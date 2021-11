En la segunda semana de relevamiento, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires observó una mejora de más de 5 por ciento en el cumplimiento del control de precios con respecto a la primera semana. El gobierno nacional congeló los precios de más de 1400 productos hasta el 7 de enero, con los valores vigentes al 1º de octubre. El 75,9 por ciento de los comercios relevados cumplió con los precios fijados por Comercio Interior, aunque el nivel de abastecimiento sigue bajo: apenas el 32,9 por ciento respeta la existencia de stock.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires relevó 579 comercios en 50 municipios de la provincia. En término de precios, durante la última semana de octubre aumentó de 70 a 75 por ciento la cantidad de comercios con mayor proporción de precios correctos. Un 19 por ciento de los locales relevados tiene un porcentaje bajo de cumplimiento -de 34 a 66 por ciento- mientras que solo un 5 por ciento prácticamente no cumple con el control de precios impuesto por el gobierno nacional.

En 43 casos los encargados no permitieron el ingreso del personal que realiza el relevamiento que, al no tener atribuciones, debió respetar la decisión del comercio. En otros 116 locales los responsables manifestaron no acatarse al programa ya que todos los productos incumplían los términos de la resolución en precio y stock.

Los municipios en los que se constató mejores estándares de cumplimiento tanto en precio como en stock son Coronel Suárez, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Necochea, San Isidro, Tigre y Tres de Febrero. Los mayores incumplimientos se dieron en los comercios de cercanía, que si bien están alcanzados por la normativa, existe una decisión política de realizar un tratamiento específico para que no cuenten con márgenes de precios negativos.

De las grandes cadenas, la Defensoría detectó incumplimientos parciales en stock sobre todo en supermercados Día en varios municipios. También aparecen en esa lista varios locales de Carrefour Express y, en menor concurrencia, La Anónima, Changomas, Walmart y Vea. En tanto, nuevamente Dia y Carrefour exhibieron incumplimientos totales de stock en Bolivar y San Nicolas, respectivamente, mientras VEA en Tandil incumplió el acuerdo por precios.

Los productos que los comercios más respetan los precios acordados con la Secretaría son el jugo en polvo de naranja, la manteca, ravioles, tapas de empanadas criolla y hojaldre, barra de cereales, suprema de pollo, mate cocido en saquitos, vinagre de manzana y aceite de girasol. Los productos con mayor incumplimiento de precios fueron el polvo para bizcochuelo de chocolate Exquisita, la harina leudante Blancaflor, fideos Lucchetti, leche ultra y parcialmente descremada La Serenisima, lavandina Ayudín, mermelada de durazno Arcor, arroz Gallo Oro, cacao en polvo Nesquik y Chocolinas.



Los productos con mayor cumplimiento de la variable stock son jugo en polvo de naranja, fideos spaghetti, sal fina, bizcochuelo, leche ultra descremada, arroz y pan rallado. Los productos que más escasean en los mercados de la provincia son la leche en polvo, supremas de pollo con jamón y queso Granja Del Sol, bastones de merluza Granja del Sol, tapas de empanadas Favorita, aceite de Girasol Ideal y Cocinero.