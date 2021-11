El camino de Solana Sierra en el mundo del tenis se está iniciando, y el traspié que sufrió en el Argentina Open ante la griega Despina Papamichail (198) en los octavos de final, será utilizado seguramente como un aprendizaje para lo que tenga que afrontar más adelante.

La marplatense perdió 7-6 (8-6), 6-4 y se despidió del torneo, en el cual consiguió su primera victoria en el circuito WTA. "Estoy contenta por haber logrado mi primer triunfo. El sentimiento ahora es de tristeza por la derrota, pero con el correr de los días disfrutaré lo que logré en Buenos Aires", explicó Sierra luego de su duelo ante la europea.

Y agregó: "Me tocó un partido duro, tuve mis chances pero no pude aprovecharlas bien. Me quedo con lo positivo que fue jugar acá en Argentina, mi primer WTA".

Sierra devuelve con la derecha. Imagen: Alejandro Leiva.

La joven de apenas 17 años y ubicada en el puesto 1019 del ranking mundial, no pudo ante la octava preclasificada, después de dos horas y 12 minutos de juego. "Fue increíble, hace mucho que no jugaba en Argentina, y hacerlo con mi familia y mis amigos en el estadio fue muy bueno", reconoció Sierra en el Buenos Aires Lawn Tennis.

Sierrra es representada por Tennium, una de las empresas más reconocidas del ambiente en el impulso de jugadores y en la organización de torneos. Ella, con un juego agresivo y rápido, se llevó el interés de la agencia por su tenis ofensivo. "Le agradezco a Tennium por las oportunidades que me están dando, me consiguen los sponsor y los lugares en los torneos", destacó.

En relación a su juego, Sierra dijo que con su equipo de trabajo están buscando "variantes en el tenis para seguir evolucionando. Yo estaba triste hace un rato, lloré inclusive. Pero mejoré en lo tenístico y eso lo valoro, y sé que me falta más en lo mental y en lo físico".

Los problemas físicos a los que hizo referencia tienen que ver con el golpe de calor que padeció en el segundo set, por lo cual tuvo que ser asistida. Además, también tuvo inconvenientes musculares y sintió calambres en ese segundo parcial. Sin embargo, más allá de eso, Sierra reconoció que "las camadas de chicas jóvenes en el circuito, la ayudan a una para inspirarse y creer que se puede llegar lejos".

Sierra tuvo que ser asistida por el calor. Imagen: Alejandro Leiva.

La tenista había logrado el lunes pasado su primer triunfo WTA al superar 6-2, 6-4 a su compatriota Sol Faga (sin ranking), y subirá hasta el puesto 815 del escalafón. Por su parte, la primer preclasificada, la egipcia Mayar Sherif derrotó 6-3, 6-2 a la alemana Katharina Gerlach y accedió a los cuartos de final.

El certamen denominado Argentina Open, sin la tenista número del país, Nadia Podoroska, por lesión, otorgará 115 mil dólares en premios y se realiza tras 34 años en canchas sobre polvo de ladrillo en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, luego de que la legendaria Gabriela Sabatini obtuviese la edición 1987, al doblegar en la final 6-0, 6-2 a la alemana Isabel Cueto.