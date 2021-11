En la Cámara Penal Juvenil de Catamarca, se leyeron ayer los argumentos de la sentencia que condenó a 6 años de prisión a J.J.U por el abuso sexual de la niña de 13 años Luz Villafañe. Los jueces Rodrigo Morabito, Luis Guillamondegui y Mauricio Navarro Foressi, evaluaron el accionar del Estado en el caso y señalaron que “la pérdida de vida de Luz se podría haber evitado si se hubiese actuado con debida diligencia reforzada y perspectiva de género”.

Para acreditar el hecho, los magistrados señalaron las pruebas y los testimonios escuchados durante el debate que acreditaron que entre la noche del 11 y madrugada del 12 de noviembre de 2016, Luz fue con unas amigas, luego de tomar pastillas con agua (que había comprado a la vuelta de su casa) a una vivienda donde se festejaba un cumpleaños. En la casa, propiedad de una agente de la policía, había menores y se estaba consumiendo alcohol y drogas.

En esa fiesta estaba el agresor J.J.J. U. que entonces tenía 16 años. Al menos 10 personas se dieron cuenta que Luz estaba bajo el efecto de estupefacientes y también lo hizo el hoy condenado, quien aprovechó la situación de vulnerabilidad de la niña para llevarla a su casa (ubicada a 3 cuadras del lugar) y someterla sexualmente.

Alrededor de las 23 del día 11, la madre de Luz había comenzado a buscarla “desesperadamente”. Fue a la unidad Judicial 6 para radicar la denuncia de su desaparición y le dijeron que era mucho papeleo y que mejor la busque sola.

Luz regresó a las 7 de la mañana a su casa. Por el efecto de las pastillas y el alcohol que consumió en la casa de la policía “no podía mantenerse parada”. Por su condición la madre la llevó al hospital de niños Eva Perón. La atendieron dos pediatras y una psicóloga.

Mientras la misma Luz les contaba que había consumido clonazepam, marihuana y alcohol, la madre, quien vio marcas en el cuerpo de su hija, les pidió que le hagan un examen ginecológico. No nombró la palabra “violación” porque le pareció muy fuerte frente decirla enfrente de su hija. Le dijeron que no, que para eso tenía que hacer la denuncia, que eran relaciones “consentidas”, que no tenía las condiciones para quedar internada y no había riesgo de suicidio por lo que debía llevarla a su casa.

Así hizo. Cuando se durmió en su cama, su padre, su hermano menor y la madre fueron a la casa del abuelo de Luz. Volvieron a la tarde y la encontraron muerta. Se había suicidado.

El fiscal Penal Juvenil, Guillermo Narváez, durante sus alegatos hizo primero un innecesario relato de la personalidad de la niña: “se mostraba en las redes sociales con cierta madurez sexual, erotismo, seducción y provocación”; y también opinó sobre los cuidados que él pensó que debió prodigarle la madre. Incluso criticó la manera en cómo ella le explicaba las cosas a Luz. Posteriormente, argumentó el hecho que se estaba debatiendo y encontró culpable al agresor.

Tras evaluar las pruebas, los jueces, argumentaron: “En efecto, tal como ha quedado acreditado con grado de certeza la existencia del hecho y la autoría en el mismo del joven imputado, este último, aprovechándose del grado de intoxicación grave en el que se encontraba la niña víctima y valiéndose de que debido a ese estado de vulnerabilidad la jovencita no podía consentir libremente el acto sexual, abusó de ella provocándole lesiones en sus partes genitales”.

En este contexto, citaron el fallo del Tribunal de Juicio de la provincia de Salta en el conocido caso de Marcos Lautaro Teruel (hijo de uno de los miembros del grupo musical folklórico Los Nocheros), en el cual el referido tribunal dijo: “Antes de avocarnos al análisis de la conducta desarrollada por cada uno de los acusados, es menester recordar, como lo señala la Convención de Belén Do Para, que la violencia contra la mujer no solo constituye una violación a los derechos humanos, sino que es una "ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres".

