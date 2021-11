La jefa de Policía provincial, a cargo también de la Unidad Regional II de Policía de Rosario; Emilce Chimenti aseguró que se llevan secuestradas casi 1200 armas de fuego. "Esta semana secuestramos 22 armas de fuego, ya llevamos un promedio de 650 armas solamente en la policía preventiva. Después tenemos otro tanto en la Agencia de Investigación Criminal, cuando van a los allamientos y allí también secuestran armas", dijo la comisaria. Y destacó que esto muestra "lo importante que es el trabajo que hace después la policía y es el que no se ve. Porque muchísimos de los hechos que han sido esclarecidos por ahí se pierde la noticia por los hechos que siguen sucediendo", aclaró. Su visión sobre la policía municipal y sobre los delincuentes que ha terminado presos en los últimos meses.

Chimenti destacó que "lo que tiene que saber la gente es que después de los hechos nosotros seguimos trabajando y en casi todas las oportunidades damos con los delincuentes". Y agregó que hay una tasa de esclarecimiento "que ha crecido y se demuestra con la cantidad de detenidos que hay en las cárceles y comisarías de la provincia. Nosotros arrancamos con 700 presos sólo en la policía y hoy tenemos 1100 presos. Y también en las cárceles donde hay muchos más detenidos y por eso se piensa en la construcción de nuevas cárceles porque ya quedaron chicas", dijo.

La jefa Chimenti detalló también que "nosotros trabajamos con el mapa del delito pero eso lo genera la denuncia que la gente hace, por eso pedimos que hagan las denuncias al 911. Porque de ahí sale la planificación de los patrullajes y con distintos recursos porque según el delito que se cometa, son los recursos que se destinan".

Tras el asesinato del arquitecto Joaquín Pérez en Arroyito, se retomó el debate en torno a la creación de una policía municipal. Para Chimenti este "no es un tema que se pueda resolver de la noche a la mañana, es algo que lleva un tiempo y donde hay que analizar un montón de cuestiones. Nosotros hemos tenido reuniones con el intendente (Pablo Javkin) y estamos en contacto permanente", dijo la jefa policial. Y agregó que "también acá estoy yo para ponerle el cuerpo a la situación porque la verdad es que es muy preocupante y este momento estamos nosotros. Después, lo de la policía municipal llevará todo un tema de discusión pero no es algo en lo que yo deba opinar hacia el futuro".



Chimenti aseguró además que "estamos con toda la plana mayor acá en Rosario para dar la respuesta que la ciudad se merece, yo soy de acá y viví gran parte de mi vida en esta ciudad. Cada hecho violento me duele", dijo y agregó que "sabemos que no tenemos los efectivos que quisiéramos pero es una cuestión que se va a ir solucionando con el tiempo porque tampoco es cuestión de tener policías sin instrucción. Pasó que como lo dijo el gobernador y el ministro de Seguridad, fueron muchos años en los que se iban más policías de los que ingresaban". recordó.

La titular de la Policía señaló que "estamos trabajando en lo operativo porque quizás sería más sencillo manejar las cuestiones desde Santa Fe en un escritorio, pero no es mi estilo y prefiero manejar todo esto desde acá. Ya tengo 29 años en la policía y quiero dar todo lo que tengo para trabajar acá en Rosario y me voy a quedar el tiempo que sea necesario para corregir algunas situaciones operativas más que nada", concluyó.