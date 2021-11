En su crisis de juego, Central es un equipo que pierde sin dar mayor resistencia y en pocos minutos pierde las ilusiones. Como ocurrió con Unión días atrás, ayer en Florencio Varela le marcaron goles en los primeros minutos y todo lo propuesto tácticamente por Cristian González debió deshacerse de urgencia. Sufrió dos goles antes del cuarto de horas y quedó sin chances ante un Defensa y Justicia que lo dominó a voluntad, más allá de que Marco Ruben tuvo claras opciones de gol. La derrota alejó a Central de la pelea por la Copa Sudamericana.

Sumar un hombre en defensa no mejora necesariamente la protección del arco propio, como lo intentó ayer Cristian González. Por ser un juego de equipo, además de recursos (jugar con cinco en el fondo) se requiere coordinación. Y como Central no la tuvo, el partido que se propuso terminar con el arco invicto lo perdía a los pocos minutos por dos goles de diferencia.

Hay un paliativo: el primer gol del local nació en un rebote de Unsain al ganarle un mano a mano a Ruben. Después la pelota llegó a Merentiel, en rápido ataque, Ferreyra lo dejó pensar y cuando llegó Pizzini al área la tocó para que el ex Independiente defina por el segundo palo, ante un superado Broun.

Central quedó golpeado por el gol a los tres minutos. Y el desconcierto aumentó a los once, cuando Ferreyra despejó en la línea una pelota que le cayó a Rotondi fuera del área y con toda la defensa canaya desordenada, sacó un centro que Merentiel, de espaldas al arco, desvió de cabeza para superar a Broun.

Defensa y Justicia no tuvo ninguna dificultad en vulnerar la defensa de Central cuando se lo propuso. La fallida puesta en escena lo llevó al Kily González a cambiar todo lo planificado a los pocos minutos. Sangiovani pasó a jugar de volante, ya no había tanto interés por defender. Pero Central ataca bien, esa parte del juego la resuelve. Aunque Ruben, en su segundo encuentro con Unsain, volvió a perder con el arquero local. Y en su tercera aparición, para tocar en el primer palo un centro de Blanco, la pelota se perdió por afuera.

Nada pudo hacer Central para intentar recuperar protagonismo en el partido. En otro veloz ataque, Merentiel tocó para adentro y Bou definió alto, a la carrera, para marcar el tercero. Así, el canaya pasó a ser el equipo que más goles recibió en el torneo, con 31.

Si bien Ruben tuvo alguna ocasión más para descontar y Lo Celso lo intentó con disparo de afuera del área, Defensa tuvo claras opciones para ampliar la goleada. De cualquier forma, la derrota, inevitable, alejó al canaya de sus objetivos de temporada.

3 Defensa y Justicia

Unsain

Tripicchio

Frías

Colombo

Benítez

Hachen

Kevin Gutiérrez

Pizzini

Walter Bou

Rotondi

Merentiel

DT: Sebastián Beccacece

0 Central

Broun

Sangiovani

Almada

N. Ferreyra

Avila

Blanco

Zabala

Ojeda

Lo Celso

Gamba

Ruben

DT: Cristian González

Goles: PT: 3m Pizzini (DyJ) y 11m Merentiel (DyJ). ST: 13m Bou (DyJ)

Cambios: ST: Desde el inicio Luciano Ferreyra por Nicolás Ferreyra y Ciccioli por Zabala (C), 18m Covea por Sangiovani (C), 39m Soto por Rotondi (DyJ) y Tanlongo por Ojeda (C) y 44m Contreras por Merentiel, Silva por Pizzini y Loaiza por Hachen(DYJ).

Arbitro: Fernando Rapallini

Cancha: Defensa y Justicia