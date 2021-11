MMUE

Este viernes 5 noviembre se presenta en ArteBA la editorial Apuntes para la desobediencia del editor y escritor Pabli Balcazar. Se realizará un pre-lanzamiento del tercer número de la revista Maricones del mundo uníos y escupíos: "Viajes y vicios" en la cual dialogan distintxs autores y artistas de Argentina y Latinoamérica. Además de contar con un texto inédito del poeta y escritor Néstor Perlongher, gentileza de Archivos Desviados. La revista es una publicación que rescata la memoria cultural, afectiva, sexual y política de maricones de Buenos Aires y otras ciudades de América Latina. Es también una artesanía digital construida y diseñada en base a trozos de distintas revistas pornográficas publicadas entre mediados de los años 50 y finales de los años 80, y recopiladas durante una primera investigación visual de archivo. Si bien no pretende ser un bastión identitario, sí pretende ser un lugar de contagio. A las 14 en el Auditorio de la Isla de Ediciones.

KABARET ELEKTRO PANK

Este sábado, en edición especial por la celebración del Orgullo, vuelve a las tablas el mítico cabaret del under: Emiliano Figueredo protagoniza la obra de un solo intérprete, escrita y dirigido por Peter Pank, que evoca los poemas eróticos de Vera Valdor junto al electropop de Amanda 8 y Peter Pank. Entrada a la gorra. Sábado 6 de noviembre a las 23:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

RECITALES

Juana Chang. La cantautora presenta "El camino del Indie", un disco de canciones grabadas en vivo en 2006 que nunca fue presentado en Buenos Aires y ahora, en su cumple de 15 años, sonará en vivo a pura fiesta. Domingo 7 de noviembre desde las 17 en el patio de Feliza, Av. Córdoba 3271.

Miranda! Nueva fecha de la banda de pop liderada por Alejandro Sergi y Juliana Gattas para presentar una experiencia única y exclusiva con capacidad para 500 personas. Miércoles 10 de noviembre a las 20 en Niceto Club, Av. Niceto Vega 5507.

Festival Capital. Arrancan dos días de festival y música en vivo en el que se presentan Juana Molina, Sara Hebe, Eruca Sativa, Marina Fages, Peces Raros, Palta and the Mood y muches más. Sábado 6 y domingo 7 de noviembre desde las 16 en Mandarine Tent, Acceso Punta Carrasco, toda la información en Instagram: @festivalcapital

Ibiza Pareo. El dúo pop dance balearic house local formado por Ani Castoldi y Marina La Grasta presenta nuevo show en CABA con los clásicos de su carrera y novedades para bailar, cantar y pasarla bien. Viernes 5 de noviembre a las 21 en Camping, Libertador y Callao.

Misi y Catalín Munteanu. Se encuentran en vivo para compartir una noche única en la casita: Misi presenta su nuevo show "Memoria vincular", estrenando nueva formación de banda y Catalín Munteanu despide su último disco, "Las fuerzas invisibles" y presenta la música que formará parte de su próximo álbum. Viernes 5 de noviembre a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

OPERA

Barroco Furioso. Se presenta la función especial del laboratorio de Ópera Periférica luego de los talleres dictados durante el año, en el marco de la bienal BienAl Sur, con la participación de lxs artistas Claudia Phvego, Mabel, Maruki Nowacki, Quillen Mut, Marce Estebecorena, Nube, Michelle Lacroix y muches más. Viernes 5 de noviembre a las 19:30 en La Manzana de las Luces, Perú 222.

LIBROS

Furia Travesti. Diccionario de la T a la T. Ya se encuentra en venta anticipada el nuevo libro de la activista y escritora Marlene Wayar, con prólogo de Camila Sosa Villada, publicado por editorial Paidós. Se puede solicitar en el siguiente link: bit.ly/3EoqMtq

Presentación La intensidad. El nuevo libro de poesía de Marta Dillon se presenta el jueves 11 de noviembre a las 19, en Casa Brandon, Luis María Drago 236. Acompañan: Vir Cano y Gabby de Cicco. Sonidos: Ani Castoldi, Imágenes: Carla B y Ren Revsin

PERFORMANCE

Transducciones. El Programa de Residencias de Creación Coreográfica del Conti con la dirección de Diana Szeinblum, Silvio Lang y Jazmín Titiunik realiza una nueva apertura pública junto a Jazmín Titiunik: "Como para la bruma". Si se quiere captar su movimiento, hay que distinguir primero los objetos que ella hace desaparecer. Transduce “Las existencias menores” de David Lapoujade (2018), Buenos Aires, Cactus. Sábado 6 y domingo 7 de noviembre a las 14.30 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

ACTIVIDADES ESPECIALES: ORGULLO

Ivo y Javiera. Para celebrar el Orgullo, cancioneros, canciones, luchas y reencuentros, este sábado luego de la Marcha del Orgullo se presenta en vivo el dúo Ivo y Javiera, para cantar en banda, recorrer experiencias y cosas de todo tipo, sorpresas y nuevos horizontes. Sábado 6 de noviembre a las 22 en el Cultural Morán, Pedro Morán 2147.

