Cines

007: SIN TIEMPO PARA MORIR

Con Daniel Craig y Rami Malek. Dir: Cary Joji Fukunaga. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 18.55, 22.20 hs.



22 LIBROS ABIERTOS

Documental. Dir: Héctor Molina. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 21 hs.

AIRE



Con Julieta Zylberberg y Carlos Belloso. Dir: Arturo Castro Godoy.ATP.

Cine El Cairo: Dom 7 a las 21 hs.

ASIA

Con Shira Haas y Alena Yiv. Dir: Ruthy Pribar. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 14.50, 20.00 hs.

DÍOS MÍO, ¿Y AHORA QUÉ HEMOS HECHO?



Con Christian Clavier y Chantal Lauby. Dir: Philippe de Chauveron. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.20, 17.30, 19.40 hs.

Showcase: Sub: 17.20, 19.35 hs.

DUNA

Con Timothée Chalamet y Zendaya. Dir: Denise Villeneuve. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.10 hs.

Cinépolis: Cas: 19.00, 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 16.20, 22.20 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 18.45 hs.

Showcase: Cas: 15.25 hs. Sub: 15.45, 18.45, 19.05, 22.05, 22.25 hs.

EL CASO COLLINI



Con Elyas M'Barek y Franco Nero. Dir: Marco Kreuzpaintner. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 19.40 hs.

EL DESENTIERRO

Con Claudia Schujman y Roberto Chanampa. Dir: Claudio Perrín. ATP.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs.

EL LABERINTO DE LAS LUNAS

Documental. Dir: Lucrecia Mastrangelo. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 21 hs.

ESPÍRITUS OSCUROS



Con Keri Russell y Jesse Plemons. Dir: Scott Cooper. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 14.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 20.00, 22.40 hs.

Showcase: Sub: 22.00 hs.

ETERNALS

Con Angelina Jolie y Richard Madden. Dir: Chloé Zhao. SAM 13 años.



Cines del Centro: Cas: 16.30 hs. Sub: 19.30 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 15.10, 18.30 hs. 4D Sub: 22.00 hs. 3D Cas: 15.20, 18.40, 22.15 hs. 2D Cas: 15.45, 19.10, 19.45, 22.30 hs. 2D Sub: 23.00 hs. 2D Cas con sub: 16.30 hs.

Hoyts: 3D Cas: 17.30 hs. 3D Sub: 14.00, 19.00, 21.00 hs. 2D Cas: 15.00, 16.50, 22.30 hs. 2D Sub: 13.30, 18.30, 20.15, 22.00 hs. 2D Cas con sub: 15.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 17.30, 20.45, 22.00 hs. Sub: 15.40, 18.45, 21.40 hs.

Showcase: Cas: 14.30, 15.10, 15.30, 16.50, 17.50, 18.30, 18.50, 20.15, 21.15, 22.15 hs. Sub: 14.50, 15.50, 17.10, 18.10, 19.10, 20.35, 21.35, 21.55, 22.35 hs. Cas con sub: 15.40 hs.

HALLOWEEN KILLS



Con Jamie Lee Curtis y Judy Greer. Dir: David Gordon Green. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 20.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.10 hs.



Showcase: Cas: 22.30 hs.

LOS LABIOS

Con Victoria Raposo y Eva Bianco. Dir: Santiago Loza e Iván Fund. ATP.

Cine El Cairo: Mañana, a las 18 hs.

LOS LOCOS ADAMS 2



Animación. Dir: Greg Tiernan. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 14.30 hs.



Showcase: Cas: 14.55, 17.15 hs.

NÉSTOR KIRCHNER, SU HUELLA



Documental. Dir: Esteban Cadoche. ATP.

Cine El Cairo: Sáb 30, a las 18 hs.

RETRATO DE UNA MUJER EN LLAMAS



Con Noémie Merlant y Adèle Haenel. Dir: Céline Sciamma. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.20 hs.

ROCK DOG 2: RENACE UNA ESTRELLA



Animación. Dir: Mark Baldo. ATP.

Cinépolis: Cas: 14.30, 16.50 hs.



Nuevo Monumental: Cas: 15.20, 17.30 hs.



Showcase: Cas: 14.40 hs.

RON DA ERROR

Animación. Dir: Sarah Smith y Jean-Philippe Vine. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.10 hs.

Cinépolis: Cas: 17.30, 16.00, 18.15 hs.

Hoyts: Cas: 15.20, 18.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 17.00, 19.20 hs.

Showcase: Cas: 14.45, 17.25, 20.00 hs.

TERREMOTO 8.5



Con Ha Jung-woo y Lee Byung-hun. Dir: Kim Byung-seo y Lee Hey-jun. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 14.35 hs.



VENOM 2: CARNAGE LIBERADO



Con Tom Hardy y Woody Harrelson. Dir: Andy Serkis. SAM 13 años.

