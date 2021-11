Cámaras de seguridad privadas captaron el momento en el que, según denunció una conductora de taxi, otro taxista tiró líquido de frenos sobre su vehículo estacionado. "Vengo a denunciar el delito de daño. El domingo 31 de octubre a las 2.30 me encontraba en la vereda y mi taxi estacionado en la calle, cuando una persona desconocida a bordo de un taxi Chevrolet Prisma, que por su calcomanía trabaja en la Radio 380 mil, luego de disminuir la velocidad saca su mano afuera del vidrio y arroja líquido de frenos sobre diferentes partes de mi taxi, luego se da a la fuga", expresa la presentación en el Centro Territorial de Denuncias. Hoy, las conductoras nucleadas en She Taxi movilizan a Tribunales ya que aseguran que no es la primera situación de este tipo.