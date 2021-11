Dos estudiantes resultaron heridos producto de la caída de un ventilador en un aula del Colegio Nacional Buenos Aires. El incidente ocurrió el pasado viernes en el turno vespertino y obligó a la escuela a iniciar una inspección e interrumpir el funcionamiento de todos los aparatos.

Michael, padre del alumno que recibió el impacto más fuerte, contó que el ventilador cayó sobre la nuca de su hijo y lo golpeó con una de las paletas, lo que le generó un chichón la cabeza. Asimismo, detalló que el aparato también alcanzó al compañero de banco del adolescente.

Desde el Colegio Nacional Buenos Aires confirmaron que el episodio ocurrió el viernes en al aula de Segundo año, en el turno vespertino, cerca de las 21.15, y que en el momento había una médica de guardia que revisó a dos alumnos. “A uno de los chicos se le hizo un chichón porque el ventilador le rozó el costado de la cabeza. El segundo se lastimó un hombro”, señalaron desde el colegio.

En tanto, explicaron que "se inició un sumario administrativo para determinar cuál fue la falla que derivó en el incidente. En principio, llegaron a determinar que se partió el tornillo que unía el aparato al soporte que va al techo por lo que se desprendieron el motor y las paletas". "Se actuó según el protocolo de salud para emergencias, la médica evaluó que no era necesario llamar a una ambulancia. Se comunicaron con los padres de los chicos que autorizaron a que sus hijos volvieran por sus propios medios", agregaron.

En tanto, el padre del menor afectado denunció que desde la institución intentaron minimizar el hecho. "Me dijo que tenía un chichoncito, que no era nada. Me habló con tal tranquilidad que le creí", señaló en una entrevista televisiva. Y agregó: "Cuando le veo la cabeza noto que tenía un tremendo golpe, no era ningún chichoncito. Me asusté tanto que lo llevé a la clínica y los médicos también se sorprendieron al revisarlo".

"Una vez que lo atendieron le realizaron una tomografía y, por temor a cualquier tipo de descompensación, decidieron dejarlo internado toda la noche, durante 8 horas", amplió.

Comunicado

Conocida la noticia, un grupo de padres y madres envió una carta a las autoridades del Colegio Nacional Buenos Aires para entender qué es lo que había pasado.

Ante esta situación, la institución emitió un comunicado en el que aseguró que desde el fin de semana pasado se revisan todas las instalaciones. Además, afirmaron que hasta tanto se expida el profesional especialista en Seguridad e Higiene se inhabilitarán la función de encendido de todos los equipos en cuestión.