Cinépolis: 2D Cas: 14.15, 16.30, 18.40, 20.50, 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 20.30 hs. Sub: 23.00 hs.



Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 17.30, 19.30, 22.00 hs.

Showcase: Cas: 14.30, 16.55, 19.20, 21.50 hs. Sub: 15.00, 19.45, 22.10 hs.

YO NENA, YO PRINCESA



Documental. Dir: María Aramburu y Valeria Paván.

Hoyts: Cas: 19.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.20 hs.





¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

El CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE CINEMAS

Alto Rosario Shopping.





Música

ANFITEATRO MUNICIPAL HUMBERTO DE NITO

Parque Urquiza.

Chano. El ex Tan Biónica hará un recorrido por todas sus canciones e interpretará sus nuevos temas. Mañana, a las 21 hs. Dom 7, a las 20 hs.



BEATMEMO PUB



Oroño y Güemes.

Beatles a la carta. En este show, el público arma su propio menú de canciones. Dom 7, a las 21 hs.

Kobryn Trío. El grupo de jazz local presentará composiciones originales de Julio Kobryn expuestas en formato camarístico. Lun 8, a las 21 hs.

Ber Stinco. Junto a su banda, La Asociación Santafesina del Rifle, el reconocido cantante y compositor repasa su repertorio. Mar 9, a las 21 hs.

Fer Paziencia. El artista rosarino presenta las canciones de su proyecto solista "Rollo Pamapa". Mié 10, a las 21 hs.



BROADWAY



San Lorenzo 1223.

Nahuel Pennisi. El cantante presenta "A solas, concierto íntimo". Hoy, a las 21 hs.



C. C. ATLAS

Mitre 645.

La Cofradía del Santo Reproche. El tributo a Joaquín Sabina celebra 15 años de carrera con un concierto especial. Hoy, a las 21 hs.

Festival BlueArt. El sello discográfico celebra sus 20 años con las actuaciones de Ernesto Jodos, Rocío Giménez López, Pablo Socolsky y Mariano Ruggieri. Dom 21, a las 20 hs. Anticipadas en Paraphernalia (Rioja 1070).

C. C. GÜEMES

Güemes y Ovidio Lagos.

Ruggero. El cantante presenta Acoustic Tour. Hoy, a las 21.30 hs.



CMD SUR

Av. Uriburu 637



Te doy una canción. Shows de los ganadores Verdeme, Arjé, Queen Di y Gise Stival. Mañana, a las 18 hs.

DISTRITO 7

Ovidio Lagos 790.

Las Ligas Menores. Después de la nominación a los Latin Grammys por su canción "Hice todo mal", la banda vuelve a Rosario. Mañana, a las 20 hs.

EL CÍRCULO



Laprida y Mendoza.

Mariano Loiácono Quinteto. Con la participación de Rubén "Chivo" González como músico invitado y abriendo la noche como anfitriona la pianista Rocío Giménez Löpez. Hoy, a las 21 hs.



GALPÓN DE LA MÚSICA



Estévez Boero 980.

Orellana Lucca. Dúo santiagueño de folclore argentino integrado por Manu Orellana y Rodolfo Pelu Lucca. Hoy, a las 20.30 hs.



LA COMEDIA



Mitre 958.

Áureo. Proyecto musical, con diez músicos en escena, que recorre y homenajea la obra del cantante Luis Miguel. Hoy, a las 21 hs.

LA TORNERÍA



Amsterdam 1113.

Casi todo Sabina y nuestro. Covers de Sabina, Serrat, Silvio Rodríguez, Alejandro Filio y temas de Pepe Táljame. Hoy, a las 21.30 hs.

PARQUE DE LA INDEPENDENCIA



Av. Dante Alighieri y Oroño.

Rosario al Parque. Shows en vivo de Rosario Smowing, Fieras Sambareggae, Orquesta Utópica, Girda y Los del Alba y La Banda de Lxs Papasfritas. Mañana, a las 16 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Solo Bass. Presentación del joven contrabajista Fermín Suárez. Mañana, a las 19.30 y 21.30. Capacidad limitada. Entrada a la gorra. Consumición mínima.

SALA LAVARDÉN



Sarmiento y Mendoza.

Anam Keltoi. La banda de música celta y danzas irlandesas celebra sus 20 años repasando su trayectoria. Mañana, a las 21 hs.



VORTERIX ROSARIO



Salta 3519.

Sergio Torres. Uno de los referentes más importantes de la cumbia santafesina presenta su show “Íntimo y Cachenguero”. Hoy, a las 20.00 hs.







Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN ASTENGO

Mitre 754.

