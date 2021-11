El Ministerio de Educación de Catamarca denunció penalmente el jueves a dos docentes de una escuela secundaria de la localidad ambateña de Los Varela por supuestos hechos de violencia sexual.

La situación se desató tras la inacción del Director de la escuela quien no activó los protocolos instruidos para estos casos cuando tomó conocimiento de lo que sucedía. Por la confusión, la ministra Andrea Centurión viajó al pueblo para poder dialogar con padres y directivos. Los docentes, el director del establecimiento, y el supervisor del departamento Ambato fueron aparatados y la escuela intervenida hasta que la Justicia determine qué sucedió.

La situación que Centurión catalogó como de una “gravedad inusitada”, se conoció luego que desde el área de Mujer, Género y Diversidad del municipio de Los Varela, le relataran a la Ministra que dos docentes de la escuela secundaria estaban sospechados de cometer delitos contra la integridad sexual de alumnas y que el director, avisado de esto, no había actuado al respecto.

La versión daba cuenta que todo el pueblo conformado por 1900 habitantes, conocía lo sucedido por la viralización de capturas de pantalla, videos de los docentes masturbándose y fotografías íntimas de las alumnas. Sin embargo, ni padres, ni funcionarias, ni la propia ministra pudieron asegurar haber visto personalmente las imágenes.

El inicio

La situación, habría comenzado en la semana de 26 de octubre, cuando desde el área de Mujer de la comuna se quiso intervenir luego de que el director se negara a actuar cuando le relataron lo que sucedía.

Al no recibir respuesta, desde la comuna se creó un grupo de Whatsapp con los padres de alumnos de la escuela en cuestión. En ese grupo, una de las funcionarias del área, Mercedes Carrazana, propuso a los tutores sumar a aquellos que no estuvieran en la lista y los convocó a una reunión informativa que se concretó en el Centro de Jubilados del lugar el día 28.

Ahí les comunicaron que se habrían viralizado imágenes en donde se podía deducir que uno de los docentes de la escuela mantenía una relación íntima con una alumna de cuarto año quien estaba embarazada. Además, les comentaron que el director de la escuela se había negado a hacer una reunión con todos los padres porque había hablado con la alumna y ella había negado todo.

Los padres preocupados, pidieron ver las imágenes y videos, pero las funcionarias no los tenían. Lo único que obtuvieron fue la versión de una madre que dijo que una amiga de su hija había visto el video en el celular de un compañero. Es por esto, que entre todos resaltaron que lo que correspondía era una denuncia penal por parte de los padres de la niña si es que había sido afectada.

Como corolario de la reunión, y ante la insistencia para que ellos radicaran una denuncia, lo que decidieron realizar fue una nota que firmaron todos e iba dirigida a las autoridades de la escuela. Al recibir la nota, el director del establecimiento les dijo que comunicaría lo vertido al Ministerio de Educación.

Esta situación, entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre, se habría extendido a otro docente de la misma escuela a quien acusaron de pedirles fotos de ellas desnudas a las alumnas de segundo y primer año bajo la amenaza de que nunca aprobarían las materias. De éstas imágenes también dijeron que se viralizaron.

Con esa magnitud, llegó la noticia a oídos de la Ministra de Educación y trascendió en los medios de comunicación.

Respuestas

Ante la preocupación de la comunidad, Centuríon habló con la prensa y refirió que se trató de un hecho grave “deberíamos haber sido alertados por el equipo directivo o por el equipo de supervisión sobre lo que estaba pasando y eso aún no ha sucedido. Por eso ayer – por el jueves- decidí ir a la escuela en persona junto al equipo de Asuntos Jurídicos y Mediación Escolar y poder corroborar los hechos”, dijo.

Así, aclaró que tuvo la oportunidad de hablar con los padres y “la verdad es que la gravedad de los dichos ameritaba radicar la denuncia penal y activar todos los mecanismos administrativos para resguardar a todos los menores y a la comunidad educativa que está viviendo esto. Acá no hay solo supuestos delitos contra menores, sino que la comunidad educativa que convive está sufriendo esta situación”, dijo.

Al ser consultada sobre cuándo se enteró de lo sucedido, contó que fue el lunes -1 de noviembre- a la noche “cuando recibo un llamado del área de la mujer del municipio que habían tomado intervención en Los Varela y que me cuentan una supuesta situación irregular en la que se involucraban menores que eran alumnos de la escuela. Automáticamente me comuniqué con la Directora de Nivel, quien me confirma que no le habían comunicado nada. A los minutos me informan que había llegado un mail del supervisor informando que él se había apersonado al área la mujer para tomar conocimiento de lo que pasaba en la escuela. El martes fue asueto. El 3 de noviembre interviene Mediación Escolar quien cita al supervisor para que haga el descargo”, relató la Ministra.

Al respecto, evaluó que para ella el informe que le emitieron no era claro. “Tenía contradicciones, no me cerraba la situación y por eso decidí ir personalmente. Escuchamos el relato de boca del director y decidimos hacer la denuncia penal. Me hicieron mención a tres hechos; circulación de fotos, un intercambio de mensajes entre una niña de 13 años y un docente y el otro que correspondería a una situación de una relación afectiva, por decir de alguna forma, de una alumna con un docente”, contó.

Centurión, al igual que los padres aseguró que no vio ningún video ni fotografía y sobre el supuesto embarazo de una de las alumnas señaló que “sólo se dijo, esperemos que no sea así”, señaló y luego agregó:. “Como ayer hablábamos con los papás, siento que a los chicos les tenemos que creer y resguardar y eso hemos hecho. La autoridad judicial será la que defina si hay delito o no”.

Con respecto a la actuación de los responsables de la institución, Centuríon dijo: “No se activaron los protocolos en la escuela, no citaron a los padres, recién fueron citados ayer y seguramente porque yo estaba ahí. El hecho ameritaba la presencia del Ministerio, que todos los organismos actuemos en consecuencia. Quiero destacar, estuvimos trabajando hasta las doce del jueves para que hoy -viernes- se pueda constituir la comisión en Los Varela y anunciar las medidas: Investigación pre sumarial, movilidad de los docentes porque hasta que actue la Justicia no pueden seguir en la escuela. El cese de funciones del director, del supervisor y la normalización del establecimiento. Hoy- por ayer- entra en funciones la nueva directora”.

En cuanto a los docentes, refirió que tendrían entre 35 y 39 años y tienen horas en otras escuelas del departamento Ambato.

Tras la denuncia, tomó intervención el fiscal Horacio Brizuela, quien ordenó el secuestro de las actas administrativas. Ninguno de los padres confirmó que sus hijas fueran afectadas, por lo tanto no radicaron denuncia.