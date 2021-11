El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, recuperó a Robert Rojas para jugar ante Patronato este domingo en el Monumental, pero perderá a Fabrizio Angileri, quien volvió a sentir molestias en el isquiotibial izquierdo durante la práctica de este jueves en Ezeiza.



El zaguero paraguayo salió durante el partido ante Estudiantes por una molestia en el aductor derecho. Los estudios determinaron una fatiga y pudo trabajar sin problemas en la rutina que llevó a cabo el equipo.



Por su parte, Angileri pasó a formar parte de la lista de los que trabajaron diferenciado porque volvió a tener dolencias musculares, luego de sufrir un desgarro hace un mes que lo dejó fuera del equipo titular en los últimos cuatro partidos.



El lateral sumó minutos en el complemento ante Estudiantes de La Plata cuando Rojas sufrió las molestias en el aductor y era una alternativa para el fin de semana, pero esta nueva lesión le volverá a restar continuidad.



Angileri ya sufrió dos desgarros en la misma zona, el primero ante Atlético Mineiro por la Copa Libertadores y el siguiente antes de jugar frente a San Lorenzo. Por eso, en esta racha invicta de 13 partidos del equipo, pudo jugar solamente cinco veces desde el arranque.

La racha de averiados

River sufrió muchas lesiones musculares en el último tiempo: desde que Jonatan Maidana se desgarró ante Atlético Mineiro y estuvo fuera del equipo por dos meses, todos los defensores se ausentaron por razones médicas.



Frente a Estudiantes no sólo se lastimó Rojas sino que, además, en los movimientos precompetitivos el chileno Paulo Díaz -quien había regresado con molestias de la última convocatoria a Eliminatorias con su seleccionado- sufrió una ruptura fibrilar en el aductor derecho.



En tanto, Milton Casco y Felipe Peña se lesionaron antes de jugar contra Newell's Old Boys, Javier Pinola se fisuró el codo dos veces y David Martínez -que también se desgarró- fueron parte de la mala racha.



Si bien ahora el entrenador tiene alternativas porque además están esperando su oportunidad Pinola y Maidana, Gallardo sigue atravesando el semestre sin poder contar con el plantel completo.



Con este panorama, el plantel millonario realizó este jueves un entrenamiento en el predio de Ezeiza con trabajos con pelota y trabajos tácticos en espacios reducidos. Este viernes se conocerá la lista de los jugadores que van a concentrar.



Por su parte, Nicolás de la Cruz volvió a trabajar diferenciado por su trombosis venosa en el pie izquierdo y su regreso al primer equipo sigue siendo incierto, ya que hasta que no dejen de medicarlo con el anticoagulante no tendrá el alta.



Tanto el volante uruguayo como el chileno Díaz van a tener un par de semanas de trabajos especiales, ya que al no ser convocados por sus seleccionados van a poder recuperarse bien de cara a la recta final del torneo, para regresar al equipo ante Platense el 21 de noviembre.

Para recibir al Patrón