A la hora de merituar la pena que le correspondía, refirieron como agravantes: la modalidad del hecho, “ya que se trata de aquellas que se enmarcan en las más graves en materia de delitos contra la integridad sexual”, y la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, “los cuales fueron absolutamente libidinosos, aprovechándose del estado de indefensión y vulnerabilidad en el que se encontraba la niña víctima debido a su intoxicación”. También evaluaron como negativo su conducta precedente al delito, “pues tenía pleno conocimiento del estado de intoxicación de L. desde antes de someterla sexualmente y aún así, esto es, conociendo esa indefensión y vulnerabilidad, ejecutó el delito”.

J.J.JU quien hoy tiene 21 años, mantiene prisión domiciliaria desde antes del debate, no por el abuso sexual por el que fue condenado, sino por diferentes hechos de robo y hurto cometidos antes y después del hecho juzgado.

Rol del Estado

En el último punto de la sentencia, los jueces se refierieron a “La actuación deficitaria del Estado”. En este contexto, primero mencionan lo sucedido en el Hospital de Niños. Tras señalar las actas que obran en el expediente en donde las médicas y una psicóloga dan cuenta del estado de intoxicación de la niña, pero explican que “no hay motivos para iniciar de oficio desde la institución el Protocolo de Asistencia a Víctimas de Abuso Sexual y Violación porque no relataba haber sufrido episodios de este tipo, no presentaba indicadores psicológicos ni físicos de ASIJ, así como tampoco mediaba Oficio Judicial que lo solicitara”.

Al respecto los jueces señalan: “Evidentemente, hay una serie de contradicciones y desinteligencias en los informes, porque lamentablemente ya sabemos cómo finalizó esta triste historia de vida: Luz sí fue abusada sexualmente y finalmente se quitó la vida ese mismo día que recibió como respuesta de los profesionales que no existía criterio de internación y tampoco sospecha de abuso sexual e ideación suicida”.

En el mismo sentido, resaltan que “resulta llamativa la respuesta médica”, y acreditan que “sí tuvo motivos para iniciar de oficio desde la institución el Protocolo de Asistencia a Víctimas de Abuso Sexual y Violación.”.

“Habiendo tenido relaciones sexuales que los médicos catalogaron de consentidas sin haber constatado esa situación, pues ¿cómo podían saberlo si no practicaron el Protocolo? ¿cómo fue posible llegar a la conclusión que una niña intoxicada de tan solo 13 años podía prestar válidamente su consentimiento para una relación sexual? En otras palabras, ¿no son motivos por demás suficientes que una niña llegue a un hospital infantil, habiendo consumido psicofármacos y alcohol, con marcas en el cuerpo y poniendo en conocimiento la existencia de relaciones sexuales para sospechar la existencia de un abuso sexual? La respuesta cae por su propio peso y lo real y finalmente ocurrido es evidente”, manifestaron los magistrados.

Párrafos similares fueron dedicados por el Tribunal al accionar de la Policía judicial de la Unidad judicial 6, desde donde no se quiso tomar la denuncia por la desaparición de la niña que quiso radicar su madre.

En tanto, señalan que “no puede pasarse por alto que es una agente de Policía de la provincia la propietaria del domicilio donde se llevó a cabo la fiesta en donde hubo exceso de alcohol con la concurrencia masiva de personas menores de edad, y más allá de que no se encontraba en su domicilio esa noche habiendo regresado a las 4 de la madrugada, no desconocía la existencia del evento organizado por uno de sus hijos”.

“Para culminar, deseamos resaltar que queda una triste sensación de que la pérdida de vida de Luz se podría haber evitado si el Estado hubiese actuado con debida diligencia reforzada y perspectiva de género, pues estas exigencias no lo son solamente para el Poder Judicial, sino para todos los organismos que forman parte del Estado Provincial”, concluyen.