Feliza Party After Marcha. Este sábado post marcha se celebra el Día del Orgullo a pura fiesta arcoíris con comidas, tragos, sorpresas y un line up formado por Rebelón en la Zanja, Max Tejera, Fabián Jara, DJ Krass, Charlee Espinosa, Socorro Soy Maxi y muchas sorpresas. Sábado 6 de noviembre desde las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Turbo. El sábado después de la marcha DJ Rotpando mezcla house, disco y voguebeats para musicalizar las batallas de Vogue sobre las pistas, con una edición especial por el Orgullo. Sábado 6 de noviembre a las 23:59 en Beatflow, Av. Córdoba 5509.

Orgullose: el after de la marcha. Luego de la marcha, este sábado explota la fiesta de glíter y orgullo junto a Alan Fabulous, Drake is my Pappi, Pablo y Las Letras, Max Vans, Venus MacQueen, Dixie Valentine, Malibú y muches más, con sorpresas varias. Sábado 6 de noviembre a las 23 en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249.

Peter Pank & Los Chicos Perdidos. La legendaria banda synthpop integrada por Peter Pank junto a Juan Pablo Malvasio, Hernán Martínez y Phoebe continúa presentando en vivo su último EP “Nocturno” junto a los clásicos de su carrera, en esta oportunidad con el foco puesto en la celebración de la semana del Orgullo, con entrada libre. Miércoles 10 de noviembre a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

7 Colores: actividades previas y marcha. La compañía 7 Colores Diversidad invita a las actividades desde las 13 con demostraciones deportivas de Ciervos Pampas Rugby Club, la Milonga del Orgullo con intercambio de roles con el Movimiento Feminista de Tango, el Kikiballroom: Fantasía Orgulloses y Luchones y la presentación de casas y pasarela por Kiki House of Topicalia y House of Glorieta, Talleres Batuka por la grupa de ensamble de percusión Talleres Batuka, y desde las 17 la lectura de documentos políticos y luego la marcha, musicalizada por Djs, con la participación de agrupaciones y mucho más. Presenta Rodrigo Peiretti. Sábado 6 de noviembre de 13 a 17 en Diagonal Norte y Florida.

Hijo del Campo. Vuelve la obra escrita, dirigida y protagonizada por Martín Marcou con música en vivo de Carolina Curci ubicada en la Patagonia Argentina durante el mes de enero: mientras se desarrolla una jornada laboral, el devenir de las palabras y la soledad de un gaucho queer que desea escapar de la violencia patriarcal. Domingo 7 de noviembre a las 11 en Espacio Tole Tole, Pasteur 683.

Siglo de Oro Trans. Este fin de semana hay funciones especiales por el mes del Orgullo de la obra escrita por Gonzalo Demaría con dirección de Pablo Maritano, en una versión libre de una de las piezas icónicas del teatro barroco español con protagónicos de Payuca, Monina Bonelli, Roberto Peloni, Ariel Pérez de María, Maiamar Abrodos, Martina Nikolle Ansardi, Rodrigo Arena, Julián Ekar, Emiliano Figueredo, Naty Menstrual y Fabián Minelli. Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de noviembre a las 20 en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530.

La deuda del grito. Funciones especiales de la producción teatral a cargo de la Compañía 7 Colores Diversidad, dirigida por Daniela Ruiz, en la que se escuchan fuerte los gritos de las injusticias que viven a diario las personas travestis-trans, pero saben que no serán escuchadas, aunque la memoria ancestral permanece activa a través de sus deseos y de la creatividad. Funciones del viernes 5 al domingo 7 de noviembre, toda la información en Instagram: @7coloresdiversidad

OrgulloBA. El viernes se inaugura la muestra “30 años de Lucha”, una exposición fotográfica documental e interactiva que rescata momentos clave de las marchas en la Ciudad de Buenos Aires. Además, se inaugura el mural "30 años de lucha", creado por la muralista trans Andrea Pasut. Viernes 5 de noviembre de 14 a 19 en la Plaza Roberto Arlt, Paseo de la Diversidad de 14 a 19 horas.

Fiesta del Orgullo Cis. Si no queda claro qué les pasa a las personas cis y querés ayudarles, esta es la oportunidad: presentación del documental "Día de la visibilidad Cis", con la host La Mayti y el cierre musical de Sasha Sathya. Viernes 5 de noviembre a las 20 en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811.

Susy Shock y la Bandada de Colibríes. Este sábado se presenta en vivo la penúltima función del año de la bandada comandada por la artista trans sudaca Susy Shock, con coplas, tangos, milongas y rioplateadas que traen promesas de sorpresas varias. Sábado 6 de noviembre a las 13 en El Galpón de Catalinas Sur, Av. Benito Pérez Galdós 93.

Desborda CCEBA. Durante el mes del Orgullo, el CCEBA presenta actividades pensadas para las infancias que habitan el mundo. El viernes 5, "Infancias libres, infancias posibles", una jornada de actividades para infancias y todo público para disfrutar y reflexionar sobre el espacio para la libertad. El 10 de noviembre: "Marikas en la hierba", una propuesta que invita al público a disfrutar de una tarde de marikonerío. Programación completa en desborda.ccec.org.ar