Traición y muerte en Pichincha. Obra ambientada en la Rosario de los años 30. Con libro, puesta en escena y dirección de Mariano Olivieri. Mañana, a las 21.30 hs. Dom 7, a las 20.30 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Soltar para ser feliz. Mario Massaccesi y Patricia Daleiro presentan su libro en un encuentro que invita a la reflexión, al buen humor y a emocionarse. Mañana, a las 20 hs.

Lo Lumvrise. El grupo cómico presenta el show "El secreto de nuestro fracaso". Mañana, a las 22.30 hs.

CARAS Y CARETAS



Corrientes 1518.

Ansaldi vs. Gioia. Comedia basada en la compleja amistad de dos seres con notorias diferencias y que recorre episodios de su larga vida en común. Con Liliana Gioia y Héctor Ansaldi. Sáb de nov, a las 21 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Gauchos reversibles. Comedia musical con idea original, producción general y actuaciones de Vicky Olgado y Nicolás Terzaghi. Hoy, a las 20 hs.



Artículo 19 – El experimento. Comedia dramática que relata una hipótesis de experimento por el cual se determinó la ilegalidad del cannabis en 1933. Con Adriano Espinosa Catalán, Francisco Alonso y Mauro Sabella. Dir: Esteban Trivisonno y Manuel Melgar. Hoy, a las 21 hs.



Concierto Clap. Espectáculo de circo-teatro, que combina la percusión corporal y las destrezas acrobáticas a través de la comedia. Con Manuel Carey, Mariano Gomez Grandis y Javier Casali. Dom 7, a las 20 hs.

CEC

Paseo de las Artes y el río.

Ensayo sobre la pérdida. ¿Qué puede hacer un cuerpo cuando siente que lo ha perdido todo? Con Romina Bozzini y Yanina Yiuva. Dir gral: Alejandra Valdés. Hoy, a las 22 hs.

Les Nietes de Carlos Marx. Obra de teatro documental dirigida por una artista visual y una dramaturga y directora de artes escénicas en la que confluyen acciones performaticas, danza y teatro; realidad y ficción. Mañana, a las 22 hs.

DEL RAYO



Salta 2991.

La Corte de Los Milagros. En una degradada zona del París medieval un grupo de indigentes recorren a modo de la Pasión por diferentes estadíos y vivencias en una búsqueda de sus destinos. Con Sebastián Arriete y Exequiel Orteu. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib. Vie de nov, a las 21 hs.

Danza en pie de agua y viento. Trama húmeda vuelta danza, cuerpos de río que enlazan el llanto ancestral de la tierra, huecos de memoria que habitan nuestro universo simbólico. Compañía "Árbol Azul". Sáb de nov, a las 21 hs.

GALPÓN 15



Franja del río.

Laurita tiene muchas cosas que hacer. Una niña adulta narra su historia sentada en el cordón de la vereda construyendo un mundo menos ríspido. Con Laura Copello. Dir: Ricardo Arias. Hoy, a las 19 hs.

El Discurso. El ascenso del caos. Obra dispositivo que conjuga el lenguaje audiovisual, el sonoro y la narración plástica para arrastrar al espectador hacia el universo de Alicia, una oscura líder que llegó al poder gracias a su método de sanación. Con Ludmila Bauk. Dir: Feliper Haidar. Mañana, a las 18 hs.



La transformación permanente del tabú en tótem. Unipersonal donde se pone en escena con humor e ironía, una autorreflexión del personaje como sujeto-sujetado por la cultura. Idea y actuación: Leandro Martine. Mañana, a las 20.30 hs.

LA COMEDIA



Mitre 958.

El Loco y La Camisa. Comedia negra que aborda temas como la violencia doméstica, la desigualdad de género, la vinculación entre clases sociales, las máscaras y la mentira. Con Carlos Pellegrino y Graciela Ortiz. Dir: Eduardo Ceballos. Mañana, a las 21 hs.



SALA CULTURAL DE ABAJO



Entre Ríos 579.

Las Juanas, una herejía cósmica. Obra inspirada en las vidas de Juana Manso, Juana La loca, Jean D’Arc, Juana Azurduy, La Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarboreau y Sor Juana Inés de la Cruz. Con dramaturgia y actuación de Agustina Toia. Sáb de nov, a las 20 hs.

La Moribunda. Dos hermanas cuidan a la mayor que agoniza al otro lado de la casa. Mientras esperan su muerte, se permiten jugar con el tiempo. Con Leandro Doti y Aquiles Pelanda. Vie de nov, a las 21 hs.

SALA LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza.

¿Dónde es aquí?... Desierto de lo igual. Seis mujeres abordan la problemática del encuentro con el otro en este tiempo mediado por lo virtual. Obra inspirada en el pensamiento del filósofo Byung Chul Han y de la poeta Valeria Flores. Hoy, a las 21 hs.



Triple Orquestina Ilustrada. Espectáculo de variedades teatrales, musicales y circenses para toda la familia. Mañana, a las 15 hs.