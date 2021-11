El Ministerio de Educación de Catamarca apartó y denunció ante la Justicia a personal docente de la escuela secundaria 35 de la localidad de Los Varela por hechos de abuso sexual y amenazas en perjuicio de alumnas menores de edad.



Los hechos de abuso sexual fueron denunciados el lunes por los padres de las adolescentes ante el área de la Mujer de la provincia, desde donde dieron aviso a las autoridades del Ministerio de Educación provincial.



“Tuve la posibilidad de hablar con los padres de los alumnos del establecimiento y la verdad es que la gravedad de la situación ameritaba realizar la denuncia penal y activar todos los mecanismos administrativos para tomar las medidas para resguardar a todos los menores”, dijo a la prensa la ministra Andrea Centurión.



Ante la situación, Centurión se hizo presente en el establecimiento junto al equipo jurídico de esa cartera y decidió apartar a los directivos y los docentes acusados y realizar la denuncia penal correspondiente.



“El hecho es de una gravedad inusitada para el Ministerio, deberíamos haber sido alertados por el equipo directivo y por el de supervisión, y eso no ha sucedido así que aún es más grave”, dijo. Y puntualizó: “por eso decidí hacerme presente con el equipo de asuntos jurídicos y mediación escolar en la escuela y poder corroborar los hechos”.



En relación a la denuncia, Centurión señaló que “los padres me comentaron sobre las amenazas que recibían las alumnas para que no se conozca la situación; en tanto, el director del establecimiento me hace mención a 3 hechos de los que él toma conocimiento: una circulación de fotos, otro hecho de intercambio de mensajes entre un docente y una alumna de 13 años; y el otro habla de una relación casi afectiva entre una menor de edad y un docente”.



A la vez, confirmó que “habría dos docentes involucrados de entre 35 y 39 años y alumnas de 1° y 2° año”.



La ministra detalló que dispuso "el inicio de la investigación presumarial, la movilidad de los docentes hasta que actúe la Justicia, no pueden seguir adentro de la escuela, el cese de funciones del director, el cese de funciones del supervisor y la normalización de la escuela”.



En relación a los directivos, Centurión dijo que “se ha minimizado una situación en la que hay menores de edad donde se estaba manifestando un supuesto abuso, no se han activado los protocolos, ha habido omisión por parte de las autoridades directivas y de supervisión. Por eso se toman medidas contra ellos porque creo que acá es necesario resguardar a los menores y darles la tranquilidad a los papás de que en la escuela los chicos están seguros”.



Autoridades del Ministerio de Educación estuvieron este viernes en el establecimiento para presentar a las nuevas autoridades de la escuela.