadió que la idea es volver “con más conectividad” que la que tenía el aeropuerto antes de la pandemia, y para eso, además de seguir en conversaciones con Boa, Lan y Copa, también lo hicieron con Sky Airlines, una compañía chilena.

Pero lamentó que desde hace un tiempo están faltando inversiones en el aeropuerto “que no son de hoy”, sino que vienen de gestiones anteriores que privilegiaron realizar obras en otras provincias como Jujuy, pero no en Salta. Aunque aclaró que desde la provincia vienen trabajando junto al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y al Ministerio de Infraestructura de la Nación. Por lo que adelantó que “quizá dentro de muy poquito el gobernador pueda anunciar obras no tan solo en el aeropuerto de la ciudad de Salta, sino también para el norte de la provincia”.

En coincidencia con Peña, el secretario de Cultura y Turismo municipal, Fernando García Soria, reconoció que el Aeropuerto Güemes necesita nuevas inversiones para que no se repita lo que sucedió la semana pasada, cuando por problemas con el autobomba se debió suspender su operatividad.

García Soria relató que ya habían mantenido reuniones con los administradores del aeropuerto para ofrecerles colaboración, “porque realmente un día que no esté operativo, hace un daño muy importante y sobre todo en este momento de reactivación de la actividad”.

Horas más tarde, el gobernador Gustavo Sáenz se refirió al cierre del aeropuerto por un día por el desperfecto de una autobomba: “no se imagina el escándalo que hice yo con ese tema”, contestó, y contó que las dos autobombas dependen del ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), de las cuales una ya no funcionaba desde hace más de un año, y cuando se averió la segunda “decidieron cerrar el aeropuerto”. El mandatario subrayó que no fue negligencia del gobierno de la provincia, y añadió que lo mismo había sucedido en Chubut.

Sáenz añadió que hoy mantendrá un encuentro con el ministro de Transporte de la Nación a quien le solicitará que se arreglen esas dos autobombas “y tratar de conseguir una nueva”.

Reactivación

Sobre el momento de crecimiento que está viviendo el sector desde que se redujeron los casos de covid-19 y se levantaron las restricciones para circular, Peña expresó que gracias al “combo” de medidas que se adoptaron tanto desde la Nación como de la provincia y al trabajo conjunto con el sector privado, sumado al gran avance en el esquema de vacunación, “nos permiten tener hoy la oferta turística viva y recuperándose casi al 100%”, algo que, subrayó, no sucedió en todos los distritos del país de la misma manera.

García Soria se entusiasmó pensando en el verano y más después de los números del fin de semana largo de principios de octubre, cuando lograron tener una reapertura de hoteles “casi plena”, que mantuvo una continuidad con algunos eventos especiales que convocaron visitantes casi constantemente. Soria detalló que hoy el 100% de la hotelería volvió a abrir sus puertas, “pero algunos todavía no trabajan en su capacidad total, sobre todo en los días de semana en donde baja algo la demanda”.

Aunque resaltó que para lo que viene esperan un mayor crecimiento por la gran demanda que hasta aquí tuvo el Programa PreViaje, a la campaña que están realizando en otras provincias, y a la batería de eventos y propuestas culturales que están organizando para los días venideros, como una nueva edición del Salta Jazz, o Música por el Camino de la Fe.

Día del Sándwich

Hoy se celebrará en toda la provincia el Día Mundial del Sándwich, y habrá ofertas en más de 20 comercios gastronómicos de Salta y el interior. Organizado por la municipalidad capitalina, la Cámara Gastronómica, Hotelera y Afines y el gobierno de la provincia, la propuesta invita a salir a degustar las diferentes especialidades que elaborará cada bar o restaurante.

El secretario de Cultura y Turismo de Salta recordó que es la segunda vez que se realiza, aunque para esta ocasión “será con La noche del sándwich”. “Es parte del plan de trabajo que tiene la Secretaría, de aprovechar cada una de las instancias para generar eventos que fomenten el turismo pero también en el esparcimiento de los salteños para que sea el primer turista en la ciudad y seguir fomentando el crecimiento de la gastronomía local”, comentó García Soria.

El presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica, Freddy Soria, relató que tras el éxito que tuvo “La noche de las pizzas”, quisieron continuar por ese camino aprovechando los festejos por el Día del Sándwich, “y así vamos a ir instalando algún producto para generar actividad, consumo y beneficios para todos los salteños”. Para lograr mayor adhesión, se realizará una especie de competencia virtual con los sándwiches más destacados de la ciudad.

Peña consideró que la provincia no podía quedar afuera de los festejos por este Día Mundial y a la vez lo vieron como una muy buena oportunidad para apoyar al sector “en los días que son más bajos para la gastronomía”, como son los miércoles. Y agregó que en cada municipio de Salta cada sándwich tendrá su particularidad, “de acuerdo a la zona, incluyendo parte de nuestra gastronomía y nuestra esencia como salteños”. “Por ahí nos encontramos con uno de chivito en los Valles Calchaquíes, o uno de vacío de asado en El Carril”, concluyó.

En las redes sociales de la Cámara Hotelera y Gastronómica se pueden consultar los locales adheridos y sus promociones, que varían desde un dos por uno en sándwiches y bebidas a postres u otros regalos. Instagram: @camarahotelerasalta y Facebook: Cámara Hotelera Gastronómica de Salta y Semana Gastronómica.

El Día Mundial del Sándwich se remonta al siglo XVIII, específicamente a la fecha de nacimiento del inglés John Montagu, IV Conde de Sándwich, gran aficionado a las partidas de cartas y a quien le gustaba comer sin ensuciarse sus dedos mientras jugaba, por lo que comenzó a pedir un trozo de carne entre dos rebanadas de pan para no ensuciarse las manos y seguir jugando. La palabra sándwich figura en el diccionario de la Real Academia Española desde 1927.